原标题：2020年前9月干衣机市场零售额增长45.3%

虽然洗衣机市场的整体下滑，但干衣机品类在今年呈现出逆势增长的态势，成为白电市场最大的黑马。10月20日，北京商报记者从中国家用电器协会与国家信息中心信息化和产业发展部指导、中国家电网主办的“洗护有道 积健为雄 2020中国洗衣机·干衣机行业高峰论坛”上获悉，2020年1-9月干衣机市场零售额规模18.1亿元，同比增长45.3%，其中线上市场零售额7.2亿元，同比增长43.8%，线下市场零售额11.0亿元，同比增长46.3%。

有关分析认为，市场的整体下滑并没有对今年洗衣机的结构升级产生实质性影响，从长期趋势来看，洗衣机市场仍在围绕着洗烘一体机这一方向进行产品创新。奥维云网数据显示，今年1-9月，洗烘一体机的线上产品零售额占比从2015年的5.5%增长至28.4%，线下产品零售额占比从2015年的9.8%增长至47.3%。此外，大容量产品也越来越受到消费者的欢迎，这一点在波轮和滚筒两种类型上均得以验证，其中后者的趋势更加明显。根据奥维云网数据，2020年1-9月9.1-10.0kg的产品在线上滚筒洗衣机中的占比从2017年的13.7%增长至76.1%，在线下滚筒洗衣机中的占比从2017年的增长23.0%至69.7%。

中国家用电器协会理事长姜风表示，当前我国洗衣机市场已经从大规模普及增量市场转向以更新需求为主的存量市场，行业增速趋缓，但我国超大规模的市场优势和内需潜力是洗衣机行业稳定发展的重要支撑。

(责编：毕磊、夏晓伦)