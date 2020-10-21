前9月地表水水质优良断面比例增6.2个百分点

本报北京10月20日电 （记者寇江泽）生态环境部20日通报2020年1—9月全国地表水、环境空气质量状况：1940个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为81.2%，同比上升6.2个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.8%，同比下降2.6个百分点。全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为87.2%，同比上升5.7个百分点；PM2.5浓度为30微克/立方米，同比下降11.8%。

168个重点城市中，唐山、石家庄和太原市等城市空气质量相对较差；海口、拉萨、珠海市等城市空气质量相对较好。

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