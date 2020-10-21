国家发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标

本报记者 曹政

经济增速，固定资产投资增速，社会消费品零售总额季度增速，货物进出口总额增速……这些重要指标都在今年三季度扭转负增长局面，再度展示中国经济强大的韧性与潜力。

昨天，国家发改委新闻发言人孟玮在例行发布会上介绍，随着统筹疫情防控和经济社会发展各项工作有力有效推进，前三季度经济运行延续了稳步恢复的良好态势，有基础、有条件、有信心完成今年全年经济社会发展目标。

产业：发展内生动力不断增强

“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”孟玮在发布会上披露了中国经济“由负转正”的四大指标。

经济增速由负转正，前三季度国内生产总值同比增长0.7%，上半年是下降1.6%，扭转了上半年经济负增长的局面；

固定资产投资增速首次由负转正，随着投资补短板效应进一步显现，加上一批重大项目的开工建设，前三季度固定资产投资同比增长0.8%；

社会消费品零售总额季度增速首次由负转正，居民消费持续回暖，汽车等大宗消费势头向好，旅游等接触性服务消费加快恢复，网上零售持续较快增长，三季度社会消费品零售总额同比增长0.9%；

货物进出口总额增速首次由负转正，按人民币计价前三季度货物进出口同比增长0.7%，在全球疫情持续蔓延、国际贸易环境受到持续冲击的情况下，取得这一成绩实属不易。

核心指标“由负转正”的同时，经济发展内生动能也在不断增强。孟玮说，一方面，面对疫情冲击影响，很多企业主动求变，传统产业技术改造深入实施，制造业和现代服务业深度融合加快推进，前三季度规模以上工业增加值同比增长1.2%；另一方面，新产业新业态新模式蓬勃发展，前三季度高技术产业投资增长9.1%，增速比上半年提高2.8个百分点。

但无法回避的是，当前国内外环境依然错综复杂，推动经济可持续恢复、高质量发展仍面临不少挑战。记者获悉，下一步，国家发展改革委将统筹疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。“我们有基础、有条件、有信心完成今年全年经济社会发展目标。”孟玮说。

民生：猪肉价格环比下降

老百姓关心的社会民生也持续改善。数据显示，前三季度城镇新增就业898万人，接近完成全年目标任务，9月份全国城镇调查失业率为5.4%；前三季度全国居民人均可支配收入实际增长0.6%。

价格方面，1至9月居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅较前期有所回落。9月份CPI同比上涨1.7%，环比上涨0.2%。其中，猪肉价格环比下降1.6%，是6月份以来首次环比下降。此外，随着强降雨和汛情等极端天气影响消失，蔬菜生产运输恢复正常，鲜菜价格环比涨幅比上月下降4个百分点。

我国北方即将进入供暖季，目前天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？对此，孟玮回应，总的看，天然气资源供应比较充足，供需平衡情况总体要好于往年。但是，考虑到今年12月份和明年1月份用气高峰期，局部地区、局部时段有可能出现供应偏紧的情况。此外，受大范围持续极寒天气等不确定因素影响，保供工作仍然面临一定压力。

消费：加快补齐消费软硬短板

前8个月限额以上商品零售额增速比前7个月加快0.9个百分点，通讯器材、化妆品、汽车销量同比增速连续5个月保持在10%以上，“十一”黄金周期间北京、浙江、云南重点监测汽车销售额同比分别增长23.5%、20.3%和14.1%……

这些数据背后，是消费市场加快复苏。“特别是今年国庆中秋长假，居民消费需求集中释放，市场人气稳步回暖，进一步巩固了消费回升的好势头。”孟玮说。

国家发展改革委还将针对消费提振过程中遇到的堵点和难点问题，不断加强统筹协调和政策联动，加快补齐消费软硬短板，稳定重点领域消费，挖掘消费新增长点，营造良好消费环境，推动形成强大国内市场。

在促进大宗商品和服务消费持续增长方面，将推动汽车和家电消费转型升级，促进汽车限购向引导使用转变；鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策，推进主要公共建筑配建停车场、路侧停车位设施升级改造等建设；完善废旧家电回收处理体系，支持开展家电以旧换新活动；积极发展住房租赁消费，满足居民住房需求。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)