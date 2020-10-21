人民网>>财经

2016—2019年，我国可再生能源发电装机容量年均增长约12%，增势强于化石能源

清洁能源点亮绿色经济（产经观察）

本报记者  丁怡婷

2020年10月21日05:52  来源：人民网－人民日报
 

　　川滇交界，河流奔腾而过，全球在建最大水电工程——白鹤滩水电站左岸地下厂房最后一仓混凝土浇筑完成，向明年首批机组投产发电的目标全力发起冲刺；

　　黄海之滨，叶片呼呼打转，国家电投江苏滨海南H3海上风电项目首台风机顺利并网，年内投产后，年发电量可达9亿千瓦时；

　　塞北大漠，日光持续照射，内蒙古达拉特旗光伏发电基地成片的“蓝板板”有序排列，板上发电、板间种植，成了百姓致富的“金罐罐”……

　　习近平总书记指出，能源低碳发展关乎人类未来。包括水能、风能、太阳能、生物质能等可再生能源在内的清洁能源是能源低碳发展的主力军。近年来我国清洁能源发展状况如何？将迎来怎样的发展空间？记者进行了采访。

　　清洁能源竞争力稳步提升

　　据预测，“十四五”时期，随着技术进步，陆上风电和光伏发电将实现全面平价

　　走进位于陕西西安市的隆基乐叶太阳能电池工厂，高标准的洁净车间内，一片片边长166毫米、厚度仅170微米的银色单晶硅片，通过制绒、扩散、刻蚀、镀膜等工序后，成为墨蓝色的太阳能电池片。

　　“这个车间基本采用自动化设备，员工只需负责简单上下料，效率大幅提升，比如丝网印刷环节，过去一条线年产能只有2.5万片，现在能达到15万片甚至更多。”隆基股份总裁李振国介绍，项目的电池量产平均转换效率超过23%，为行业领先。

　　对这些年光伏行业技术进步带来的成本下降，李振国感触很深：“和10年前比，硅片从每片100元左右降到3元左右；光伏组件从每瓦30多元降到1.7元左右。同时，光伏电池的转换效率也在不断提升，显著提高了开发利用的经济性。”

　　技术进步和成本降低，提升了清洁能源发电的竞争力，也拓宽了其可开发范围。

　　“一直以来，我国中东部地区以低风速风能资源为主。七八年前，行业普遍认为平均风速至少得达到6米/秒才具有开发条件，所以我国之前主要在三北地区建设风电场。这几年叶轮直径增大、单位千瓦扫风面积增加、高塔筒技术应用等技术提升，使得平原地区、低风速地区也具备了开发条件。”中国可再生能源学会风能专委会秘书长秦海岩介绍，在当前技术水平下，我国中东部风能资源储量达到近10亿千瓦，目前仅开发11%，潜力巨大。

　　“低风速平原地区一般风速梯度较大，随着高度增加，风速提升很快。增加塔筒高度、叶片长度，风机能获取更多风资源。”远景能源高级副总裁田庆军以河南汤阴县一处风电场举例说，120米高的风机能让风速在原有基础上增加0.4至0.6米/秒，而150米高的风机能使风速再提升0.4至0.6米/秒，全生命周期电价可降至0.3元/千瓦时以下，低于河南省燃煤发电标杆上网电价。

　　根据相关研究机构测算，“十四五”时期，随着技术进步，陆上风电和光伏发电将实现全面平价（不需要国家补贴），部分地区将实现低价。2025年，陆上风电上网电价有望降至0.23至0.4元/千瓦时，光伏发电上网电价有望降至0.2至0.38元/千瓦时。

　　与此同时，近年来我国清洁能源设备的产业化步伐也在加快。以光伏为例，2019年，我国多晶硅、硅片、电池片和组件的产能在全球占比分别提升至69%、93.7%、77.7%和69.2%；各环节均有5家以上企业位居全球前十，产业化技术处于全球先进水平，前沿技术也开始加速布局。不仅如此，“光伏+制氢”“光伏+新能源汽车”“光伏+建筑”等等，光伏在各领域应用逐步拓宽。

　　开发规模领先世界

　　规模扩大、布局优化，我国可再生能源装机和发电量稳居全球第一

　　“屋顶装上光伏板，发出的电可以自用，剩下的卖给电网，每个月能带来五六百元收入！”山东沂源县的刘大爷，前几年还是建档立卡贫困户，如今有了光伏发电这一“阳光存折”，日子越过越好。

　　推进清洁能源持续健康发展，不仅能带动相关产业发展、助力脱贫攻坚，也有助于守护碧水蓝天、促进能源转型。

　　今年7月，我国自主研发的首台10兆瓦海上风电机组在福建福清市成功并网发电。这台目前单机容量亚洲最大、全球第二的海上风电机组，轮毂中心高度距海平面约115米，风轮扫风面积相当于3.7个标准足球场。据介绍，在年平均10米/秒的风速下，单台机组每年输送的清洁电能可满足2万个三口之家的用电需求，减少燃煤消耗1.28万吨、二氧化碳排放3.35万吨。

　　“十三五”期间，我国清洁能源持续快速发展，进入较高比例增量替代和区域性存量替代新阶段，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系发挥了重要作用。

　　开发规模不断扩大。2016年至2019年，我国可再生能源发电装机容量年均增长约12%，其中新增装机容量在全国电源新增装机容量中占比均超过50%，领先化石能源新增装机容量，可再生能源已逐步成为新增电源装机主体。截至今年8月底，我国水电、风电、光伏发电、生物质能发电累计装机分别达3.6亿千瓦、2.2亿千瓦、2.2亿千瓦、2575万千瓦，均居世界首位。过去多年，我国成为全球可再生能源最大投资国，可再生能源装机和发电量稳居全球第一。

　　发展布局持续优化。一方面，区域分布更广泛。今年二季度，我国中东部和南方地区新增风电并网237万千瓦，占全国的55.4%，清洁能源有望在电力消纳条件较好的地区得到更好发展。另一方面，集中式与分布式并举的格局逐步形成。与传统的集中式发电方式相比，分布式发电具有电力损耗小、输电费用低、土地和空间资源占用少等优势。以光伏发电为例，截至6月底，我国分布式光伏占光伏总装机的比重为31.1%，同比提升1.5个百分点。

　　利用水平不断提升。2019年，我国可再生能源发电量达2.04万亿千瓦时，占全部发电量的比重由2016年的25.7%提升至27.9%。今年1—8月，有效水能利用率达96.8%、风电利用率达96.6%、光伏发电利用率达98.2%。

　　推动清洁能源高质量发展

　　要进一步完善适应清洁能源多元化、市场化发展的产业政策、体制机制

　　日前，我国宣布将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。“可再生能源已成为应对气候变化的主要抓手。为实现碳排放达峰和碳中和的目标，可再生能源将在未来成为我国能源增量的主体。”国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶认为。

　　那么，如何有效提高可再生能源比例，让清洁能源实现高质量发展？采访中，不少企业和专家呼吁，要进一步完善适应清洁能源多元化、市场化发展的产业政策、体制机制。

　　——打破清洁能源消纳“壁垒”。

　　“水电站只需几秒钟就能对光伏发电的变化作出反应，调节后的总发电量与调度发电计划吻合，再也不用担心光伏发电的稳定性。”在青海龙羊峡水光互补光伏电站，国家电投黄河公司工作人员说，他们通过自主开发的系统控制软件实时调节，有效解决了光伏发电的消纳问题。

　　长期以来，风电、光伏发电等受自然条件影响，存在较大波动性、间歇性，加上资源和需求分布不匹配，给可再生能源电力并网消纳带来一些障碍。国家能源局新能源司有关负责人表示，下一步要建立健全新一代电力系统，提升系统调节能力，同时要健全和落实保障机制，加强评价和考核，促进各类市场主体以更大力度开发利用可再生能源。

　　——推动非技术成本继续降低。

　　“在一些光照条件好的区域，单从技术发电成本来说，光伏发电已经能够做到每度电不到一毛钱，之所以现在还要两毛多、三毛多，主要是非技术成本占了较高比例。”李振国认为，虽然当前清洁能源自身技术成本持续下降，但土地、税收、融资等非技术成本和辅助服务、储能等技术附加成本还有进一步压缩的空间。国家能源局新能源司有关负责人表示，将推动完善相关财税价格体系，降低土地、税收、融资等非技术成本。

　　——加大产业协同、政策协同力度。

　　“当前，部分清洁能源装备以及技术仍然存在不足，要加大风电机组主轴承和控制系统核心元器件、适应高海拔地区高水头大容量水电机组等的补短板力度。”陶冶建议，通过技术创新打破资源限制，围绕先进光伏、海上风电、储能、氢能等新技术，加快关键技术攻关和示范，探索商业化路径，积极打造新的产业生态。

　　“随着可再生能源快速发展，我国水电开发进一步向上游推进，生态环境相对脆弱；风电和光伏发电开发重心向中东部和南方地区拓展，受生态环保和国土空间影响，项目落地难度加大。”陶冶认为，相关部门应当加强政策协同力度，实现可再生能源与自然资源、生态环境协调发展，汇聚起能源转型的强大合力。

　　制图：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年10月21日 18 版）
(责编：白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved