清洁能源点亮绿色经济（产经观察）

川滇交界，河流奔腾而过，全球在建最大水电工程——白鹤滩水电站左岸地下厂房最后一仓混凝土浇筑完成，向明年首批机组投产发电的目标全力发起冲刺；

黄海之滨，叶片呼呼打转，国家电投江苏滨海南H3海上风电项目首台风机顺利并网，年内投产后，年发电量可达9亿千瓦时；

塞北大漠，日光持续照射，内蒙古达拉特旗光伏发电基地成片的“蓝板板”有序排列，板上发电、板间种植，成了百姓致富的“金罐罐”……

习近平总书记指出，能源低碳发展关乎人类未来。包括水能、风能、太阳能、生物质能等可再生能源在内的清洁能源是能源低碳发展的主力军。近年来我国清洁能源发展状况如何？将迎来怎样的发展空间？记者进行了采访。

清洁能源竞争力稳步提升

据预测，“十四五”时期，随着技术进步，陆上风电和光伏发电将实现全面平价

走进位于陕西西安市的隆基乐叶太阳能电池工厂，高标准的洁净车间内，一片片边长166毫米、厚度仅170微米的银色单晶硅片，通过制绒、扩散、刻蚀、镀膜等工序后，成为墨蓝色的太阳能电池片。

“这个车间基本采用自动化设备，员工只需负责简单上下料，效率大幅提升，比如丝网印刷环节，过去一条线年产能只有2.5万片，现在能达到15万片甚至更多。”隆基股份总裁李振国介绍，项目的电池量产平均转换效率超过23%，为行业领先。

对这些年光伏行业技术进步带来的成本下降，李振国感触很深：“和10年前比，硅片从每片100元左右降到3元左右；光伏组件从每瓦30多元降到1.7元左右。同时，光伏电池的转换效率也在不断提升，显著提高了开发利用的经济性。”

技术进步和成本降低，提升了清洁能源发电的竞争力，也拓宽了其可开发范围。

“一直以来，我国中东部地区以低风速风能资源为主。七八年前，行业普遍认为平均风速至少得达到6米/秒才具有开发条件，所以我国之前主要在三北地区建设风电场。这几年叶轮直径增大、单位千瓦扫风面积增加、高塔筒技术应用等技术提升，使得平原地区、低风速地区也具备了开发条件。”中国可再生能源学会风能专委会秘书长秦海岩介绍，在当前技术水平下，我国中东部风能资源储量达到近10亿千瓦，目前仅开发11%，潜力巨大。

“低风速平原地区一般风速梯度较大，随着高度增加，风速提升很快。增加塔筒高度、叶片长度，风机能获取更多风资源。”远景能源高级副总裁田庆军以河南汤阴县一处风电场举例说，120米高的风机能让风速在原有基础上增加0.4至0.6米/秒，而150米高的风机能使风速再提升0.4至0.6米/秒，全生命周期电价可降至0.3元/千瓦时以下，低于河南省燃煤发电标杆上网电价。

根据相关研究机构测算，“十四五”时期，随着技术进步，陆上风电和光伏发电将实现全面平价（不需要国家补贴），部分地区将实现低价。2025年，陆上风电上网电价有望降至0.23至0.4元/千瓦时，光伏发电上网电价有望降至0.2至0.38元/千瓦时。

与此同时，近年来我国清洁能源设备的产业化步伐也在加快。以光伏为例，2019年，我国多晶硅、硅片、电池片和组件的产能在全球占比分别提升至69%、93.7%、77.7%和69.2%；各环节均有5家以上企业位居全球前十，产业化技术处于全球先进水平，前沿技术也开始加速布局。不仅如此，“光伏+制氢”“光伏+新能源汽车”“光伏+建筑”等等，光伏在各领域应用逐步拓宽。

开发规模领先世界

规模扩大、布局优化，我国可再生能源装机和发电量稳居全球第一

“屋顶装上光伏板，发出的电可以自用，剩下的卖给电网，每个月能带来五六百元收入！”山东沂源县的刘大爷，前几年还是建档立卡贫困户，如今有了光伏发电这一“阳光存折”，日子越过越好。

推进清洁能源持续健康发展，不仅能带动相关产业发展、助力脱贫攻坚，也有助于守护碧水蓝天、促进能源转型。

今年7月，我国自主研发的首台10兆瓦海上风电机组在福建福清市成功并网发电。这台目前单机容量亚洲最大、全球第二的海上风电机组，轮毂中心高度距海平面约115米，风轮扫风面积相当于3.7个标准足球场。据介绍，在年平均10米/秒的风速下，单台机组每年输送的清洁电能可满足2万个三口之家的用电需求，减少燃煤消耗1.28万吨、二氧化碳排放3.35万吨。

“十三五”期间，我国清洁能源持续快速发展，进入较高比例增量替代和区域性存量替代新阶段，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系发挥了重要作用。

开发规模不断扩大。2016年至2019年，我国可再生能源发电装机容量年均增长约12%，其中新增装机容量在全国电源新增装机容量中占比均超过50%，领先化石能源新增装机容量，可再生能源已逐步成为新增电源装机主体。截至今年8月底，我国水电、风电、光伏发电、生物质能发电累计装机分别达3.6亿千瓦、2.2亿千瓦、2.2亿千瓦、2575万千瓦，均居世界首位。过去多年，我国成为全球可再生能源最大投资国，可再生能源装机和发电量稳居全球第一。

发展布局持续优化。一方面，区域分布更广泛。今年二季度，我国中东部和南方地区新增风电并网237万千瓦，占全国的55.4%，清洁能源有望在电力消纳条件较好的地区得到更好发展。另一方面，集中式与分布式并举的格局逐步形成。与传统的集中式发电方式相比，分布式发电具有电力损耗小、输电费用低、土地和空间资源占用少等优势。以光伏发电为例，截至6月底，我国分布式光伏占光伏总装机的比重为31.1%，同比提升1.5个百分点。

利用水平不断提升。2019年，我国可再生能源发电量达2.04万亿千瓦时，占全部发电量的比重由2016年的25.7%提升至27.9%。今年1—8月，有效水能利用率达96.8%、风电利用率达96.6%、光伏发电利用率达98.2%。

推动清洁能源高质量发展

要进一步完善适应清洁能源多元化、市场化发展的产业政策、体制机制

日前，我国宣布将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。“可再生能源已成为应对气候变化的主要抓手。为实现碳排放达峰和碳中和的目标，可再生能源将在未来成为我国能源增量的主体。”国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶认为。

那么，如何有效提高可再生能源比例，让清洁能源实现高质量发展？采访中，不少企业和专家呼吁，要进一步完善适应清洁能源多元化、市场化发展的产业政策、体制机制。

——打破清洁能源消纳“壁垒”。

“水电站只需几秒钟就能对光伏发电的变化作出反应，调节后的总发电量与调度发电计划吻合，再也不用担心光伏发电的稳定性。”在青海龙羊峡水光互补光伏电站，国家电投黄河公司工作人员说，他们通过自主开发的系统控制软件实时调节，有效解决了光伏发电的消纳问题。

长期以来，风电、光伏发电等受自然条件影响，存在较大波动性、间歇性，加上资源和需求分布不匹配，给可再生能源电力并网消纳带来一些障碍。国家能源局新能源司有关负责人表示，下一步要建立健全新一代电力系统，提升系统调节能力，同时要健全和落实保障机制，加强评价和考核，促进各类市场主体以更大力度开发利用可再生能源。

——推动非技术成本继续降低。

“在一些光照条件好的区域，单从技术发电成本来说，光伏发电已经能够做到每度电不到一毛钱，之所以现在还要两毛多、三毛多，主要是非技术成本占了较高比例。”李振国认为，虽然当前清洁能源自身技术成本持续下降，但土地、税收、融资等非技术成本和辅助服务、储能等技术附加成本还有进一步压缩的空间。国家能源局新能源司有关负责人表示，将推动完善相关财税价格体系，降低土地、税收、融资等非技术成本。

——加大产业协同、政策协同力度。

“当前，部分清洁能源装备以及技术仍然存在不足，要加大风电机组主轴承和控制系统核心元器件、适应高海拔地区高水头大容量水电机组等的补短板力度。”陶冶建议，通过技术创新打破资源限制，围绕先进光伏、海上风电、储能、氢能等新技术，加快关键技术攻关和示范，探索商业化路径，积极打造新的产业生态。

“随着可再生能源快速发展，我国水电开发进一步向上游推进，生态环境相对脆弱；风电和光伏发电开发重心向中东部和南方地区拓展，受生态环保和国土空间影响，项目落地难度加大。”陶冶认为，相关部门应当加强政策协同力度，实现可再生能源与自然资源、生态环境协调发展，汇聚起能源转型的强大合力。

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 18 版）

(责编：白宇)