人民网>>财经

强化安全管理工作 筑牢安全生产根基

2020年10月20日15:32  来源：中国新闻网
 

今年以来，陕钢集团龙钢公司轧钢厂以健全完善安全生产责任体系为抓手，扎实推进安全教育、安全责任、安全检查，推动各项安全工作行稳致远，筑牢安全生产根基。

教而有方，安全教育多元化

“安全教育不过关，人人都是危险源。”该单位坚持把安全教育贯穿于安全管理全过程，突出安全警示教育和安全技能培训，促使员工提高安全责任意识和安全技能，确保安全教育培训过关，通过开展“寻找安全c位”活动、“sop单点课”大赛等形式多样的安全活动，引导员工主动参与危险点辨识，认识到规范作业流程在安全生产中的重要作用，切实提高现场作业人员的安全意识，从而提高自我保护能力，并根据“班组安全管理薄弱点是什么补什么、员工需要掌握的安全知识是什么讲什么”的原则，通过“班组应急演练”活动，对薄弱环节进行提升巩固，把安全教育与安全技能活动有机结合，充分发挥班组安全活动作用，切实提高员工安全意识和应急处置的能力。

强化落实，安全履职具体化

为解决安全责任意识不强、安全履责不到位等问题，该单位通过强化非常规作业管控，加强非常规作业现场安全巡查，严肃处理派工审批单填写过程中不仔细，不认真，现场安全措施落实不到位等问题。同时制定并下发了《关于强化六类危险作业安全管控》通知，对煤气作业、起重作业、高空作业、受限空间作业、动火作业以及交通运输作业前检查进行了详细要求，进一步加强六类危险作业安全管控，推动安全关口前移、重心下移，实现全方位、全过程的非常规作业管控，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

紧盯目标，安全检查常态化

为进一步加强隐患排查治理，确保年度安全管理目标顺利实现，该单位利用月末综合安全大检查对作业现场二类危险源点、特种设备进行全面安全检查，对检查出的问题形成整改清单，责令责任人限期整改，并进行监督检查，确保现场存在问题及时整改。

同时，该单位严格落实“每日三查”工作机制，每天中午，由各职能科室组织开展午查，对生产现场人员劳动纪律、安全隐患进行排查治理；每天下午，由专业安全员对各作业区进行隐患排查治理；每天晚上，由值班处级领导带队，对各作业区的消防隐患、动火作业、非常规作业进行重点检查，通过全方位、全过程、全流程的安全检查，堵塞安全管理漏洞，强化源头治理，有效防范遏制各类事故发生，确保安全生产稳定顺行。(陕钢集团龙钢公司孙继鹏)

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经

税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能　　今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】

财经

海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】

财经

海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved