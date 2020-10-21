筑牢经济发展安全线（做好“六稳”工作 落实“六保”任务·一线见闻）

民以食为天，能源是工业的粮食。保粮食能源安全，就能保障经济发展的安全线，为应对各种风险挑战赢得主动权。

习近平总书记指出，“对我们这样一个有着14亿人口的大国来说，农业基础地位任何时候都不能忽视和削弱，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。”“能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。”

真抓实干保粮食。今年以来，一系列超常规措施密集出台，疫情防控不误农业生产。粮食生产稳字当头，今年全国夏粮总产量14281万吨，比2019年增加120.8万吨。夏粮产量再创历史新高，早稻生产也扭转了连续7年下滑的态势，总产量达2729万吨，比2019年增加102.8万吨。据农业农村部消息，秋粮丰收也已成定局。我国农业连年丰收，粮食储备充裕，完全有能力保障粮食和重要农产品供给。

齐心协力保能源。各地各部门立足实际，细化煤电油气保供措施，分类施策、压实责任，统筹多种能源联调联动，有力保障重点地区、重点场所能源需求，确保能源供需衔接有序。发电和电网企业采取有力有效措施，确保生产生活用电安全稳定供应，前三季度发电量同比增长0.9%。

黑龙江：稳政策、强基础，粮仓丰收有底气

褚丽娟是黑龙江宁安市渤海镇上官地村的农民，这些年，她带领村民成立了玄武湖大米专业合作社，在田间地头琢磨种地的门道：“咱农民把地种好了，国家的大粮仓才牢靠。”

“之前本来担心受疫情影响赶不上农时，没想到各项服务更妥帖了。”褚丽娟说，从备耕开始，种什么品种、施啥有机肥，有微信群答疑，和专家线上互动，一点没耽搁。“大棚育秧的时候经常刮大风又降温，专家支招让加固大棚、用热风炉增温，办法可实用了。”

科技种田，“云培训”成了亮点。宁安市农业农村服务中心大力开展网上培训，每天晚上，不少农民准时拿起手机，通过直播听专家授课。

绿色种田，让绿色发展理念扎根群众心中。农业部门组织多批次农业技术人员深入基层，指导绿色生产。“现在明显能感到黑土变疏松了，更有劲儿了！”褚丽娟说，这几年保护黑土地，增施有机肥，效果真不错，黑土耕层正在变厚。“地力提高了，咱种出的水稻质量才更有保障。”

“我们村是响水大米重要产区，过去村民不知道咋种好。现在专家指导，补贴给力，操心少、风险小，村民种粮积极性更高了。”褚丽娟快人快语，这几年水稻产量稳，大家伙儿种地精神头十足。“前年合作社开始种有机稻，虽说投入大，可回报也多，有机稻每亩能多收700元，鸭稻共作每亩至少多收1000元。”

农民愿种田，粮足天下安。“今年黑龙江省粮食播种面积2.155亿亩，同比增加近50万亩；粮食总产预计达1550亿斤，增产3%以上；有机食品认证面积将达到850万亩，比上年至少增长30%。”黑龙江省农业农村厅厅长王金会表示，“我们用实际行动维护粮食安全，努力实现农业现代化。”

山东：强产业、稳链条，优质产品供得上

山东曲阜市陵城惠农优质小麦种植专业合作社的社员超过40家，麦地从当初的50亩已经发展到8000多亩，今年麦收收购粮食700多万斤。“生产链条上每个环节都关系着粮食安全，我们合作社上连农户，下连加工企业，作用大着呢。”合作社负责人于新立说。

规模化种植，离不开机械化耕种。在合作社为农服务中心，联合收割机、无人机等机械设备一溜排开。“我们整合农机约500台，种地基本实现全程机械化。”于新立说，“以前打药背着喷壶，一畦畦打，现在遥控着飞机在天上飞，一片片洒。不仅省力气，效果还更好。”

机械化种植，离不开高素质农民。于新立说，为了提高农民种田技能，合作社每年聘请专家，对社员进行两次专题技术培训。

高素质农民，做好标准化种植。“我们种的是小麦良种和高品质大田小麦，对种植标准要求高。播种方式、数量都有要求，小麦良种还得人工去杂保证纯度。”于新立说，“严格标准种出来的小麦，良种公司、面粉企业都愿意要。”

在曲阜市瑞福源面业有限公司面条加工车间里，工人们正在自动制面条机上收揽散装面入袋。“我们和惠农优质小麦种植专业合作社签了协议，以每斤高于市场价0.1元以上的价格，收购了他们200多万斤优质小麦，仅此一项，农户每亩地能增收10%。”公司总经理李福磊说，“麦种品质更好，适合生产压面条、包饺子的专用面粉。粮食安全不光要数量够，我们企业还要再加上一道品质安全锁。”

山西：稳生产、保供应，关键时刻靠得住

“头灯、安全帽、自救器、证件，佩戴齐全……”在山西焦煤西山煤电杜儿坪矿，工人们在索道大厅前排成一队，进行入井前的安全确认。

煤炭需求大，为了保障出煤量，杜儿坪矿的工人跨两个工作面开采。杜儿坪矿综采二队党支部书记李通说：“关键时期煤要供上，我们更得顶得上。”

“综采二队一个队产量23万吨，创造了矿上单个队组产量最高纪录。在运力最紧张的时候，原煤外运每天也能达到9000吨以上。”杜儿坪矿调度室主任王涛说。

关键时刻顶得上，源自于不断的创新。引进新工艺新技术，实施煤炭清洁高效开采，杜儿坪这个64年的老矿区蹚出高质量发展的新路子。

“爷爷用大铁锹挖煤，父亲那一辈是半机械化，这几年开始建设无人值守智能矿山。”杜儿坪矿技能大师工作室主任、掘进一队副队长董林一家三代都是矿工，见证了煤炭开采的巨大变化。“现在我们矿是矿山出煤不见煤，原煤出坑进筒仓；矸石上山不见石，矸石山上披绿装，煤矿四周成了市民休闲的好去处。”

山西是能源供应大省，省能源局数据显示：2019年山西煤层气地面开发和利用量稳步增长，煤层气产量71.4亿立方米，增长26.4%；利用量66.1亿立方米，增长29.6%。现今，作为全国能源革命综合改革试点省份，山西坚持走煤炭“减优绿”之路，争当能源革命排头兵，开发新能源，继续为国家能源安全做贡献。

（本报记者朱隽、丁怡婷、吴奇强、方圆、潘俊强、付明丽）

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 01 版）

(责编：白宇)