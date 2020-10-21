前9月地表水水质优良断面比例增6.2个百分点

本报北京10月20日电 （记者寇江泽）生态环境部20日通报2020年1—9月全国地表水、环境空气质量状况：1940个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为81.2%，同比上升6.2个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.8%，同比下降2.6个百分点。全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为87.2%，同比上升5.7个百分点；PM2.5浓度为30微克/立方米，同比下降11.8%。
168个重点城市中，唐山、石家庄和太原市等城市空气质量相对较差；海口、拉萨、珠海市等城市空气质量相对较好。
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】
我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】