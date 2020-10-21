LPR连续6个月不变 后续调降概率几何?

10月贷款市场报价利率（LPR）报价如期出炉：1年期报3.85％，5年期以上报4.65％，这两类期限品种报价已维持6个月按兵不动。近月逆回购和MLF（中期借贷便利）操作利率均保持不变早已传递了LPR不降的信号，在业内人士看来，近几个月来政策利率和LPR利率保持稳定，与当前经济基本面和通胀水平相适合，说明货币政策已从应对疫情冲击回归到常态，体现了稳健货币政策更加灵活适度。但对于后续LPR的走势，业内却略有分歧。

报价行无动力调低加点

10月20日，央行授权全国银行间同业拆借中心公布，当日LPR为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，与此前保持一致。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

事实上，自本月MLF报价出来后，市场对10月LPR保持不变已有预期。10月15日，央行续作5000亿元MLF，由于利率维持稳定，预示本月LPR报价按兵不动概率大。此外在逆回购操作上，利率也依旧维持不变。

梳理央行公开数据，自今年4月起，LPR便维持在1年期3.85％、5年期4.65％的报价，截至目前已经连续6个月按兵不动。

光大银行金融市场部分析师周茂华认为，10月LPR报价利率维持稳定基本符合预期，连续多月按兵不动，一方面在于，作为基础参考政策利率MLF维持不变。近几个月国内经济复苏步伐持续加快，适度宽松货币信贷环境为经济恢复提供有力支持，结构指标显示，国内经济复苏范围扩大、动力结构优化，经济复苏更可持续，央行短期加码政策迫切性不高。另一方面，银行负债压力较大。从近期银行间市场长端利率与同业存款利率表现看，银行存在一定负债压力，削弱银行调降贷款利率意愿。

LPR维持不变，符合市场预期。苏宁金融研究院高级研究员陶金同样称，本月MLF利率维持不变，报价行也并无动力调低加点。

陶金进一步指出，这一背后的逻辑是经济继续复苏的同时，结构性分化的问题也有所缓解：工业持续复苏，9月工业增加值继续高增，增速已高于去年同期水平，9月社零总额同比增加3.3%，也超预期；更为重要的是，前期修复缓慢的限额以下社零总额当月同比首次转正，达到1.2%。在此背景下，总量宽松政策和LPR等代表总量的利率水平调降必要性较小。

避免过宽政策引发后遗症

针对LPR连续数月维持不变，央行早有解释。在10月14日举行的2020年三季度金融统计数据新闻发布会上，货币政策司司长孙国峰称，近几个月来，随着疫情得到有效控制，国内经济复苏态势良好，央行的政策利率和贷款市场报价利率LPR均保持稳定，市场利率围绕央行政策利率运行，利率水平与当前的经济基本面总体是匹配的。

中国民生银行首席研究员温彬也分析称，今年5月以来，政策利率和LPR利率保持稳定，与当前经济基本面和通胀水平相适合，说明货币政策已从应对疫情冲击回归到常态，体现了稳健货币政策更加灵活适度。

资金面表现方面，北京商报记者注意到，10月20日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）仍呈小幅上行趋势，除了隔夜品种下行2.5个基点报2.162％外，7天Shibor上行3.1个基点至2.261％，14天Shibor上行12.7个基点至2.345％。

LPR报价利率保持稳定，周茂华认为，短期市场利率水平有望保持动态平衡；央行更注重政策效率与经济复苏的可持续性，避免过度宽松政策引发后遗症；有助于市场对房地产平稳运行预期。

陶金则进一步称，LPR不涨不跌，一方面释放了货币政策继续保持稳健、不再明显宽松的信号，另一方面减缓了利率下行的周期。同时LPR维持不变，客观上使得该指标对信用市场的影响在弱化，信贷端的市场利率水平由实际的信贷供需变化决定，代表性指标是金融机构人民币贷款加权平均利率。

后续走向有分歧

后续LPR是何走向？是否还有下调空间？此话题也引发了业内热议，不过观点却略有分歧。

周茂华告诉北京商报记者，四季度LPR报价利率仍有5-10个基点的下行空间。“这也是有必要的。目前国内经济复苏并不平衡，国内消费、服务业等方面动力仍有待进一步加强，工业制造业内部复苏也存在较大不平衡，目前国内经济复苏良性循环还需要激发微观主体活力。此外，由于全球严峻防疫形势及其对全球需求、分工链持续冲击，2021年之前全球需求较难恢复元气，国内仍需要结构性政策支持薄弱环节，保市场主体、稳就业。”周茂华称。

“LPR报价利率仍有潜力可以挖掘。”周茂华进一步称，目前LPR“点差”仍维持在90基点，随着经济持续复苏，银行整体盈利状况有望改善；管理层鼓励银行多渠道补充资本金的同时，不排除接下来央行动用定向降准等结构性工具，释放长期限资金，提升银行让利实体经济能力与意愿，引导金融机构降低小微企业、制造业及新兴战略产业支持。

陶金则认为，在经济复苏持续的情况下，未来短期内看不到LPR下调趋势。作为顺周期变量的消费，平稳复苏的趋势很难被打破，大概率不需要LPR调降来给予支持。除非经济在工业部门出现下行压力，否则LPR调降的概率很小。

主要在于，从实体经济流动性看，结构性分化问题仍然存在，房地产上下游产业链供需两旺，资金在持续流向房地产，反映住房贷款的居民中长期新增贷款在6-9月连续4个月比去年多出超过1000亿元，汽车产业链消费增速也明显回升。但制造业和限额以下零售消费依旧疲弱，显示资金仍然很少进入这些部门。此外三季度央行货币政策例会也更加强调了结构性货币政策的继续推行。此背景下，陶金预计央行仍然会坚决严控资金流向，将资金引导到实体经济。

针对下阶段还有哪些货币政策工具推出，温彬则称，年底前降准和降息概率下降，央行将继续加大公开市场操作力度，采取“逆回购+MLF”政策工具组合，保持市场流动性合理充裕以及市场利率水平总体稳定。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)