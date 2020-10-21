国家发改委：将整治芯片项目烂尾现象

20日上午，国家发改委召开10月份例行新闻发布会，发布宏观经济运行情况，并回答记者提问。国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮介绍，1—9月，居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅较前期有所回落。9月份CPI同比上涨1.7%，环比上涨0.2%。其中，猪肉价格环比下降1.6%，是6月份以来首次环比下降，主要受生猪存栏和能繁母猪存栏持续稳健回升，猪肉供给明显好转的影响；随着强降雨和汛情等极端天气影响消失，蔬菜生产运输恢复正常，鲜菜价格环比涨幅比上月下降4个百分点。

1—9月，生产者出厂价格同比下降2%，其中9月份同比下降2.1%，环比上涨0.1%，连续四个月环比上升。黑色金属矿采选、黑色金属冶炼和压延加工业、废弃资源综合利用业环比价格有所上涨，对PPI环比涨幅的拉动明显。

孟玮介绍，从发电量看，9月份，全国规模以上工业发电量同比增长5.3%，增速比上年同期提高0.6个百分点。其中，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长0.2%、22.8%、7.4%、11.3%和4.0%。1—9月，发电量同比增长0.9%，增速持续回升。

从用电量看，9月份，全国全社会用电量同比增长7.2%，增速比上年同期提高2.8个百分点。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长11.6%、8.6%、5.1%和4%。分地区看，全国28个省(区、市)用电正增长，其中河南、安徽、海南等7个省增速超过10%。1—9月，全社会用电量同比增长1.3%。

从货运量看，9月份，我国全社会货运量同比增长5.6%，增速较上月加快0.8个百分点，连续5个月正增长。全国铁路货运量同比增长3.6%，港口货物吞吐量同比增长8.9%，继续保持较快增速。客运方面，9月份日均客运量达到3245万人次，比上月日均客运量增长2.4%。

重大项目审批情况方面，孟玮指出，9月份，国家发改委共审批固定资产投资项目8个，总投资172亿元，主要集中在交通、能源等行业。

解读

供暖：天然气供应较充足

我国北方地区即将进入供暖季，国家发改委已就能源保供工作作出了全面部署和安排。孟玮昨日透露，总的看，天然气资源供应比较充足，供需平衡情况总体要好于往年。

孟玮表示，近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。特别是今年以来，面对疫情蔓延导致的需求放缓、油气企业经营困难等新情况和新问题，发改委会同有关方面加强统筹协调，保持国内稳产增产，大力推进管网互联互通重点工程和储气设施建设，组织上游供气企业和地方全面签订合同，保障天然气持续安全稳定供应。今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米，同比增长3.6%。

孟玮说，目前，北方地区陆续进入供暖季，国家发改委已就能源保供工作作出了全面部署和安排。总的看，天然气资源供应比较充足，供需平衡情况总体要好于往年。但是，考虑到今年12月份和明年1月份用气高峰期，局部地区、局部时段有可能出现供应偏紧的情况。此外，受大范围持续极寒天气等不确定因素影响，保供工作仍然面临一定压力。对此，国家发改委将切实压实各方责任，扎实做好各项准备，全力做好保供稳价工作。

芯片项目：“烂尾”造成重大损失将问责

在昨天的发布会上，对于芯片项目烂尾的现象，孟玮回应称，对造成重大损失或引发重大风险的，将予以通报问责。

孟玮介绍，2019年，我国集成电路销售收入7562亿元，同比增长15.8%，已成为全球集成电路发展增速最快的地区之一。与此同时，一些没经验、没技术、没人才的“三无”企业投身集成电路行业，个别地方对集成电路发展的规律认识不够，盲目上项目，低水平重复建设风险显现，甚至有个别项目建设停滞、厂房空置，造成资源浪费。

国家发改委针对当前行业出现的乱象，将重点做好四方面工作：加强规划布局、完善政策体系、建立防范机制、压实各方责任。孟玮强调，坚持企业和金融机构自主决策、自担责任，提高产业集中度。引导地方加强对重大项目建设的风险认识，按照“谁支持、谁负责”原则，对造成重大损失或引发重大风险的，予以通报问责。

海南：外资准入负面清单年底前出台

孟玮昨日介绍，前9个月，我国利用外资逐步回稳，多个重大外资项目有序推进实施。今年年底前，我国将出台鼓励外商投资产业目录，进一步扩大鼓励外商投资的范围；加强项目储备，适时启动后续批次的国家层面重大外资项目申报工作；继续抓好外商投资法及实施条例的贯彻落实，为外商在华深耕发展营造更加公平、透明的投资环境。

此外，为了充分发挥海南自贸港试验最高水平开放政策的独特优势，激发海南吸引外资潜力，我国正在加紧编制海南自贸港外资准入负面清单，将在年底前出台。本组文/本报记者 熊颖琪

(责编：白宇)