原标题：“金九银十”一线城市新房、二手房价涨幅收窄

北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）“金九银十”到来，房企围绕“以价换量”展开角逐。10月20日，国家统计局发布数据显示，9月在全国70个大中城市中，新房、二手房价格上涨城市数量分别达到55城与50城，整体涨幅较8月有所回落。

9月，全国共计55城新房价格出现上涨，较8月减少4城。初步测算，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.3%、0.5%、0.6%和0.4%；二手住宅销售价格环比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

相较涨幅扩大的8月，9月份一线城市房价涨幅呈现普遍回落的态势。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，这主要缘于当前房源相对充裕，房企希望在传统“金九银十”的销售旺季进行促销，因此价格方面涨势不会太强甚至出现回落；同时，各地新盘供应比较多，楼盘间营销竞争压力大，加剧了房价涨幅降温。

与此同时，在“房住不炒”的定调下，其快速上行的支撑有限。以北京为例，9月11日，北京市住建委发布《北京住房和城乡建设发展白皮书（2020）》。白皮书显示，2019年，北京市坚持“房住不炒”定位，继续保持调控政策稳定性，不放松、不加码，继续执行严格的限购政策，对二套、多套住房以及投资投机性需求依然保持高压态势；2020年，本市将坚持“房住不炒”定位，落实城市主体责任，坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松，推进房地产市场平稳健康发展。

同期，二、三线城市新房、二手房价格涨势总体也在回落。其中，31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.3%和0.2%，涨幅较8月分别回落0.3个和0.2个百分点；35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.5个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅与上月相同。

“从数据看，徐州房价成为当月涨幅最大的城市。实际上此前徐州已经出台过新政，因此即便此次数据上涨幅较高，但不排除后续几个月即第四季度依然有降温的可能。但这也提醒徐州继续做好房价管控，尤其是地铁沿线和学位较好的二手房，防范房东和中介机构炒作。”严跃进说。

在房企“以价换量”促销手段加持下，全国房地产价格增速出现了普遍下滑，但从企业开发投资数据来看，随着疫情防控进入常态化，全国复工复产复市节奏趋稳，企业开发投资信心已有所升温。

从日前国家统计局发布的数据来看，今年前三季度全国房地产开发投资为103484亿元，同比增长5.6%，增速较前8月提高1个百分点；同期，房地产开发企业到位资金136376亿元，同比增长4.4%，增速较前8月提高1.4个百分点。

诸葛找房数据研究中心分析师王小嫱表示，截至目前，全国房地产开发投资的增速已连续4月上行且增速超越5%，基本高于2015年房地产开发投资增速水平，房企开发投资的信心向上。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)