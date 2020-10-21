上市险企前三季比拼收官 “开门红”大战提前鸣枪

A股五大上市险企前三季度保费收入揭开庐山真面目。10月20日，北京商报记者梳理发现，五大上市险企前三季度合计揽收保费2.06万亿元，同比增长5.8%。其中，财险板块保费合计收入0.68万亿元，因车险综合改革启幕，车险业务增速有所下降；寿险板块保费合计收入1.32万亿元，五家公司保费增长率呈现“两升三降”分化趋势。而在保险负债端逐步恢复正常的背景下，近期多家人身险公司“开门红”大战也相继鸣枪。业内人士认为，经历“最惨淡开门红”及增速低估期后，在短期内迅速提升险企保费收入的“开门红”能有效提振士气。

寿险增速分化

北京商报记者梳理发现，前三季度，A股五大上市险企保费收入总榜三甲依次为中国平安、中国人寿和中国人保，分别揽收6263.08亿元、5436亿元和4536.17亿元。除此之外，中国太保、新华保险前三季度收入分别为2974.51亿元及1344亿元。

从整体增速来看，新华保险作为唯一增速突破两位数者，其前三季度原保费收入同比增长率为24.5%。其次是中国人寿，增速为9.38%。其余险企保费收入增速均在5%以下，中国太保、中国人保、中国平安增速分别为4.13%、3.74%和1.88%。

在揽收占比最大的寿险板块，中国人寿独占鳌头，揽收5436亿元；其次是平安人寿，实现保费3775.86亿元；太保寿险、新华保险、人保寿险依次列于其后，分别收入1828.41亿元、1343.55亿元及821.17亿元。

具体到寿险板块增长率，五大寿险公司表现出“两升三降”分化趋势。其中，新华保险增速一骑绝尘，前三季度保费收入同比增长24.5%。另一家保费收入同比增长的寿险公司为中国人寿，增速9.38%。除此之外，太保寿险、平安人寿、人保寿险分别同比减少1.63%、4.01%和5.32%。

“预计9月当月太保寿险个险新单保费同比下滑约20%，公司依靠长期医疗险蓄客，该产品件均保费较低，对于保费增长的贡献有限。”天风证券非银首席分析师夏昌盛分析称。

与此同时，健康险方面的各项增速指标均突破两位数，可谓来势迅猛。前三季度，平安健康、人保健康分别实现保费收入74.59亿元及273.27亿元，同比增长率依次为52.52%及45.44%。

车险综改拖累财险

前三季度，三大财险公司合计揽收保费6782.73亿元，同比增长7.93%。在保费收入规模方面，人保财险实现保费收入3441.73亿元，夺得“魁首”，其次分别是平安产险和太保产险，保费收入分别为2194.9亿元及1146.1亿元。

而在保费增速方面，太保产险、平安产险前三季度原保费收入分别同比增长14.86%、11.49%，均突破两位数。人保财险原保费收入增速相对较低，为3.74%。

国泰君安非银行业分析师刘欣琦预计，财险保费高增长的主要原因为车险综合改革前夕，主要上市险企为抢占市场，加大费用激励和客户获取，把握综改前的最后一波红利，平安产险和人保财险1-9月车险保费增速分别为6.1%和5.3%。

将目光聚焦于具体业务可发现，9月单月车险业务保费增长速度有所下降。其中，人保财险、平安产险的车险业务增速分别为7.2%和9.7%，相较上月的11.8%和11.4%均有所下降。中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠认为，上述财险公司车险保费增速的下降，主要是由于车险综合改革实施使得机动车单均车险保费下降。

对于险企如何应对车险综改带来的保费收入下降，清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究员朱俊生建议，逐步将更多的风险变量应用于车险定价；提升风险识别和定价技术能力；运用大数据、车联网等新技术驱动保险定价的创新；建立行业共享的投保和索赔历史数据库，为车险定价提供支撑；与第三方专业公司合作，共同提升市场效率。

季节效应考验四季度收入

驶入四季度后，按照以往节奏，保险公司“开门红”相继鸣枪。而今年“开门红”大战似乎比去年来得更早一些，早在9月下旬，寿险“老大”中国人寿便打响了2021年行业“第一枪”。

彼时，该公司推出了鑫耀东方年金保险产品，而后，太保寿险于9月24日推出鑫享事诚年金险（庆典版）；平安人寿推出主力年金型产品“平安金瑞人生（2021）年金保险”，并预计将于11月推出“平安财富金瑞2021保险产品计划”；人保寿险也表示，近期公司在研发“开门红”产品，不过，关于该产品何时上市等问题，截至发稿，人保寿险未回复。

“国寿、太保提前打响‘开门红’，产品策略更注重提升规模。”华创证券报告表示，上市险企提前推出上述产品，表明今年行业对于“开门红”比较重视。华创证券认为，“开门红”阶段的促销活动可在短期内迅速提升险企保费收入，提振士气。

“‘开门红’产品一般理财属性比较强，公司希望通过比较高的投资回报率、收益率，来获取更多保费，为全年的整体业务成长奠定一个比较好的基础——因为根据过去的一些经验，‘开门红’头三个月的保费有可能占到全年的40%。”关于险企对“开门红”的重视，以及“开门红”产品存在哪些特色，朱俊生如是解释道。他也认为，由于寿险公司的业务成长以个险为主，“开门红”能显著提升营销员收入，达到稳定军心激励士气的作用。

不过，华创证券亦提示称，“开门红”也存在销售不及预期、权益市场振荡向下、长端利率转头向下的风险。王向楠也表示，“开门红”提前可能导致其下个季度的保费收入相较未提前的情况偏低，所以中国寿险业保费和一些财务数据有独特的季节效应。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)