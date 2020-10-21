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网络渠道应用多、资产配置意识强 年轻人渐成理财"主力军"

王俊岭  成万吉

2020年10月21日07:44  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　9月5日，在2020年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展区，参观者体验银行智能机器人提供的金融服务。
　　新华社记者 鲁 鹏摄

　　8月7日，浙江省舟山市公安局普陀区分局民警在向居民宣传普及金融理财、金融风险防范知识。
　　邹训永摄（人民视觉）

　　在打破刚性兑付的背景下，理财产品稳赚不赔或将成为回忆，投资者应理性看待产品净值波动。
　　程 硕作（新华社发）

　　近年来，随着中国居民财富增长以及金融知识普及，越来越多的人开始有了主动理财的意识。无论是传统的银行理财、券商理财产品，还是以支付宝、理财通为代表的线上理财平台，抑或是直接进行自主投资，理财的渠道、种类更加丰富多元，选择日益增多。

　　目前理财主体、理财渠道有哪些新变化？不同群体理财偏好有哪些区别？

　　

　　理财人群日益年轻化

　　尤迪是复旦大学一名在读研究生。别看年纪不大，他已经是一位具有五年理财经验的“老手”了。高中毕业时，尤迪收到家里亲戚给的几万块钱，便琢磨怎么让这些钱保值增值。于是，他开始在网上自学相应的理财知识。

　　大三时，尤迪看中了陆金所上的一款股票型基金。“与固收类产品相比，我觉得股票型基金收益更高一些、存取也比较灵活。所以投了试试。”尤迪表示，自己采用智能定投的方式，通过大数据分析参照基金历史表现，然后决定当期投入多少钱。每周平均定投1000元左右的资金，一年下来也能有不错的收益。在尤迪看来，自己虽然还没步入社会，但提前培养理财技能，将暂时用不到的钱拿来投资，不仅可以防止自己乱花钱，还可以为将来的生活提早奠定基础。

　　家住江苏盐城的小伙子邓伟今年28岁，在银行工作的他对于理财很感兴趣，但是也更加谨慎。邓伟告诉笔者，自己除了配置少部分钱在专注医药、食品等行业的股票型基金上，其余90%的钱都放在支付宝上一些银行定期存款类产品。

　　“我刚结婚，不能把所有钱都拿来冒险嘛！在同等期限条件下，支付宝上银行定期存款利息比线下银行高些，一般能有4%左右的收益率，风险也相对较低。”邓伟说。

　　8月10日，上海高金金融研究院联合支付宝发布的《2020国人理财趋势报告》显示，中国人正告别单一储蓄的思维，近四成网上理财的用户已经有了把短期开销、保险保障和投资增值的钱做“三笔钱”配置的习惯。从支付宝提供的相关数据来看，35岁以下用户接近六成。报告发现，比起父母辈，“90后”更愿意把鸡蛋放进不同的篮子里；同时，刚刚兴起的智能投顾用户中，超一半是“90后”，且持仓普遍较高。

　　日益年轻化的理财人群在地域上、性别上也呈现出鲜明特点。上海高金金融研究院联席院长李峰介绍，如果将支付宝理财分按用户的地域信息取平均值，上海、北京、江苏、天津、浙江、湖北、四川、广东、山东、重庆等地用户理财观念普遍较强，呈现既能消费也会理财的特点。分性别来看，女性的平均“理财分”比男性高25分，意味着女性比男性更关注理财。

　　互联网渠道吸引力增强

　　理财客户人群日益年轻化的同时，还伴随着理财方式和手段的变化。

　　不久前，腾讯理财通和国家金融与发展实验室课题组联合发布的《中国互联网理财市场：行为、风险与对策——互联网理财指数报告（2019）》就对居民理财的最新特征进行了细致刻画。

　　研究人员通过问卷调查发现，有69.73%的人有过零钱通、余额宝等互联网理财产品的投资经历，有30.27%的投资者没有互联网理财产品投资经历。因此，总体来看，当下市场对互联网理财产品认可度较高，互联网理财产品市场仍有开拓空间。

　　腾讯理财通的这份报告还显示，60%的投资者认为投资互联网理财产品主要是为了财富增值，52.2%的投资者认为主要为了财富保值，36.59%的投资者主要为了流动性管理，29.27%的投资者认为互联网理财操作方便、简单、快捷。在性别差异方面，男性相对于女性更看重财富的保值和增值；在资金规模上，投资规模分布较为均匀，大部分金额均在3万元以下；在渠道偏好上，超过50%的人将“投资门槛符合投资需要”“产品收益符合投资需要”“品牌值得信任”列为选择互联网理财平台的主要理由。

　　随着“80后”、“90后”成为理财主体，互联网理财得到更多认同。在年轻人看来，互联网理财极为方便，只需在手机上下载相关APP，就可以根据个人的风险评级推荐不同的投资策略，投资顾问会帮助选择基金投资，还可以根据市场行情进行调整。“我只要把钱放进去就行了，其他的就交给专业人士。我也可以随时查看收益情况，进行操作。”一位年轻客户说。

　　相比之下，年纪较大的人对传统线下理财渠道更为青睐。“银行里看得见、摸得着，有问题了可以找得到人，线上的理财总感觉不太放心！”在扬州一家酒店做客房服务工作的卞女士说，自己跟女儿学会了使用手机APP理财，但目前，卞女士只拿出了两三万元通过互联网渠道进行理财，其余“大头儿”都还放在银行。

　　9月4日，中国人民大学财政金融学院联合蚂蚁集团研究院发布的《互联网理财与消费升级研究报告》显示，互联网理财平台培养了下沉人群的理财习惯。其中，三线及以下城市和农村的“小镇青年”理财人数年增长14.13%，高于城市青年3.34%的负增长。预计2022年，下沉人群的可投资金融资产规模有望达到101.7万亿元，互联网理财在下沉人群中的市场规模有望达到4.7万亿元。

　　“相较于传统理财业务，互联网线上理财降低了门槛，让不同地区和背景的人都能平等享受到金融服务，真正做到了金融的普惠。”中国人民大学金融科技研究所执行所长宋科说。

　　理性风格正在形成

　　值得注意的是，伴随着理财人群与理财渠道发生了悄然变化，人们的理财思路也逐渐向长期、稳健、理性的风格靠拢。

　　在重庆一家航空公司工作的吴皓轩告诉笔者，自己理财知识不多，相比亲身参与资本市场投资，自己更倾向于追求一个可以预期的稳健收益。“说实话，网上的理财产品很多，我也不知道买哪个。如果仅仅根据平台的推送和一些证券公司的推荐购买，不太放心，经常关注着收益，看到亏了钱就会赶快撤出。时间一长，我觉得还是把钱放在余额宝里比较省心。”吴浩轩说。

　　从相关数据中也能看出居民理财的偏好。据蚂蚁集团财富事业群总经理王珺介绍，支付宝平台上近四成基民的持仓在一年以上，但也有三成基民买入后不到一个月就会清仓。不同风格群体之间的收益差距较大：持仓不满一个月的人只有一半能赚到钱，但持仓满一年的近九成人都能赚到钱。定投1只基金获得的平均收益率是不定投的4倍。

　　“很多人陷入追涨杀跌，一方面是没有相应的意识，但更大的问题还是在于不知道买什么、怎么买、买得对不对。今年，我们和行业专家一起打造支付宝理财智库，为消费者提供更加全流程的陪伴和全方位的沟通，并推出支付宝金选品牌。”王珺说，支付宝金选专区已上线稳健类产品，这次会升级权益类基金，集合顶尖机构的绩优产品，让人们能更省心地理财。

　　华夏基金总经理李一梅表示，以往居民理财选择仍较为单一，比如有的人只爱把钱存银行、有的人只炒股，这些都有点“走极端”。“不过，如今越来越多人开始有了‘科学资产配置’的概念，新的全民理财时代到了。”在李一梅看来，伴随互联网成长起来的年轻人，将会比上一代更具有理财意识，也将更信任专业理财。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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