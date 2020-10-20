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2020年迪拜世博会中国参展线上路演活动成功举办

2020年10月20日20:08  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月20日电 （记者车柯蒙）10月20日下午，2020年迪拜世博会中国参展线上路演活动成功举办，共吸引373万人次在线观看。中国贸促会副会长张慎峰在路演活动上致辞并宣布中国馆封顶。

张慎峰副会长表示，今年以来，新冠肺炎病毒肆虐全球，给全人类带来挑战。国际展览局、阿联酋政府以及包括中国在内的各参展方风雨同舟，紧密合作，共同推进迪拜世博会筹办工作，取得了积极成效。迪拜世博会和中国馆必将在合适的时机，以全新的姿态向世界张开怀抱，展示各国发展成就和理念，在广泛凝聚共识、应对人类挑战等方面发挥更为重要的作用。

路演活动上，张慎峰副会长向中国馆合作企业和合作媒体代表授牌。同时，腾讯微视正式成为2020迪拜世博会中国馆官方短视频平台。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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