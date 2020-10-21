“十三五”，我们这样走过:我国科技进步贡献率已达59.5%

嫦娥四号探测器在世界上首次实现月球背面软着陆；北斗三号全球卫星导航系统正式开通；首次观测到三维量子霍尔效应；时速600公里高速磁悬浮试验样车下线；以5G为代表的新一代数字技术加快应用……

“十三五”以来，我国创新驱动发展战略深入推进，创新正在成为引领发展的第一动力。最新统计数据显示，2019年，我国科技进步贡献率达59.5%。世界知识产权组织近日发布2020年全球创新指数，我国位居世界第十四位，创新型国家建设取得新进展。

59.5%的背后是科技创新能力的大幅提升。

——创新要素支撑更加坚实。2019年，我国研发经费投入2.2万亿元，连续4年保持两位数增长，总量位居世界第二位。“在经济下行压力持续加大的背景下，研发经费仍然实现稳步增长且投入强度再创历史新高，实属不易。”国务院发展研究中心创新发展研究部研究室副主任龙海波表示。创新的另一要素人才优势同样突出，2019年，我国研发人员全时当量达到461万人年，连续多年位居世界首位。

——科技成果产出更加丰硕。国际科技论文数量、高被引论文数量均位居世界第二位。国内发明专利授权量增长到2019年的36.1万件，位居世界首位。

——基础研究和关键核心技术攻关取得新进展。这5年，我国加强前沿技术和关键核心技术攻关，在铁基超导、量子通信等基础和应用研究领域取得一批重大原创成果；一些高新技术产业，如高铁、5G移动通信等也进入了世界前列。科技创新“三跑并存”中并跑、领跑的比重越来越大。

59.5%的背后是高质量发展的澎湃动能。

坐在办公室，河北安迪模具厂的总经理张显桂点击操作板，屏幕上生产进度、交货时间一目了然……两年前，张显桂在生产旺季经常半天顾不上喝一口水。“赶时髦”用上工业互联网之后，这家模具厂迎来质变：每年省下30多万元管理成本，产能效率提升近30%。

科技创新为产业优化升级注入了新动能，特别是5G、工业互联网、人工智能等新一代信息技术与传统产业深度融合，迸发出新的火花。

科技创新助推高质量发展，我国创新型经济格局初步形成。截至2019年，全国高新技术企业达到22.5万家，科技型中小企业超过15.1万家。作为培育高新技术产业的重要载体，高新区5年来量质同步提升。2019年，169家国家高新区生产总值达12万亿元，经济总量占全国的1/10以上。

中关村创业大厦45号登记处，虽然只是个小小的窗口，但去年一年共登记合同8127项。科技部火炬中心技术市场管理处副处长陈彦表示，2019年，我国技术合同成交额超过2.2万亿元，说明我国科技创新活力增强，科技成果转移转化机制更加顺畅，科技成果加速向现实生产力转化。

59.5%的背后是科技体制改革走向深入。

“我们做的是液态金属原创研究，最初几年，申请项目四处碰壁。”中科院理化所、清华大学双聘教授刘静说，2017年1月，中科院启动了前沿科学重点研究计划，自己获得连续5年共300万元的资助，鼓励自由探索。有了稳定的经费支持，团队研究成果不断涌现。

实施创新驱动发展战略，破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱。这5年，我国科技体制改革走向深入，创新创业生态不断完善。

改进经费管理，让经费为人的创造性活动服务。2016年7月，我国发布了《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》，改革和创新了科研经费使用和管理方式。

改革评价体系，人才评价不“唯论文”不看“帽子”看本事。“十三五”以来，我国着力克服“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”等错误倾向，加快建立适应创新驱动发展要求、突出质量贡献绩效导向的分类评价体系。

优化创新环境，知识产权保护更加严格。5年来，我国全面加强知识产权保护，完善制度、优化机制，促进保护能力和水平整体提升。

“近年来，我国不断深化科技体制改革，为科研人员和创新主体减负松绑，其目的就是最大限度解放和激发科技作为第一生产力所蕴藏的巨大潜能。”中科院科技战略咨询研究院研究员万劲波表示。

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)