国家发展改革委：前三季度经济运行延续稳步恢复良好态势

人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？对当前销售呈现的新特点、新亮点作何分析？如何继续抓好促消费工作？10月20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会，国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍了宏观经济有关运行情况，并围绕相关热点问题进行了回应。

前三季度经济运行延续了稳步恢复的良好态势

孟玮表示，总的来看，随着统筹疫情防控和经济社会发展各项工作有力有效推进，前三季度经济运行延续了稳步恢复的良好态势，呈现出四方面突出特点。

一是经济增长和三大需求四个主要指标“由负转正”。第一是经济增速由负转正，前三季度国内生产总值同比增长0.7%，上半年是下降1.6%，扭转了上半年经济负增长的局面。第二是固定资产投资增速首次由负转正，随着投资补短板效应进一步显现，加上一批重大项目的开工建设，前三季度固定资产投资同比增长0.8%。第三是社会消费品零售总额季度增速首次由负转正，居民消费持续回暖，汽车等大宗消费势头向好，旅游等接触性服务消费加快恢复，网上零售持续较快增长，三季度社会消费品零售总额同比增长0.9%。第四是货物进出口总额增速首次由负转正，按人民币计价前三季度货物进出口同比增长0.7%，在全球疫情持续蔓延、国际贸易环境受到持续冲击的情况下，取得这一成绩实属不易。

二是发展内生动能不断增强。一方面，传统产业转型升级扎实推进。面对疫情冲击影响，很多企业主动求变，传统产业技术改造深入实施，制造业和现代服务业深度融合加快推进，前三季度规上工业增加值同比增长1.2%。另一方面，新产业新业态新模式蓬勃发展。前三季度高技术产业投资增长9.1%，增速比上半年提高2.8个百分点；其中，高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.3%和8.7%。

三是社会民生持续改善。从就业看，前三季度城镇新增就业898万人，接近完成全年目标任务，9月份全国城镇调查失业率为5.4%。从价格看，前三季度居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅逐季回落，社会关注的猪肉、蔬菜等食品价格都有所回落。从居民收入看，前三季度全国居民人均可支配收入实际增长0.6%；同时，社会保障网络得到加强，对困难群众的保障措施得到有力实施。

四是市场预期稳步向好。随着各项政策措施落地见效，市场主体信心稳步恢复，9月份，中国制造业采购经理指数为51.5%，比8月份上升0.5个百分点，连续7个月位于临界点之上。服务业业务活动预期指数为62.2%，比8月份上升0.9个百分点。

前三季度全国居民消费价格同比上涨3.3%

孟玮介绍，从发电量看，9月份，全国规模以上工业发电量同比增长5.3%，增速比上年同期提高0.6个百分点。其中，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长0.2%、22.8%、7.4%、11.3%和4.0%。1—9月，发电量同比增长0.9%，增速持续回升。

从用电量看，9月份，全国全社会用电量同比增长7.2%，增速比上年同期提高2.8个百分点。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长11.6%、8.6%、5.1%和4%。分地区看，全国28个省（区、市）用电正增长，其中河南、安徽、海南等7个省增速超过10%。1—9月，全社会用电量同比增长1.3%。

从货运量看，9月份，我国全社会货运量同比增长5.6%，增速较上月加快0.8个百分点，连续5个月正增长。全国铁路货运量同比增长3.6%，港口货物吞吐量同比增长8.9%，继续保持较快增速。客运方面，9月份日均客运量达到3245万人次，比上月日均客运量增长2.4%。

在重大项目审批方面，9月份，国家发展改革委共审批固定资产投资项目8个，总投资172亿元，主要集中在交通、能源等行业。

在价格运行方面，1—9月，居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅较前期有所回落。9月份CPI同比上涨1.7%，环比上涨0.2%。其中，猪肉价格环比下降1.6%，是6月份以来首次环比下降，主要受生猪存栏和能繁母猪存栏持续稳健回升，猪肉供给明显好转的影响；随着强降雨和汛情等极端天气影响消失，蔬菜生产运输恢复正常，鲜菜价格环比涨幅比上月下降4个百分点。

1—9月，生产者出厂价格同比下降2%，其中9月份同比下降2.1%，环比上涨0.1%，连续四个月环比上升。黑色金属矿采选、黑色金属冶炼和压延加工业、废弃资源综合利用业环比价格有所上涨，对PPI环比涨幅的拉动明显。

当前消费呈现三大方面特点

国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，今年国庆中秋长假，居民消费需求集中释放，市场人气稳步回暖，进一步巩固了消费回升的好势头。关于当前消费的特点，可以概括为以下3个方面：

一是必需消费品稳定增长，升级类商品增速较快。一方面，包括日用品在内的部分必需类消费品零售额增速明显上行，另一方面，通讯器材、化妆品、金银珠宝等消费升级类商品零售额增长势头强劲，汽车销量同比增速连续5个月保持在10%以上。特别是“十一”黄金周期间，北京、浙江、云南重点监测汽车销售额同比分别增长23.5%、20.3%和14.1%。

二是线下消费继续回升，线上消费保持快速发展。传统零售业态持续改善，前8个月限额以上超市商品零售额增速比前7个月加快0.9个百分点，百货店、专业店和专卖店商品零售额降幅持续收窄。网上零售持续快速增长，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重稳步提高。

三是复商复市加快推进，服务消费有序恢复。“十一”黄金周，全国零售和餐饮重点监测企业日均销售额同比增长4.9%，国内旅游人次和旅游收入同比分别恢复79.0%和69.9%，电影票房在上座率受一定控制的情况下仍达到历年国庆黄金周次高水平，消费回升势头明显，居民消费信心进一步提升。

四个方面工作开展“促消费”工作

如何继续抓好促消费工作？对此，孟玮表示，下一步，国家发展改革委将坚定实施扩大内需战略，针对消费提振过程中遇到的堵点和难点问题，不断加强统筹协调和政策联动，加快补齐消费软硬短板，稳定重点领域消费，挖掘消费新增长点，营造良好消费环境，推动形成强大国内市场。

一是推动新型消费发展。近日，国办印发了《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，明确了包括在线教育、互联网健康医疗、新零售等在内的新型消费的发展方向和政策举措，为更好地推动政策文件落地落实，我们将加快出台有关具体实施方案和配套措施，支持各类消费新业态新模式发展，培育形成一批新型消费示范城市和领先企业。

二是促进大宗商品和服务消费持续增长。推动汽车和家电消费转型升级，促进汽车限购向引导使用转变，鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策，推进主要公共建筑配建停车场、路侧停车位设施升级改造等建设，完善废旧家电回收处理体系，支持开展家电以旧换新活动，推动家电更新消费。积极发展住房租赁消费，满足居民住房需求。

三是积极拓展农村消费。针对农村消费的堵点问题，大力提升电商、快递进农村综合水平和农产品流通现代化水平，加快健全县、乡、村三级电子商务服务体系和快递物流配送体系，推动农村产品和服务品牌化、标准化、数字化、产业化改造，引导现代服务向农村延伸拓展，加快补强农村消费薄弱环节，有力提振农村消费。

四是建设多层级消费中心。围绕国家重大区域发展战略，结合城市群、都市圈发展规划，统筹布局建设若干国家消费中心、区域消费中心和地方特色消费中心，加快形成梯次发展、衔接互动、优势互补并覆盖全国大市场的消费地区格局。

(责编：许维娜、夏晓伦)