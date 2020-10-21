西银高铁进入全线拉通试验

本报西安10月20日电 （记者刘峰、张丹华）20日11点18分，从银川始发的动车组试验列车到达西安北站，标志着西银高铁进入全线拉通试验阶段。

2015年底开工建设的西银高铁南起陕西省西安市，向西北经陕西省咸阳市、甘肃省庆阳市、宁夏回族自治区吴忠市，接入银川市。

线路全长约618公里，设计时速250千米，全线共设车站20处，计划今年年底建成通车。届时，从西安乘坐火车到银川将由现在的14小时缩短至3小时左右。

作为国家中长期铁路网规划中“八纵八横”高铁网的重要组成部分，西银高铁是国内首条修建在黄土层最长段落的有砟高速铁路，也是国内在建铁路一次性建成里程最长的有砟高速铁路。开通运营后，将成为以西安为中心的关中城市群和以银川为中心的沿黄城市带之间的便捷通道。

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 02 版）

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