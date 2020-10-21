人民网>>财经

加速回归经营正轨

央企第三季度实现净利润4748亿元 同比增长34.5%

本报记者  李  婕

2020年10月21日07:43  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　在2020年中国国际服务贸易交易会上，多家央企带来高技术研究成果，为观众呈现一场科技盛宴。图为家长带孩子观看中车长春设计的地铁列车。
　　陈晓根摄（人民视觉）

　　近年来，中铁十一局集团汉江重工有限公司瞄准发展机遇，进军千吨级高铁箱梁施工装备市场。图为该公司生产厂区内，工人在打磨架桥机部件。
　　新华社记者 杜华举摄

　　第三季度中央企业收入、效益同步实现正增长，9月净利润创历史同期最好水平！今年以来，中央企业抢抓市场需求逐步回暖的机遇，努力拓市增收创效，经营企稳向好的态势进一步巩固。10月20日，国新办就前三季度中央企业经济运行情况举行发布会，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，当前央企基本扭转了上半年的不利局面，加速回到经营发展的正常轨道。全年将力争绝大多数中央企业效益持续较快增长、中央企业总体效益实现正增长。

　　净利润连续3个月增长

　　从一季度深度下滑到二季度企稳筑底，再到三季度迅速反弹，今年以来，央企经济效益可以说一个季度比一个季度好，一个月比一个月好。

　　看营收，第三季度中央企业实现营业收入7.8万亿元，同比增长1.5%，由负转正；其中，9月实现营业收入2.8万亿元，同比增长4.3%，月度增速创今年最好水平。前三季度中央企业累计实现营业收入21.1万亿元，收入降幅由上半年的7.8%收窄到前三季度的4.6%。

　　看利润，第三季度中央企业实现净利润4748亿元，同比增长34.5%，其中9月实现净利润2046.3亿元，创历史同期最好水平；前三季度累计实现净利润9133.5亿元，效益降幅由上半年的37.7%收窄到13.6%。

　　“经济效益显著改善。第三季度当季净利润月月飘红，屡创新高，连续3个月保持了两位数的增长。”彭华岗这样总结第三季度的成绩。

　　效益提升的同时，运行质量持续改善。前三季度，中央企业收入利润率保持在7%以上，9月份达到9.5%，创十年来最好水平。

　　“从前三季度经济运行情况看，绝大多数企业延续了生产经营持续改善、经济效益快速回升的向好态势，基本扭转了上半年的不利局面，加速回到经营发展的正常轨道，为实现全年目标奠定了基础、增强了信心。”彭华岗说。

　　促进产业链供应链稳定

　　从煤、电、油、气到运输、通讯，不少中央企业处在关系国计民生和国家安全的重点领域，自身经营发展之外，还承担着抗疫保供的重要使命。它们充分发挥龙头带动作用，促进产业链供应链稳定。

　　一方面，生产经营稳定有序。煤电油运等重点产品产销趋于平稳，接近或者恢复到正常水平。前三季度，中央企业的国内原油产量同比增长0.8%，发、售电量分别同比增长1.6%和1.2%，商品煤的销量同比增长3.6%，汽车产销量分别同比增长了1.5%和1.7%。

　　另一方面，主动降费让利帮扶小微。中央企业坚决落实国家助企纾困政策，降电价、降气价、降资费、降路费、降房租，共减少社会运行成本约1600亿元。仅降房租一项惠及20万户商户。

　　中央企业还发挥自身优势，积极搭建产业链金融服务平台，如中车集团的“中企云链”，国家电网的“电e金服”、中国国新的“企票通”提供保理、贴现等金融服务，为上下游中小企业融资近2000亿元。

　　产业链供应链畅通循环、央企民企协同发展共同创造了良好的发展环境，宏观环境的改善也为央企创造了非常好的条件。彭华岗举了个例子：航空业是受疫情影响冲击最大的行业，但从三季度情况看，航空运输总周转量、旅客运输量和货物运输量环比都取得了增长。

　　投资布局步伐持续加快

　　面向未来，央企也正加快投资布局的步伐。

　　前三季度，中央企业完成固定资产投资（不含房地产）1.8万亿元，同比增长11.3%，增速创年内新高。第二、第三季度固定资产投资的增速分别达到14.8%和17.6%，投资活动持续加快。

　　“从今年的情况看，投资对经济增长的拉动支撑作用还是非常明显的。”彭华岗进一步介绍了今年央企投资的几大特点。

　　有效投资规模持续加大。投资继续流向涉及国民经济命脉的重要基础领域，如石油石化、发电、机械制造、通信、冶金等重点行业投资增速超过15%，在雄安、海南自由贸易港、粤港澳大湾区、长江经济带、支持湖北发展方面也加大了投资力度。

　　投资结构不断优化。新产业、新动能投资明显加速。战略性新兴产业投资规模同比增长37%，投资占比超过20%，处于历史最好水平。新能源汽车、远程医疗等新兴产业协同平台也在积极推进。

　　“两新一重”领域投资加大。“两新一重”即新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。前三季度，中央企业完成新型基础设施投资超过2500亿元，主要分布在5G、智慧能源、工业互联网等领域，为产业升级和调整结构增强了后劲。

　　彭华岗表示，国资委将继续加大投资力度，稳妥有序落实好全年投资计划安排。对在建项目强化管理，争取早建成、早见效，已建成项目加快投产达产。他表示，各央企要努力增收创效，今年力争绝大多数中央企业效益持续较快增长、力争中央企业整体效益实现正增长。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved