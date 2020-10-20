紧盯节能增效轧制 助力企业高质量发展

自“质量月”活动开展以来，陕钢集团龙钢公司轧钢厂以“坚持质量至上 提升品牌形象”为主题开展活动，在成本控制、工序衔接、产品质量方面狠下功夫，有力推动企业高质量发展。

加强成本管控，从全员思想着手

在成本控制方面，该单位结合生产实际情况，利用调度晨会、班前班后会进行详细宣贯，要求全员从小事抓起，从工作中的点点滴滴、细微之处入手，积极落实低成本战略，牢固树立全员降本增效的思想。同时，按照节能增效轧制生产理念，将节能绩效考核指标(中废率、耗电率、热装率、煤气消耗等)进一步细化，层层分解，通过“赛马”机制，以业绩论英雄，以结果论能力，切实将成本降下来，为全面降低成本，增显效益奠定坚实基础。

优化工序衔接，从信息沟通入手

该单位在控制成本的同时，全面实施工序优化衔接，利用信息反馈，进行“链齿”优化，目前已形成庞大的信息库，为炼钢、轧钢工序提供了科学依据，针对生产过程中出现的“卡齿”现象，根据实际生产情况做出合理判断，对上下衔接工序同时进行调整，做好记录、动态规划及现场生产管理，保证信息传递的及时性、准确性，充分调动各级干部的积极性及责任感，减少因工序衔接不当导致的不合格产品以及能源浪费，从而提高生产效益。

提高产品质量，从标准作业出手

为进一步提高产品质量，减少废次品率，该单位明确规定各生产工序要严格执行《工艺技术操作规程》《标准化作业指导书》及相关工艺技术管理制度，利用各类科技创新平台，鼓励全员开展质量创新，对本岗位、本生产线影响质量的问题进行揭、摆、查，对生产重点工序进行不定期抽查，对于出现的工艺违规，督促其进行限期整改，并跟踪检查整改效果，通过奖惩制度，对违规生产者严格进行考核不留情面，对于提出针对性意见和建议并取得良好效果者，进行奖励。同时要求各单位将制约产品质量提升的因素收集起来，组织相关技术人员研究定制技术方案进行攻关。除此之外，该单位还对钢材质量形成了“三级管控”体系，确保出库钢材都是优质产品，全力打造“禹龙”品牌在市场中的影响力，为提升企业综合实力奠定坚实基础。(李肖)

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