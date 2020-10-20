国家粮食和物资储备局与福建省人民政府签署战略合作协议

人民网北京10月20日电（记者庄红韬）10月18日，国家粮食和物资储备局与福建省人民政府在福州签署共同保障国家粮食安全推进粮食和物资储备事业高质量发展战略合作协议。福建省委书记、省人大常委会主任于伟国,省委副书记、省长王宁，国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长张务锋见证签约，并进行座谈会商，达成高度共识；国家粮食和物资储备局副局长贾骞与福建省委常委、常务副省长赵龙代表双方签约；参加第三届中国粮食交易大会的部分嘉宾出席座谈并共同见证。
张务锋说，习近平总书记多次强调要坚决扛稳粮食安全重任，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中，粮食安全这根弦任何时候都不能松。多年来，福建省委、省政府牢记嘱托，认真落实粮食安全省长责任制，积极做好产销合作和保供稳价等各项工作，多措并举抓好粮食生产、储备、流通能力建设，在主销区确保粮食安全方面探索并积累了丰富经验。国家粮食和物资储备局将结合“十四五”专项规划进一步加大在闽布局投入，助力福建构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食和物资储备安全保障体系。
于伟国代表福建省委、省政府感谢国家发展改革委、粮食和物资储备局、中国储备粮集团和兄弟省份长期以来对福建工作的大力支持。于伟国说，粮食安全是国家安全的重要基础。福建深入贯彻落实关于国家粮食安全的重要论述，坚持党政同责、齐抓共管，毫不放松抓好粮食安全，加强粮食储备管理，切实保障全省粮食储备充足、质量安全、供给稳定。福建将以第三届中国粮食交易大会为新的契机，加大宣传和推进力度，让粮食安全、节约粮食的理念更加深入人心，确保粮食安全和生产各项工作落深落细落到位，让党中央放心、让人民群众满意。
根据协议，双方将在全面实施国家粮食安全战略、完善地方粮食和重要应急物资储备体系、夯实筑牢粮食和重要应急物资储备基础设施、加快推进粮食产业高质量发展、积极实施“科技和人才兴粮兴储”等方面开展全面合作。
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