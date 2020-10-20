原标题：神奇的乐平 魔幻的赛道 2020环鄱阳湖自行车精英赛乐平怪石林站开赛

“这段赛道确实给我留下了深刻印象,大家从一开始进入了状态,自始至终都在挑战极限。”朝阳轮胎车队车手胡紫云赛后兴奋地说。2020年10月18日, 2020环鄱阳湖自行车精英赛第四站在素有古戏台之乡、赣东北明珠美誉的景德镇乐平市众埠镇怪石林风景区开赛,这是本届精英赛最难坡道。江西省体育局党组成员、副局长张祖平,景德镇市人民政府副市长张良华,乐平市委副书记、市长高翔,江西省体育局宣教法规处处长钟进华,景德镇市体育局党组书记何明旺,大赛组委会执行秘书长、江西省体育发展有限公司董事长沈红斌,乐平市人民政府副市长韩伟等领导出席开幕式并鸣笛发令。

“环鄱赛”被国家旅游局和国家体育总局联合授予“国家体育旅游精品赛事”,已成为江西省对外宣传的一张靓丽名片。环鄱精英赛由江西省人民政府主办,江西省体育局及11个设区市承办,大赛将于9月26日至12月6日期间举行。赛事采取分站、地区积分制形式进行,并设置赛事总奖金55万元,总参赛人数预计4000余人次。今年鉴于当前国内外疫情防控形势仍然复杂严峻,境外输入性疫情风险很大,在此背景下,2020第十一届环鄱阳湖国际自行车大赛改为举办2020环鄱阳湖自行车精英赛。本次赛事只允许省内选手参加,不再邀请境外和省外运动员参赛。

乐平怪石林站比赛全长9.8公里,是本届赛事中比赛里程最短的站点,但从海拔图可以看到的是,本站比赛的起终点从200米到500米,有着近300米的落差。四个组别的车手在发车不到500米便开始爬坡,全程只是在5公里左右才有一段可供喘息的下坡。真正的挑战是在车手们通过怪石林景区的大门后,一段长1.5公里、平均坡度超过15%的爬坡,而在最后500米,最大坡度达到了27%。一路上看到最多的是选手们在艰难地推车前行,尽管很辛苦,但每名车手都会大喊刺激。面对记者的镜头时,都不忘在喘粗气的同时摆一个好看的姿势。

经过一个多小时的激烈角逐,最终来自路客车队的周克强夺得男子公路精英组冠军;上饶酱油车队的周驰夺得男子山地精英组冠军;景德镇市自行车运动协会祺洋航车队庄中生获得男子山地大师组冠军。在女子组的较量中,来自景德镇市自行车运动协会祺洋航车队的王祥梅夺得女子山地精英组冠军。

乐平历史悠久、人文昌达,东汉灵帝光和元年(公元178年)始设县治,因“南临乐安河,北接平林”而得名,至今已有1800多年历史,具有灿烂的史前文化、优秀的传统文化、宝贵的革命文化和丰富多彩的民俗文化。此次比赛的成功举办,为广大乐平市民带来一场精彩纷呈的高水准体育盛宴。该赛段是古今历程交汇、人文自然交织的精品路线,骑行过程中,既能感受到乐平的悠久历史、人文昌达,又能领略到乐平的秀美风景、开放包容。今年3月26日,乐平市18个投资亿元以上的重大项目集中开工,总投资达到60亿元,按下了复工复产的“快进键”。这是乐平市进一步坚定“项目为王”工作理念,以高质量的项目建设推动经济高质量跨越式发展的一个缩影。“项目建设”是加快发展的重要支撑,乐平市牢固树立“抓大项目、大抓项目”的意识,坚持以项目促发展保增长、提质量增后劲。

11年里,这不是乐平第一次承办环鄱赛,但是,在乐平所承办的多届环鄱赛中,都少不了借助国际大赛的舞台向世界传播的陶瓷、古戏台、赣剧、舞狮等文化元素。本届赛事设在该市众埠镇怪石林风景区,这里的石林面积之广,景观之美堪称我国石林之最。形态各异的溶洞、天坑、竖井、天生桥、石峡谷等喀斯特地貌共生共存,使景区景观多元化,加之景区绿树掩映藤蔓缭绕构成一副副美妙的生态景观图,它是一个集旅游、休闲、探险、科研于一体的不可多得的好去处。

(责编：夏晓伦、毕磊)