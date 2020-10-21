原标题：以旧换新再提速 汽车消费迎利好

北京商报讯（记者 刘洋 濮振宇 实习记者 刘迪雅）10月20日，国家发改委新闻发言人孟玮在例行新闻发布会上表示，推动汽车消费转型升级，促进汽车限购向引导使用转变，鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策，推进主要公共建筑配建停车场、路侧停车位设施升级改造等。

事实上，老旧汽车置换更新并非首次提出。去年1月，国家发改委等部委印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》便提出，有序推进老旧汽车报废更新。

今年以来，国内部分省市相继出台老旧汽车置换相关政策。3月，北京市出台新政显示，将依法对报废或转出本市的高排放老旧机动车车主给予最高2.2万元政府补助。8月，广州也出台政策鼓励老旧汽车置换，持有粤A牌照的老旧机动车的车主购买国六新车、非插电混动车可分别获3000元和6000元补贴。

数据显示，目前全国范围内国三及以下老旧汽车存量约为3500万辆，这些车辆在排放、油耗和安全性等方面的劣势逐渐凸显。汽车行业分析师张翔认为，促进高排放老旧汽车置换更新，一方面能推动汽车市场扩容升级，另一方面也有助于改善环境。

对于汽车市场而言，老旧汽车更新能直接拉动新车消费。据预测，今年北京约25万辆老旧汽车有待更新，如果按照新车售价20万元计算，这部分老旧汽车更新有望为今年带来500亿元的消费拉动效果。

孟玮在发布会上声称，当前消费有回暖势头，升级类商品增速较快，汽车销量同比增速连续5个月保持在10%以上。“特别是‘十一’黄金周期间，北京、浙江、云南重点监测汽车销售额同比分别增长23.5%、20.3%和14.1%。”

汽车行业的一名专家向北京商报记者解读道，“目前全球汽车行业仍处于同期相对低迷状态，汽车消费方面，尤其是新能源智能化汽车逐步步入百姓生活，传统汽车产业的生存压力增加，通过汽车消费升级，尤其是从限购到引导的政策升级，可以激发市场潜能，促进潜在市场活力的迸发”。

因此，车企对于老旧汽车更新的积极性一直较高。今年3月，北京出台老旧机动车报废补助新政时，北京现代推出三大举措，包括在政府补贴基础上再给出企业补贴，现有置换政策补贴最高可达5万元，同时置换购买北京现代全系车型更可享0首付优惠。

国泰君安汽车分析师石金漫向北京商报记者总结到，目前要围绕增量限购城市指标和优化车辆的使用环节来拉动汽车消费。一方面，对于北京之类的限购城市开展一些指标增量的设计；另一方面，通过对主要公共建筑配建停车场、路侧停车位设施升级改造等措施，缓解限购城市的停车难、拥堵等问题，释放出更多的乘用车市场空间，从而激发更多消费者购买汽车的意愿。

除拉动新车消费，部分仍有一定使用价值的老旧汽车通过置换等方式流入二手车市场后，也将有助于盘活二手车市场。按照成熟市场的规律，二手车交易量大多是新车销量的2-3倍。然而，2019年国内新车销量为2500万辆，二手车交易量却仅约1500万辆。

此外，在环保方面，以北京为例，自2009年以来，持续实施高排放老旧机动车淘汰鼓励政策，北京市11年来累计淘汰各类老旧机动车295万辆，共减少氮氧化物和挥发性有机物排放约15.3万吨。

为鼓励车主主动更新老旧汽车，部分省市在发放置换补贴的同时，还准备采取限行的措施。今年7月，广州市生态环境局官网公布《关于对老旧机动车实施限制通行的通告（征求意见稿）》，拟分三个阶段对老旧机动车实施分步限行措施。

值得注意的是，随着加快老旧汽车更新日益成为共识，如何做好后续的报废拆解工作，避免二次污染，也非常关键。目前，我国报废汽车拆解企业仅约500多家，且大部分规模偏小、产能偏弱，处理能力也参差不齐。

对此，有关部门也在探索解决。今年8月，国家发改委公布《汽车零部件再制造管理暂行办法（征求意见稿）》提出，鼓励汽车整车生产企业通过售后服务体系回收旧机动车零部件用于再制造；鼓励专业化旧件回收公司从维修渠道为再制造企业提供符合要求的旧件。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)