原标题：熊猫快餐在华“被开店”背后：李鬼招加盟

“全球最大的中式快餐进入中国市场”成为近期餐饮业内的话题热点。近日，有关“熊猫快餐”在昆明开店的消息不胫而走。但是事情却在10月19日发生了反转，美国熊猫快餐（以下简称“美国熊猫”）通过中国烹饪协会发布了一份并未进入中国市场的声明再度掀起了这一话题的热度。

北京商报记者了解到，在开出首店后，目前在一个名为“中国餐饮网”的网站上已经有“熊猫快餐”的加盟信息，并且是打着美国熊猫的旗号对外开放加盟。同时，北京商报记者独家采访到美国熊猫联合创始人程正昌，程正昌明确回应称，美国熊猫并未进入中国，昆明熊猫是利用美国熊猫品牌影响力开山寨店，做假加盟。

山寨店 假加盟

近日，关于“美国熊猫快餐”进入中国市场在云南开店的消息引起广泛关注。消息称，源自美国的中式快餐Panda Express熊猫快餐已在云南昆明开出首店。同时，门店位于昆明吾悦广场的负责人也证实，这家餐厅并非“山寨店”，有正规的品牌授权。从大众点评上可以看到，昆明吾悦广场的确开了一家名为Panda Express熊猫餐厅的门店，无论是从LOGO还是昆明吾悦广场公众号的宣传介绍来看，均显示此家店就是源于美国中式快餐品牌Panda Express的熊猫快餐。

不过，根据去消费过的消费者留下的评论来看，不少消费者表示，与美国的门店不太相同，怀疑是山寨门店。同时，大众点评、美团等平台上显示的该家门店均未留下联系电话。另外，北京商报记者在一个名为“中国餐饮网”的网站上看到，目前昆明熊猫已经发布了关于熊猫快餐的加盟信息，其加盟信息的介绍均是美国中式快餐Panda Express熊猫快餐的信息。

据有关消息，位于昆明的熊猫快餐门店是昆明吾悦广场与深圳禧桂福餐饮管理有限公司签订的协议，有正规品牌授权。对此，北京商报记者联系深圳禧桂福餐饮管理有限公司，但对方电话处于关机状态。根据天眼查显示，该公司成立于2018年10月29日，注册资本100万元。法定代表人为胡鹏，旗下有多家餐饮公司，担任多家餐饮公司股东、法人。

据界面新闻报道，熊猫快餐曾经参加了2019年10月18日-20日在北京全国农业展览馆举办的BFE|2019北京国际连锁加盟展览会，北京连锁国际加盟展览会的工作人员表示，当时确有一家深圳的公司以熊猫快餐（Panda Express）的名义参展，展会现场取得了不错的招商效果，但目前尚无法提供进一步的材料和资质证明。

此外，在昆明熊猫餐厅的点评页面上可以看到，这家餐厅的“网友推荐菜”涉及的品类也较为丰富，有酸菜鱼、酸辣鱼、串串等，与美国熊猫快餐的产品有一定的差异。而由于有关这家餐厅的报道均为“美国熊猫快餐进入中国市场”，对国内消费者产生了一定的影响，在该餐厅的点评页面评论区可以看到不少消费者是专程从外地前往该餐厅打卡。

美国公司称“未进中国”

然而就在大家都认为火遍国外市场的熊猫快餐开始进军中国市场时，事情却发生了反转。10月19日，美国熊猫联合创始人兼联合首席执行官程正昌委托中国烹饪协会发布了一则声明。声明中称，“美国熊猫云南开店”的事是假的。是别有用心的人企图盗用“美国熊猫快餐”的名义通过所谓的“加盟”而敛取钱财的一个骗局。同时表示，目前中国市场上的“美国熊猫快餐”全部是假的，所用的“熊猫”商标均系盗用或伪造。此外，美国熊猫集团未授权中国任何部门和个人以“美国熊猫”名义做任何形式的加盟，包括“美国熊猫”研发并注册的专利菜品、产品。

为此，北京商报记者也辗转联系到了程正昌，程正昌向北京商报记者提供了美国熊猫与昆明熊猫的LOGO对比图，记者对比发现，两家企业的图形LOGO相似度极高，但二者LOGO中的文字有一些差异，字体、字体大小也略有不同。此外，程正昌表示，有媒体在报道昆明熊猫快餐时强调的“这家餐厅并非‘山寨店’，商场是与深圳禧桂福餐饮管理有限公司签订的协议，有正规的品牌授权”是子虚乌有。

当记者问到美国熊猫是否如目前昆明熊猫在宣传文案中所说的“永不进中国”时，程正昌表示，这类文案是主观臆想和猜测。虽然美国熊猫目前暂未发展国内市场，但是美国熊猫早在2003年就曾与正大集团有过联手发展中国市场的打算，因此自己并没有说过文章中所说的“永不进中国”。

据程正昌介绍，目前美国熊猫在国外市场发展情况良好，在疫情之前门店数量逼近3000家，其中加盟店不足10%，年营业额约40亿美元，目前正在计划走向世界。程正昌强调，因为目前美国熊猫的业务全在国外，因此国内出现山寨门店对于美国熊猫本身造成的不良影响有限，但仍然不希望有人借助美国熊猫快餐知名赚加盟的快钱，希望减少国内投资人不必要的损失。

建议商标先行

事实上，在熊猫快餐之前就曾出现过餐饮品牌一边发展良好，品牌影响力大增，但另一边却被大肆山寨的情况，鹿角巷就是其中的典型案例。

此前鹿角巷创始人邱茂庭在接受北京商报记者采访时就表示，本以为从海外开始培育品牌再回归国内市场，对于提升品牌知名度以及抵御仿冒品牌能起到帮助作用，但事实却并非如此，因为鹿角巷在进入国内市场之前，国内就已经有大量鹿角巷的山寨门店，确实让他本人也有些措手不及。并且由于鹿角巷没有提前在国内进行商标注册，而在鹿角巷提交第一次商标注册申请时，相同或类似的商标注册申请就已经多达5000多个。

如今，从美国熊猫与昆明熊猫此次事件中，也能看到鹿角巷的影子。居住在美国的消费者霍先生告诉北京商报记者，熊猫快餐在美国是一个大型连锁快餐品牌，品牌知名度颇高，就像提到西式快餐大家就会想到麦当劳和肯德基一样，是一家针对美国本土消费者的中式快餐品牌，因方便快捷、性价比高受到当地消费者的喜爱。

中华商标协会国际交流委员会副主任、集佳律师事务所国际商标部部长赵雷律师表示，在美国熊猫与昆明熊猫品牌真假事件中，昆明熊猫套用了美国熊猫的品牌故事及品牌背景，并且在自己的品牌文案中使用了美国熊猫的品牌介绍，让读者误以为昆明熊猫就是美国熊猫，昆明熊猫已经涉及了虚假宣传并构成了不正当竞争，如果美国熊猫想要进行维权，目前可以以此为出发点。但同时，这件事对于美国熊猫也是警醒，因为国内市场已经出现了借助其品牌影响力开店的苗头，这也意味着未来很可能出现更多“熊猫快餐”的门店或者加盟信息。如果美国熊猫没有在国内先行注册商标，一旦商标被抢注，那么美国熊猫想要在国内市场通过商标维权的难度会很大，因为商标的注册和使用有地域限制，在国内仍然以先注册、先使用为准。因此，赵雷建议美国熊猫无论未来是否有进军中国市场的计划，也应该出于对自身品牌保护的考虑在国内申请商标注册，以减少不必要的损失。

和君咨询合伙人、连锁经营负责人文志宏则表示，熊猫快餐是全球知名连锁快餐品牌，知名度较高，无论是餐饮企业外出考察还是国人出国游玩基本上都会了解到熊猫快餐。虽然目前并未在国内布局，但实际上在中国本土的知名度不小。因此，不能排除是有个人或者企业想要冒充熊猫快餐来进行经营或者加盟连锁。目前这类事情的出现，短期内并不会影响到美国熊猫快餐品牌已经布局的市场的正常经营，不过，从长期来看还是会有一定影响。一方面，如果美国熊猫快餐品牌未来真的进入中国市场，而中国市场已经存在山寨品牌，那对于企业来说则是相当被动的，并且不利于品牌发展，容易出现消费者认可“李鬼”而不相信“李逵”的现象。另一方面，如果山寨熊猫快餐品牌在中国市场经营并加速开店，对消费者认知产生混淆，也不利于真正的美国熊猫快餐的品牌发展。

对此，中式快餐品牌和合谷创始人赵申在接受北京商报记者采访时也表示，餐饮企业维权成本很高，但此次事件对于目前的美国熊猫业务发展影响并不严重，因此需看企业发展需求再讨论是否需要维权。“通过云南假熊猫事件，我想善意地提醒餐饮业同仁和投资创业者们，假如您有‘加盟’意向，一定要找已被民政部、市场管理部门批准的正规机构，否则一定会有风险”，赵申说道。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)