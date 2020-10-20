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黑豹乐队亮相快手网红音乐会

2020年10月20日18:37  来源：千龙网
 
原标题：黑豹乐队亮相快手网红音乐会，10月24日晚7点上快手搜索“洛阳旅游”全程看直播

　　10月24日晚7点，快手将在隋唐洛阳城应天门北广场举办“豫见快手·点赞洛阳”主题音乐会，黑豹乐队与快手网红艺人将联手登台献艺，更有精彩的灯光秀等创意演出。

　　本次快手网红音乐会的举办，也意味着历时半年的“豫见快手·嗨在洛阳”河南（洛阳）快手网红文旅大会圆满落下帷幕。在快手短视频+直播的助力下，洛阳“古都夜八点”和“古都新生活”的文旅消费品牌被进一步激发出新的潜力。

　　据了解，快手网红音乐会实行线上实名预约，从10月19日至10月23日，连续五天，每天中午12点开放预约，想去现场观看演出的网友们可在“玩转隋唐”微信小程序进行预约操作，先到先得。未预约到门票的网友们，在快手搜索“洛阳旅游”，便可在音乐会举办当晚，足不出户观看音乐会全程直播。

　　值得关注的是，本次音乐会将全方位打造别出新裁的线上演出方式，以音乐为媒为大家带去洛阳的热情。在众多表演嘉宾中，“人到中年，但摇滚不死”的黑豹乐队赚足了观众的期待。这支组建于1987年的“老炮”摇滚乐队，承载了一个时代人们心中关于摇滚的记忆。《无地自容》、《Don't break my heart》等经典歌曲，都将在本次音乐会上唱响。

　　河南本土的“任和&洛地有声”也将在快手网红音乐会上带来《王者荣耀》、《齐天大圣》、《花倾城》、《书说洛阳》等脍炙人口的歌曲。

　　此外，坚持在快手逐梦的网红艺人们的歌声，同样值得期待。唱作人柏松的《世间美好与你环环相扣》2019年曾爆火全网，快手平台有320万网友将此歌曲作为短视频背景音乐。在10月24日快手网红音乐会上，熟悉的旋律将再次响起。

　　而凭借一首《芒种》获得2019年度盛典“最受欢迎国风单曲奖”和第27届东方风云榜音乐盛典“十大金曲”奖的赵方婧，单条音乐视频播放量超3000W的鱼大仙儿，能轻松驾驭多种曲风、因富有节奏高低音转换的视频《Bad Guy》而爆火的黄隐轩，还有《桥边姑娘》原唱海伦和蒋雪儿等人也都将带来自己的拿手曲目。

　　本次快手网红音乐会不仅将为网友们带来一场娱乐盛宴，同时也将进一步提升洛阳城市形象，助力洛阳文旅发展。

　　据了解，自7月18日快手网红文旅大会在洛阳启动以来，快手在端内上线了#快拍洛阳#等一系列活动引导用户创作短视频，引发了全网对洛阳城市和文旅资源的极大关注。此外，快手还陆续邀请平台各垂类的优质大V深入洛阳城内进行线下打卡，对洛阳城内的各个文化景点进行挖掘采风，拍摄与制作短视频。截至10月9日，#快拍洛阳#的话题播放量达到18.9亿次，作品总量为1.2万个。

　　期间，快手还举行了多场专题直播活动。11场局长面对面的系列主题直播活动实现超千万人次观看，4场“县长直播带货”活动邀请到洛阳8个县区长参加，共推销洛阳各类文旅商品28种，直播累计在线观看高达3230余万人次，共成交订单超35万单，成交金额448万元。

　　快手持续赋能洛阳文旅发展，助推城市品牌形象升级。数据显示，今年中秋国庆假期期间，洛阳文旅市场强势复苏，10月1日至10月8日，洛阳市共接待游客702.35万人次，同比增长2.16%，实现旅游综合收入63.59亿元，同比增长6.49%。

1019-黑豹乐队亮相快手网红音乐会，10月24日晚7点上快手搜索“洛阳旅游”全程看直播1325

　　10月24日晚7点，快手将在隋唐洛阳城应天门北广场举办“豫见快手·点赞洛阳”主题音乐会，黑豹乐队与快手网红艺人将联手登台献艺，更有精彩的灯光秀等创意演出。

　　本次快手网红音乐会的举办，也意味着历时半年的“豫见快手·嗨在洛阳”河南（洛阳）快手网红文旅大会圆满落下帷幕。在快手短视频+直播的助力下，洛阳“古都夜八点”和“古都新生活”的文旅消费品牌被进一步激发出新的潜力。

　　据了解，快手网红音乐会实行线上实名预约，从10月19日至10月23日，连续五天，每天中午12点开放预约，想去现场观看演出的网友们可在“玩转隋唐”微信小程序进行预约操作，先到先得。未预约到门票的网友们，在快手搜索“洛阳旅游”，便可在音乐会举办当晚，足不出户观看音乐会全程直播。

　　值得关注的是，本次音乐会将全方位打造别出新裁的线上演出方式，以音乐为媒为大家带去洛阳的热情。在众多表演嘉宾中，“人到中年，但摇滚不死”的黑豹乐队赚足了观众的期待。这支组建于1987年的“老炮”摇滚乐队，承载了一个时代人们心中关于摇滚的记忆。《无地自容》、《Don't break my heart》等经典歌曲，都将在本次音乐会上唱响。

　　河南本土的“任和&洛地有声”也将在快手网红音乐会上带来《王者荣耀》、《齐天大圣》、《花倾城》、《书说洛阳》等脍炙人口的歌曲。

　　此外，坚持在快手逐梦的网红艺人们的歌声，同样值得期待。唱作人柏松的《世间美好与你环环相扣》2019年曾爆火全网，快手平台有320万网友将此歌曲作为短视频背景音乐。在10月24日快手网红音乐会上，熟悉的旋律将再次响起。

　　而凭借一首《芒种》获得2019年度盛典“最受欢迎国风单曲奖”和第27届东方风云榜音乐盛典“十大金曲”奖的赵方婧，单条音乐视频播放量超3000W的鱼大仙儿，能轻松驾驭多种曲风、因富有节奏高低音转换的视频《Bad Guy》而爆火的黄隐轩，还有《桥边姑娘》原唱海伦和蒋雪儿等人也都将带来自己的拿手曲目。

　　本次快手网红音乐会不仅将为网友们带来一场娱乐盛宴，同时也将进一步提升洛阳城市形象，助力洛阳文旅发展。

　　据了解，自7月18日快手网红文旅大会在洛阳启动以来，快手在端内上线了#快拍洛阳#等一系列活动引导用户创作短视频，引发了全网对洛阳城市和文旅资源的极大关注。此外，快手还陆续邀请平台各垂类的优质大V深入洛阳城内进行线下打卡，对洛阳城内的各个文化景点进行挖掘采风，拍摄与制作短视频。截至10月9日，#快拍洛阳#的话题播放量达到18.9亿次，作品总量为1.2万个。

　　期间，快手还举行了多场专题直播活动。11场局长面对面的系列主题直播活动实现超千万人次观看，4场“县长直播带货”活动邀请到洛阳8个县区长参加，共推销洛阳各类文旅商品28种，直播累计在线观看高达3230余万人次，共成交订单超35万单，成交金额448万元。

　　快手持续赋能洛阳文旅发展，助推城市品牌形象升级。数据显示，今年中秋国庆假期期间，洛阳文旅市场强势复苏，10月1日至10月8日，洛阳市共接待游客702.35万人次，同比增长2.16%，实现旅游综合收入63.59亿元，同比增长6.49%。

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　　责任编辑：李继业（QF0004）

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(责编：夏晓伦、毕磊)
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