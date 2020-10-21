全国机动车保有量达3.65亿辆 机动车驾驶人4.5亿人

本报北京10月20日电 （记者倪弋）记者近日从公安部获悉：截至2020年9月，全国机动车保有量达3.65亿辆，其中汽车2.75亿辆；机动车驾驶人4.5亿人，其中汽车驾驶人4.1亿人。
据悉，今年三季度新注册登记机动车903万辆，增量明显高于去年同期。2020年前三季度，全国新注册登记机动车2316万辆，同比增加54.5万辆，增长2.41%。分季度看，一季度新注册登记机动车577万辆，同比下降21.17%，受疫情影响明显；二季度新注册登记机动车836万辆，同比增长7.18%，机动车消费市场开始复苏；三季度新注册登记机动车903万辆，同比增加153.5万辆，增长20.48%，机动车消费市场明显反弹，保持快速增长态势。
汽车保有量超过100万辆的城市69个，与去年同期相比增加3个。其中，汽车保有量超过200万辆的城市31个；超过300万辆的城市12个，依次是北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、西安、武汉、深圳、东莞、天津、青岛。北京汽车保有量超过600万辆，成都汽车保有量超过500万辆，重庆、苏州、上海汽车保有量超过400万辆。
载货汽车保有量达2997万辆，今年三季度，新注册登记载货汽车达109万辆，与去年同期相比增加34.4万辆，增长46.11%，再创历史新高。危险货物运输车保有量达61.7万辆，较去年同期增加3.96万辆，增长6.86%。
《 人民日报 》（ 2020年10月21日 04 版）
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