人民网>>财经

保粮食能源安全——

筑牢经济发展安全线（做好“六稳”工作 落实“六保”任务·一线见闻）

本报记者

2020年10月21日05:47  来源：人民网－人民日报
 

　　民以食为天，能源是工业的粮食。保粮食能源安全，就能保障经济发展的安全线，为应对各种风险挑战赢得主动权。

　　习近平总书记指出，“对我们这样一个有着14亿人口的大国来说，农业基础地位任何时候都不能忽视和削弱，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。”“能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。”

　　真抓实干保粮食。今年以来，一系列超常规措施密集出台，疫情防控不误农业生产。粮食生产稳字当头，今年全国夏粮总产量14281万吨，比2019年增加120.8万吨。夏粮产量再创历史新高，早稻生产也扭转了连续7年下滑的态势，总产量达2729万吨，比2019年增加102.8万吨。据农业农村部消息，秋粮丰收也已成定局。我国农业连年丰收，粮食储备充裕，完全有能力保障粮食和重要农产品供给。

　　齐心协力保能源。各地各部门立足实际，细化煤电油气保供措施，分类施策、压实责任，统筹多种能源联调联动，有力保障重点地区、重点场所能源需求，确保能源供需衔接有序。发电和电网企业采取有力有效措施，确保生产生活用电安全稳定供应，前三季度发电量同比增长0.9%。

　　黑龙江：稳政策、强基础，粮仓丰收有底气

　　褚丽娟是黑龙江宁安市渤海镇上官地村的农民，这些年，她带领村民成立了玄武湖大米专业合作社，在田间地头琢磨种地的门道：“咱农民把地种好了，国家的大粮仓才牢靠。”

　　“之前本来担心受疫情影响赶不上农时，没想到各项服务更妥帖了。”褚丽娟说，从备耕开始，种什么品种、施啥有机肥，有微信群答疑，和专家线上互动，一点没耽搁。“大棚育秧的时候经常刮大风又降温，专家支招让加固大棚、用热风炉增温，办法可实用了。”

　　科技种田，“云培训”成了亮点。宁安市农业农村服务中心大力开展网上培训，每天晚上，不少农民准时拿起手机，通过直播听专家授课。

　　绿色种田，让绿色发展理念扎根群众心中。农业部门组织多批次农业技术人员深入基层，指导绿色生产。“现在明显能感到黑土变疏松了，更有劲儿了！”褚丽娟说，这几年保护黑土地，增施有机肥，效果真不错，黑土耕层正在变厚。“地力提高了，咱种出的水稻质量才更有保障。”

　　“我们村是响水大米重要产区，过去村民不知道咋种好。现在专家指导，补贴给力，操心少、风险小，村民种粮积极性更高了。”褚丽娟快人快语，这几年水稻产量稳，大家伙儿种地精神头十足。“前年合作社开始种有机稻，虽说投入大，可回报也多，有机稻每亩能多收700元，鸭稻共作每亩至少多收1000元。”

　　农民愿种田，粮足天下安。“今年黑龙江省粮食播种面积2.155亿亩，同比增加近50万亩；粮食总产预计达1550亿斤，增产3%以上；有机食品认证面积将达到850万亩，比上年至少增长30%。”黑龙江省农业农村厅厅长王金会表示，“我们用实际行动维护粮食安全，努力实现农业现代化。”

　　山东：强产业、稳链条，优质产品供得上

　　山东曲阜市陵城惠农优质小麦种植专业合作社的社员超过40家，麦地从当初的50亩已经发展到8000多亩，今年麦收收购粮食700多万斤。“生产链条上每个环节都关系着粮食安全，我们合作社上连农户，下连加工企业，作用大着呢。”合作社负责人于新立说。

　　规模化种植，离不开机械化耕种。在合作社为农服务中心，联合收割机、无人机等机械设备一溜排开。“我们整合农机约500台，种地基本实现全程机械化。”于新立说，“以前打药背着喷壶，一畦畦打，现在遥控着飞机在天上飞，一片片洒。不仅省力气，效果还更好。”

　　机械化种植，离不开高素质农民。于新立说，为了提高农民种田技能，合作社每年聘请专家，对社员进行两次专题技术培训。

　　高素质农民，做好标准化种植。“我们种的是小麦良种和高品质大田小麦，对种植标准要求高。播种方式、数量都有要求，小麦良种还得人工去杂保证纯度。”于新立说，“严格标准种出来的小麦，良种公司、面粉企业都愿意要。”

　　在曲阜市瑞福源面业有限公司面条加工车间里，工人们正在自动制面条机上收揽散装面入袋。“我们和惠农优质小麦种植专业合作社签了协议，以每斤高于市场价0.1元以上的价格，收购了他们200多万斤优质小麦，仅此一项，农户每亩地能增收10%。”公司总经理李福磊说，“麦种品质更好，适合生产压面条、包饺子的专用面粉。粮食安全不光要数量够，我们企业还要再加上一道品质安全锁。”

　　山西：稳生产、保供应，关键时刻靠得住

　　“头灯、安全帽、自救器、证件，佩戴齐全……”在山西焦煤西山煤电杜儿坪矿，工人们在索道大厅前排成一队，进行入井前的安全确认。

　　煤炭需求大，为了保障出煤量，杜儿坪矿的工人跨两个工作面开采。杜儿坪矿综采二队党支部书记李通说：“关键时期煤要供上，我们更得顶得上。”

　　“综采二队一个队产量23万吨，创造了矿上单个队组产量最高纪录。在运力最紧张的时候，原煤外运每天也能达到9000吨以上。”杜儿坪矿调度室主任王涛说。

　　关键时刻顶得上，源自于不断的创新。引进新工艺新技术，实施煤炭清洁高效开采，杜儿坪这个64年的老矿区蹚出高质量发展的新路子。

　　“爷爷用大铁锹挖煤，父亲那一辈是半机械化，这几年开始建设无人值守智能矿山。”杜儿坪矿技能大师工作室主任、掘进一队副队长董林一家三代都是矿工，见证了煤炭开采的巨大变化。“现在我们矿是矿山出煤不见煤，原煤出坑进筒仓；矸石上山不见石，矸石山上披绿装，煤矿四周成了市民休闲的好去处。”

　　山西是能源供应大省，省能源局数据显示：2019年山西煤层气地面开发和利用量稳步增长，煤层气产量71.4亿立方米，增长26.4%；利用量66.1亿立方米，增长29.6%。现今，作为全国能源革命综合改革试点省份，山西坚持走煤炭“减优绿”之路，争当能源革命排头兵，开发新能源，继续为国家能源安全做贡献。

　　（本报记者朱隽、丁怡婷、吴奇强、方圆、潘俊强、付明丽）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月21日 01 版）

(责编：白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved