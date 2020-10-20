电商热点：新消费场景不断扩充 5G建设“加速跑”

人民网北京10月20日电（记者毕磊） 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：三季度全国网信行政执法工作持续推进；深圳数字人民币试点收官，落地场景不断扩充 ；多地发力新基建；平台大快消业务增速迅猛。

1、三季度全国网信行政执法工作持续推进

三季度，全国网信系统依法查处网上各类违法违规行为，累计约谈网站1211家，警告网站954家，暂停更新网站489家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站8868家，移送司法机关相关案件线索1569件。有关网站平台依据用户服务协议关闭各类违法违规账号群组6.3万个。

2、深圳数字人民币试点收官：交易876.4万元，落地场景不断扩充

截至2020年10月18日24点，深圳市人民政府联合中国人民银行开展的“礼享罗湖数字人民币红包”活动结束。总额1000万元数字人民币红包使用数据显示，10月12日18时至10月18日24时，5万名“幸运儿”中，共47573名中签个人成功领取红包，使用红包交易62788笔，交易金额876.4万元，部分中签个人还对本人数字钱包进行充值，充值消费金额90.1万元。

3、多地发力新基建 5G建设“加速跑”

作为新型基础设施建设的“领头羊”，5G在稳投资、促消费、助升级 、培育新动能等方面潜力巨大。今年以来，各地5G网络建设快速推进 ，取得积极进展——产业链主要环节加速成熟，行业融合应用持续深化。北京加快基础设施建设，推动场景应用落地见效；山西深耕特色产业，创新建设5G智能煤矿；河南密集制定建设规划，打造一批5G应用项目。

4、阿里巴巴：淘宝中国拟280亿港元控股高鑫零售

阿里巴巴集团近日宣布，与高鑫零售合作的最初想法已经成为 现实：高鑫零售的大润发和欧尚超市484家商店完全在线，并与饿了么 、淘鲜达和天猫超市的共享库存业务相连。所有商店都在一小时内提供5公里以内的配送服务，其中180家店支持在20公里内的半日配送。

5、苏宁易购三季度最高预盈9.2亿 大快消业务增速迅猛

报告期内苏宁易购经营持续改善，重回正向增长发展轨道，第三季度实现归母净利润6.7-9.2 亿元，包含家乐福在内的大快消版块持续呈现崛起态势，已成为推动苏宁易购销售规模增长的重要动力之一。根据半年报数据显示，苏宁易购大快消商品销售规模同比增长106.70%,远超整体增速和行业平均水平。

6、支付宝上线 “ 晚点付 ”功能：今天买，明天付款

近日，支付宝上线了一个名为 “ 晚点付 ”的 “ 芝麻信用 ”功能，该功能描述为 “ 先交易成功，次日再付款 ” “ 单用户可用 5 次，每次 200 元内 ” “ 付款后恢复次数，全程 0 费用 ” “ 7 天未付款则视为逾期 ”。但功能是芝麻分大于 700 分的用户专享，当用户在使用支付宝扫一扫或者付款码消费时，若所有支付渠道均不可用且手动选择每张银行卡均无法成功付款时便可以使用该功能先行垫付。

7、光明乳业被罚款30万，官方回应：为制作方工作疏漏

10月18日，上海市场监管局发布关于光明乳业广告被处罚情况的通报。通报指出，光明乳业通过官方网站对外发布的公司战略规划视频广告中含有未将我国领土表示完整、准确的地图，因违反广告法案依法作出罚款人民币叁拾万元整的行政处罚。光明乳业随后回应表示，公司为配合战略规划制作相关视频，视频委托上海曦梦文化传媒有限公司进行制作。因制作方工作疏漏，未将我国领土表示完整、准确。公司已停止发布该视频，且对事实行为认识深刻，积极配合调查，及时整改。视频制作方也已深刻认识错误，接受处理。

8、美团：餐饮、住宿消费增速有望在四季度由负转正

近日美团副总裁来有为表示：三季度消费增长0.9%，季度增速年内首次由负转正。相比于实物消费 ，服务消费复苏较为缓慢，多个细分行业还未恢复至去年同期水平， 但依旧保持回暖态势，与上年同期基本持平。在促消费政策刺激下，预计四季度居民消费信心将进一步恢复，消费市场继续回升，餐饮、住宿等服务类消费同比增长率有望在四季度由负转正。

(责编：毕磊、夏晓伦)