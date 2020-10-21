央企第三季度实现净利润4748亿元 同比增长34.5%

在2020年中国国际服务贸易交易会上，多家央企带来高技术研究成果，为观众呈现一场科技盛宴。图为家长带孩子观看中车长春设计的地铁列车。

陈晓根摄（人民视觉）

近年来，中铁十一局集团汉江重工有限公司瞄准发展机遇，进军千吨级高铁箱梁施工装备市场。图为该公司生产厂区内，工人在打磨架桥机部件。

新华社记者 杜华举摄

第三季度中央企业收入、效益同步实现正增长，9月净利润创历史同期最好水平！今年以来，中央企业抢抓市场需求逐步回暖的机遇，努力拓市增收创效，经营企稳向好的态势进一步巩固。10月20日，国新办就前三季度中央企业经济运行情况举行发布会，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，当前央企基本扭转了上半年的不利局面，加速回到经营发展的正常轨道。全年将力争绝大多数中央企业效益持续较快增长、中央企业总体效益实现正增长。

净利润连续3个月增长

从一季度深度下滑到二季度企稳筑底，再到三季度迅速反弹，今年以来，央企经济效益可以说一个季度比一个季度好，一个月比一个月好。

看营收，第三季度中央企业实现营业收入7.8万亿元，同比增长1.5%，由负转正；其中，9月实现营业收入2.8万亿元，同比增长4.3%，月度增速创今年最好水平。前三季度中央企业累计实现营业收入21.1万亿元，收入降幅由上半年的7.8%收窄到前三季度的4.6%。

看利润，第三季度中央企业实现净利润4748亿元，同比增长34.5%，其中9月实现净利润2046.3亿元，创历史同期最好水平；前三季度累计实现净利润9133.5亿元，效益降幅由上半年的37.7%收窄到13.6%。

“经济效益显著改善。第三季度当季净利润月月飘红，屡创新高，连续3个月保持了两位数的增长。”彭华岗这样总结第三季度的成绩。

效益提升的同时，运行质量持续改善。前三季度，中央企业收入利润率保持在7%以上，9月份达到9.5%，创十年来最好水平。

“从前三季度经济运行情况看，绝大多数企业延续了生产经营持续改善、经济效益快速回升的向好态势，基本扭转了上半年的不利局面，加速回到经营发展的正常轨道，为实现全年目标奠定了基础、增强了信心。”彭华岗说。

促进产业链供应链稳定

从煤、电、油、气到运输、通讯，不少中央企业处在关系国计民生和国家安全的重点领域，自身经营发展之外，还承担着抗疫保供的重要使命。它们充分发挥龙头带动作用，促进产业链供应链稳定。

一方面，生产经营稳定有序。煤电油运等重点产品产销趋于平稳，接近或者恢复到正常水平。前三季度，中央企业的国内原油产量同比增长0.8%，发、售电量分别同比增长1.6%和1.2%，商品煤的销量同比增长3.6%，汽车产销量分别同比增长了1.5%和1.7%。

另一方面，主动降费让利帮扶小微。中央企业坚决落实国家助企纾困政策，降电价、降气价、降资费、降路费、降房租，共减少社会运行成本约1600亿元。仅降房租一项惠及20万户商户。

中央企业还发挥自身优势，积极搭建产业链金融服务平台，如中车集团的“中企云链”，国家电网的“电e金服”、中国国新的“企票通”提供保理、贴现等金融服务，为上下游中小企业融资近2000亿元。

产业链供应链畅通循环、央企民企协同发展共同创造了良好的发展环境，宏观环境的改善也为央企创造了非常好的条件。彭华岗举了个例子：航空业是受疫情影响冲击最大的行业，但从三季度情况看，航空运输总周转量、旅客运输量和货物运输量环比都取得了增长。

投资布局步伐持续加快

面向未来，央企也正加快投资布局的步伐。

前三季度，中央企业完成固定资产投资（不含房地产）1.8万亿元，同比增长11.3%，增速创年内新高。第二、第三季度固定资产投资的增速分别达到14.8%和17.6%，投资活动持续加快。

“从今年的情况看，投资对经济增长的拉动支撑作用还是非常明显的。”彭华岗进一步介绍了今年央企投资的几大特点。

有效投资规模持续加大。投资继续流向涉及国民经济命脉的重要基础领域，如石油石化、发电、机械制造、通信、冶金等重点行业投资增速超过15%，在雄安、海南自由贸易港、粤港澳大湾区、长江经济带、支持湖北发展方面也加大了投资力度。

投资结构不断优化。新产业、新动能投资明显加速。战略性新兴产业投资规模同比增长37%，投资占比超过20%，处于历史最好水平。新能源汽车、远程医疗等新兴产业协同平台也在积极推进。

“两新一重”领域投资加大。“两新一重”即新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。前三季度，中央企业完成新型基础设施投资超过2500亿元，主要分布在5G、智慧能源、工业互联网等领域，为产业升级和调整结构增强了后劲。

彭华岗表示，国资委将继续加大投资力度，稳妥有序落实好全年投资计划安排。对在建项目强化管理，争取早建成、早见效，已建成项目加快投产达产。他表示，各央企要努力增收创效，今年力争绝大多数中央企业效益持续较快增长、力争中央企业整体效益实现正增长。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)