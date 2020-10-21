第四代核电技术迈出关键一步

本报北京10月20日电 （记者冉永平）日前，华能石岛湾核电高温气冷堆示范工程首台反应堆冷态功能试验一次成功，标志着我国具有完全自主知识产权的国家科技重大专项高温气冷堆核电站示范工程，通过了针对反应堆性能的首次全面考验，取得了全面进入调试阶段以来重大节点的首战胜利。

反应堆冷试是示范工程至关重要的节点，主要验证反应堆一回路系统和设备及其辅助管道在高于设计压力下的强度及严密性。在没有经验可借鉴的情况下，华能石岛湾核电牵头开展了脆性转变温度、升降压速率、超压保护等方面的研究。冷试的成功，有效检验了示范工程核岛设备制造和安装质量的可靠性，标志着加快高温气冷堆科技创新成果应用推广、实现全球第四代核电技术引领又迈出了关键一步。

目前，示范工程第二台反应堆冷试也已启动，两台反应堆冷态试验目标的实现，将为后续热态功能试验、装料奠定坚实的基础。

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 02 版）

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