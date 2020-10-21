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LPR连续6个月“原地踏步”

潘福达

2020年10月21日07:53  来源：北京日报
 
原标题：LPR连续6个月“原地踏步”

　　本报讯（记者 潘福达）昨天，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2020年10月20日贷款市场报价利率（LPR）1年期LPR为3.85%、5年期以上LPR为4.65%，连续6个月维持不变。

　　10月LPR持平在市场预期内。10月15日，央行宣布开展1年期中期借贷便利（MLF）操作5000亿元，中标利率为2.95%，与9月持平。从去年8月份LPR改革以来的调整规律来看，MLF操作利率是LPR报价的主要参考基准，LPR报价与MLF利率往往联动调整，通过“逆回购-MLF-LPR”传导机制带动贷款利率下行。

　　东方金诚首席宏观分析师王青分析，LPR报价已连续6个月保持不动，根本原因在于这段时间国内疫情得到有效控制，宏观经济“V形反转”，以降息降准为代表的总量宽松不再加码，货币政策更加注重在稳增长与防风险之间把握平衡。他预测，尽管近期LPR报价未做下调，但不会改变今年以来企业贷款利率持续下行态势，预计四季度企业一般贷款加权平均利率有望比三季度再下行10个基点左右。

　　中国民生银行首席研究员温彬认为，下阶段，财政支出增加将改善流动性，同业存单利率将保持稳定，同时结构性存款压降也有助于银行负债成本下降，有利于推动实际贷款利率下降，进一步加大对实体经济的支持力度，实现金融部门向实体经济让利的目标。年底前降准和降息概率下降，央行将继续加大公开市场操作力度，采取“逆回购+MLF”政策工具组合，保持市场流动性合理充裕以及市场利率水平总体稳定。

　　记者注意到，从LPR机制推出以来，5年期以上LPR利率已累计下降了20个基点，从4.85%降到了4.65%，以首套房贷100万元贷款30年为例计算，每月房贷可以少还120多元，虽然5月至10月一直维持在4.65%，但总体来看降息幅度明显。

　　关于利率水平，央行货币政策司司长孙国峰近日公开表示，今年前4个月央行因经济形势变化特别是疫情冲击，前瞻性引导公开市场操作中标利率、中期借贷便利中标利率下行30个基点，带动一年期的贷款市场报价利率LPR也同步下行，并推动贷款利率明显下行。近几个月来随着疫情得到有效控制，国内经济复苏态势良好，央行的政策利率和贷款市场报价利率LPR均保持稳定，市场利率围绕央行政策利率运行，利率水平与当前的经济基本面总体是匹配的。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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