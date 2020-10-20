美业手艺人报告发布 三成手艺人月收入过万

近日，《2020年生活美容行业手艺人调查报告》（以下简称“《报告》”）发布，帮助数十万美业手艺人获得更好成长和发展。

美业手艺人调查报告发布，三成手艺人月收入过万

常年稳居美团上海发型师热门排行榜前三名的美发手艺人苏然，虽然教育水平不高，但每天坚持线上学习、提升文化知识和技术水平，因此圈粉无数，甚至有外地客人专程搭飞机来找他服务，疫情复苏阶段，他的业绩不但没有减少，反而比去年同期增长了50%。美团《2020年生活美容行业手艺人调查报告》显示，近七成手艺人因为喜欢美业而入行，热爱是他们加入和坚守这份职业的重要原因，“学无止境”则是他们的共同特征。

和苏然一样，手艺人们虽然平均教育水平不算高，但他们可能是最热爱学习的从业者。《报告》显示，在成为一名合格的手艺人之前，有超过1/4的手艺人会投入几乎所有收入用来学习专业技能和知识。而在职业发展中，有超三成手艺人每年投入1万元以上学费用来参加技术、管理、服务等多方面的培训，近七成手艺人每年要进修3次以上。

时代也不会辜负这些“追梦人”，越努力的手艺人得到的回报越多。《报告》调研显示，超过九成的手艺人日均工作时间超过9个小时，其中过半手艺人甚至每天工作11个小时以上，但与之对应的是不错的收入，有超过三成的手艺人月收入在10000元以上。

奋斗要趁早，美业手艺人们虽然年轻，但入行较早，普遍比较“资深”。《报告》显示，近八成手艺人在30岁以下，其中95后占比37%，00后也有16%。18岁以前就入行的手艺人占比近2/3，25岁前加入美业的更占到96%。

入行早，意味着从业时间更长，《报告》调研显示，手艺人有清晰的职业晋升路径。77%的手艺人拥有高级技师以上职级，在高级技师队伍中，有一半手艺人已成为门店管理人员，其中两成创业成为创始人，三成晋升为所在门店的店长或经理人。

据介绍，《2020年生活美容行业手艺人调查报告》基于美团大数据，以及美团平台注册手艺人的问卷调查、深度访谈撰写，首次对美业手艺人就业现状和职业发展进行了全面剖析，报告中的生活美容行业包括美发、美容美体、美甲美睫等细分类别。

帮美业手艺人获客增收实现成长

在美业市场中，美发是占比最大、相对成熟体系化的市场，据美团测算，目前中国美发行业市场规模约2390亿元，预计未来五年的年复合增长率超15%，2025年市场规模有望达到3305亿元。在美团平台认证的39万美业手艺人中，有超过16万是发型师。

“一方面，用户对于美发的需求越来越个性化和品质化，他们更加关注发型师的手艺和专业度，57%的用户会根据发型师来选美发店；另一方面，2020年突发的疫情，让美业暴露出其本身的脆弱性和市场依赖性，需要靠手艺人来强化内在生命力、提高行业竞争力。”美团到综丽人业务部相关负责人表示。

因此，美团宣布将启动“S手艺人计划”，该计划旨在帮助手艺人借助美团平台和数字化工具，实现更好的成长及收入。据悉，计划将于今年四季度首先在美发手艺人中落地。

一是营销助力。“S手艺人计划”中，美团将在平台上搭建更为完善的、基于手艺人的消费决策路径，为不同类型手艺人带来更多精准顾客，同时将加大手艺人个性化信息展示，推出手艺人专属活动、专属优惠等，帮助手艺人在平台获得更多流量、做好营销。

二是帮手艺人增收。美团将为美业手艺人重点打造荣誉体系，达到S、A级别的手艺人，未来还将获得实物奖品、现金奖励等额外收入。此外，美团还将搭建手艺人增收渠道，通过交易订单返现帮助手艺人提高月收。

个人品牌影响力的提升也是收入提升的重要因素，荣誉体系中认证的S手艺人将会获得更多高净值顾客的选择，从而实现发型师平均客单价的大幅增长。据介绍，在今年8月份美团丽人举办的最强发型师系列活动之王牌争霸赛中，有5500位发型师获得美团平台不同等级的荣誉及奖励。

此外，美团大学旗下美业学院也将通过专业的手艺人技能课程、数字化运营课程、行业大咖分享等内容，持续帮助手艺人借助数字化平台获得更好的职业成长。目前，美团大学美业学院已上线1800多门课程，为超过130万美业人提供培训服务。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)