强化安全管理工作 筑牢安全生产根基

今年以来，陕钢集团龙钢公司轧钢厂以健全完善安全生产责任体系为抓手，扎实推进安全教育、安全责任、安全检查，推动各项安全工作行稳致远，筑牢安全生产根基。

教而有方，安全教育多元化

“安全教育不过关，人人都是危险源。”该单位坚持把安全教育贯穿于安全管理全过程，突出安全警示教育和安全技能培训，促使员工提高安全责任意识和安全技能，确保安全教育培训过关，通过开展“寻找安全c位”活动、“sop单点课”大赛等形式多样的安全活动，引导员工主动参与危险点辨识，认识到规范作业流程在安全生产中的重要作用，切实提高现场作业人员的安全意识，从而提高自我保护能力，并根据“班组安全管理薄弱点是什么补什么、员工需要掌握的安全知识是什么讲什么”的原则，通过“班组应急演练”活动，对薄弱环节进行提升巩固，把安全教育与安全技能活动有机结合，充分发挥班组安全活动作用，切实提高员工安全意识和应急处置的能力。

强化落实，安全履职具体化

为解决安全责任意识不强、安全履责不到位等问题，该单位通过强化非常规作业管控，加强非常规作业现场安全巡查，严肃处理派工审批单填写过程中不仔细，不认真，现场安全措施落实不到位等问题。同时制定并下发了《关于强化六类危险作业安全管控》通知，对煤气作业、起重作业、高空作业、受限空间作业、动火作业以及交通运输作业前检查进行了详细要求，进一步加强六类危险作业安全管控，推动安全关口前移、重心下移，实现全方位、全过程的非常规作业管控，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

紧盯目标，安全检查常态化

为进一步加强隐患排查治理，确保年度安全管理目标顺利实现，该单位利用月末综合安全大检查对作业现场二类危险源点、特种设备进行全面安全检查，对检查出的问题形成整改清单，责令责任人限期整改，并进行监督检查，确保现场存在问题及时整改。

同时，该单位严格落实“每日三查”工作机制，每天中午，由各职能科室组织开展午查，对生产现场人员劳动纪律、安全隐患进行排查治理；每天下午，由专业安全员对各作业区进行隐患排查治理；每天晚上，由值班处级领导带队，对各作业区的消防隐患、动火作业、非常规作业进行重点检查，通过全方位、全过程、全流程的安全检查，堵塞安全管理漏洞，强化源头治理，有效防范遏制各类事故发生，确保安全生产稳定顺行。(陕钢集团龙钢公司孙继鹏)

(责编：乔雪峰、夏晓伦)