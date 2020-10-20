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一加手机8T正式上市 开售1分钟全渠道销售额破亿

2020年10月20日22:01  来源：人民网-财经频道
 

　　19日，一加手机8T正式上市，开售1分钟全渠道销售额突破1亿元，10分钟突破了2亿的成绩。要知道，今年以来，受疫情影响，全球智能手机市场发展放缓，出货量下滑。突如其来的变故，让原本就逐渐饱和、沦为红海的手机市场“雪上加霜”。在竞争格外激烈的环境下，一加却能脱颖而出，一加CEO兼创始人刘作虎给出了答案：中国手机行业正在经历一次“黑天鹅”之仗，面对挑战一加坚信好产品自然有好市场。

　　加速5G赛道

　　就在一加 8T 发布会的前一天，央视新闻直播里展示了一加在5G上的最新研究成果。

　　通过央视新闻的直播镜头可以了解到，这个5G终端通信实验室是由深圳市发改委和一加手机共同创立，不久前，一加就进行了国内首个5G毫米波技术性能的试验，实现了现有5G网络3倍以上的速率提升，更合适人流集中用户量较大的5G使用场景。直播中，一加5G终端通信实验室相关研究人员将5G毫米波和4G网络进行对比，下载速度高出数倍。

　　据了解，一加手机在5G研发上深耕多年。2016年，一加就开始成立了5G项目，开始不断在5G上投入。随后，一加在全球建立了多个5G实验室，对射频电路、天线和多媒体等领域技术进行开发，且每个实验室的投入都达到上亿元人民币。

　　在政策和良好技术环境加持下，深圳孕育出很多走向国际的高新企业，而深耕高端手机领域的一加就是其中一员。

　　与海外高端品牌“一决高下”

　　把握5G前沿技术让一加在未来竞争中更具主动权，也有了更多屹立于全球高端市场的底气。而值得一提的是，这个品牌从第一代产品开始就定位高端、立于国际市场与强者比拼。

　　据刘作虎介绍，一加手机在2020年Q1在全球多个地区的高端市场排名前五，其中在西欧排名前三；2020年Q2在印度高端市场排名第一。

　　与此同时，一加在国内也取得良好的成绩。就拿今年上半年的一加 8 系列开售来说，当时整个行业市场呈现疲态，多个品牌冲高端竞争更加激烈，但一加 8 系列新品首销就创下销售额1分钟破1亿元的成绩，而二次开售中，售价近6000元的一加 8 Pro又迅速售罄。

　　在智能手机行业，很长一段时间里高端手机市场都是由苹果、三星雄霸一方的，要分一杯羹不仅要突破长久累积下来的品牌认知度、使用习惯等多维因素，还要在产品实力上追赶它们，面对如此高筑而立的围墙，一加是能够与海外高端品牌“一决高下”的国产手机，也是为数不多能够在国际市场崛起的中国品牌。

　　高端源于细节

　　一加能够在竞争激烈的手机市场取得一定成绩，与刘作虎的产品理念分不开。在发布会上，刘作虎总结了自己做高端机的心得，即“高端源于细节”。这位一加CEO同时也是公司的“超级产品经理”，他会细致到关注一款手机的弧度、棱线、光影、手感，对产品有着严苛甚至近乎疯狂的要求。

　　从一加 1到一加 8 系列，一加每一代产品都通过工艺与技术创新，让产品的“高级感”变得与众不同，像一加1的BabySkin、一加 8 系列应用的第五代AG玻璃工艺等，一加可以说是手机界里最强调手感和设计的公司之一。

　　在最新发布的产品中，一加 8T青域配色大胆应用一加首创的“漫反射纹理”，让玻璃呈现陶瓷的釉面质感的同时不易沾染指纹，把视觉和手感体验带上了另一个层次，这又是一次体验上的升级。刘作虎还透露，为了让手机摄像头的颜色与手机整体视觉保持一致，一加特意采用了一种独特的镀膜工艺，尽管代价是成本上升。

　　关于对旗舰机的理解，刘作虎还提出“高端是对追求完美的平衡”，强调了高端是一种综合产品能力，高端不能有短板。 所以在产品的核心使用体验上，一加会对每个细节进行打磨，尽可能做到极致。比如去年斥资近一亿人民币，携手三星显示打造出一加 7 Pro那块90Hz流体屏，而最新发布的屏幕超旗舰一加 8T 在屏幕素质再上一层次，这是第一块拿到DisplayMate A+评价的120Hz直屏。

　　都说“时势造英雄”，但真正的“英雄”是要造“时势”的。在5G时代下，高端换机潮或将到来，为此，一加也用最好的姿态迎接这个机会的到来。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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