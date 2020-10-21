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第三季度

央企实现营业收入7.8万亿元

2020年10月21日05:47  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京10月20日电  （记者刘志强）“前三季度，绝大多数中央企业延续了生产经营持续改善、经济效益快速回升的向好态势。”今天召开的国新办发布会上，国务院国资委新闻发言人介绍了前三季度央企经济运行的亮点。

　　经济效益显著改善，第三季度，央企实现营业收入7.8万亿元，同比增长1.5%，增速实现由负转正；运行质量持续改善，前三季度，中央企业收入利润率保持在7%以上，9月份达到9.5%，创10年来最好水平；生产经营保持稳定，三季度以来，煤、电、油、运等关系国计民生的重点产品产销趋于平稳，接近或恢复至正常水平；投资活动持续加快，前三季度，央企完成投资（不含房地产）1.8万亿元，同比增长11.3%，增速创年内新高。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月21日 01 版）
(责编：白宇)
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