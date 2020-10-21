扩大内需 推动形成强大国内市场（经济聚焦）

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数据显示，三季度社会消费品零售总额增速、前三季度固定资产投资增速等指标年内首次由负转正，体现了我国内需潜力大、超大规模市场的优势。为进一步实施扩大内需战略，国家发改委将从推动新型消费发展、促进大宗商品和服务消费持续增长等方面不断发力，推动形成强大国内市场。

做好今年下半年经济工作，要牢牢把握扩大内需这个战略基点。日前，前三季度经济数据公布，其中4个主要指标由负转正鼓舞人心。三季度社会消费品零售总额增速、前三季度固定资产投资增速等指标年内首次由负转正，体现了我国内需潜力大、超大规模市场的优势。内需恢复呈现哪些具体特征？下一步如何深入实施扩大内需战略？10月20日，国家发改委举行例行发布会进行深入解读。

居民消费需求释放，巩固消费回升好势头

今年以来，面对疫情冲击，各地区各有关部门推出了一系列提振消费的“组合拳”，促进了消费市场加快复苏。今年三季度，社会消费品零售总额同比增长0.9%，季度增速年内首次由负转正，居民消费持续回暖。

“特别是今年国庆中秋长假，居民消费需求集中释放，进一步巩固了消费回升的好势头。”国家发改委新闻发言人孟玮表示，当前消费呈现三方面特点：

必需消费品稳定增长，升级类商品增速较快。一方面，包括日用品在内的部分必需类消费品零售额增速明显上行，另一方面，通信器材、化妆品、金银珠宝等消费升级类商品零售额增长势头强劲。汽车销量同比增速连续5个月保持在10%以上。

线下消费继续回升，线上消费保持快速发展。传统零售业态持续改善，前8个月限额以上超市商品零售额增速比前7个月加快0.9个百分点，百货店、专业店和专卖店商品零售额降幅持续收窄。网上零售持续快速增长，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重稳步提高。

复商复市加快推进，服务消费有序恢复。“十一”黄金周，全国零售和餐饮重点监测企业日均销售额同比增长4.9%，国内旅游人次和旅游收入同比分别恢复79.0%和69.9%，电影票房在上座率受一定控制的情况下仍达到历年国庆黄金周次高水平，消费回升势头明显，居民消费信心进一步提升。

下一步国家发改委将坚定实施扩大内需战略，推动形成强大国内市场：

一是推动新型消费发展。国家发改委将加快出台《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》有关具体实施方案和配套措施，支持在线教育、互联网健康医疗等各类消费新业态新模式发展。

二是促进大宗商品和服务消费持续增长。推动汽车和家电消费转型升级，促进汽车限购向引导使用转变，鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策，推进主要公共建筑配建停车场等建设，完善废旧家电回收处理体系，支持开展家电以旧换新活动，推动家电更新消费。

三是积极拓展农村消费。针对农村消费的堵点问题，大力提升电商、快递进农村综合水平和农产品流通现代化水平，加快健全县、乡、村三级电子商务服务体系和快递物流配送体系，推动农村产品和服务品牌化、标准化、数字化、产业化改造，引导现代服务向农村延伸拓展。

四是建设多层级消费中心。围绕国家重大区域发展战略，结合城市群、都市圈发展规划，统筹布局建设若干国家消费中心、区域消费中心和地方特色消费中心，加快形成梯次发展、衔接互动、优势互补并覆盖全国大市场的消费地区格局。

在积极扩大有效投资的同时，注意防范风险、强化监管

随着投资补短板效应进一步显现，加上一批重大项目的开工建设，今年前三季度固定资产投资同比增长0.8%，增速年内首次由负转正。投资结构持续优化。“新产业新业态新模式蓬勃发展。前三季度高技术产业投资增长9.1%，增速比上半年提高2.8个百分点；其中，高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.3%和8.7%。”孟玮表示。

在积极扩大有效投资的同时，也要防范风险、强化监管。

近几年国内投资集成电路产业的热情不断高涨，这一产业发展势头稳定向好。但一些没经验、没技术、没人才的“三无”企业投身集成电路行业，个别地方对集成电路发展的规律认识不够，盲目上项目，低水平重复建设风险显现，甚至有个别项目建设停滞、厂房空置，造成资源浪费。

针对当前行业出现的乱象，下一步将重点做好4方面工作：

加强规划布局。加强对集成电路重大项目建设的服务和指导，有序引导和规范集成电路产业发展秩序，做好规划布局。

完善政策体系。加快落实《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，抓紧出台配套措施。

建立防范机制。建立“早梳理、早发现、早反馈、早处置”的长效工作机制，强化风险提示，加强与银行机构、投资基金等方面的沟通协调，降低集成电路重大项目投资风险。

压实各方责任。引导地方加强对重大项目建设的风险认识，按照“谁支持、谁负责”原则，对造成重大损失或引发重大风险的，予以通报问责。

深入实施扩大内需战略，持续优化营商环境

良好的营商环境有利于内需潜力的释放。深入实施扩大内需战略，还需持续优化营商环境。新冠肺炎疫情发生以来，国家发改委会同有关方面制定实施了一批针对性、创新性、获得感强的“放管服”改革举措，有序推进复工复产和助企纾困，取得了良好效果。

孟玮表示，下一步国家发改委将通过4个“进一步”持续加力打造国际一流营商环境，推动经济高质量发展：

进一步深化简政放权。要将疫情防控期间行之有效的好做法固定下来，继续精简行政许可、优化审批流程，推广“容缺受理”、告知承诺制等审批模式。

进一步推行公正监管。加快完善优化营商环境“1+N”法规政策体系，完善“双随机、一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”、跨部门协同监管，创新包容审慎监管。

进一步提升服务效能。同步提升线上线下办事便利度，更大力度推动政务服务数据整合共享，加快实现惠企政策精准推送。

进一步强化评价引导。不断健全完善全国统一标准的中国营商环境评价体系，更好发挥评价引导改革、推动创新的积极作用。

孟玮表示，国家发改委将加强今年四季度和明年初各项工作的统筹衔接，做好重要政策跨年度统筹安排，“我们有基础、有条件、有信心完成今年全年经济社会发展目标。”

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 10 版）

(责编：白宇)