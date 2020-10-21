原标题：国家发改委：有信心完成全年发展目标

20日，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在发布会上回应《经济参考报》记者提问时表示，前三季度经济运行延续了稳步恢复的良好态势，这再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。我们有基础、有条件、有信心完成今年全年经济社会发展目标。

孟玮分析指出，前三季度经济运行呈现出四方面突出特点：一是经济增长和三大需求四个主要指标“由负转正”。经济增速由负转正，前三季度国内生产总值同比增长0.7%，上半年是下降1.6%，扭转了上半年经济负增长的局面。固定资产投资增速首次由负转正，随着投资补短板效应进一步显现，加上一批重大项目的开工建设，前三季度固定资产投资同比增长0.8%。社会消费品零售总额季度增速首次由负转正，居民消费持续回暖，汽车等大宗消费势头向好，旅游等接触性服务消费加快恢复，网上零售持续较快增长，三季度社会消费品零售总额同比增长0.9%。货物进出口总额增速首次由负转正，按人民币计价前三季度货物进出口同比增长0.7%，在全球疫情持续蔓延、国际贸易环境受到持续冲击的情况下，取得这一成绩实属不易。

二是发展内生动能不断增强。一方面，传统产业转型升级扎实推进。面对疫情冲击影响，很多企业主动求变，传统产业技术改造深入实施，制造业和现代服务业深度融合加快推进，前三季度规上工业增加值同比增长1.2%。另一方面，新产业新业态新模式蓬勃发展。前三季度高技术产业投资增长9.1%，增速比上半年提高2.8个百分点；其中，高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.3%和8.7%。

三是社会民生持续改善。从就业看，前三季度城镇新增就业898万人，接近完成全年目标任务，9月份全国城镇调查失业率为5.4%。从价格看，前三季度居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅逐季回落，社会关注的猪肉、蔬菜等食品价格都有所回落。从居民收入看，前三季度全国居民人均可支配收入实际增长0.6%；同时，社会保障网络得到加强，对困难群众的保障措施得到有力实施。

四是市场预期稳步向好。随着各项政策措施落地见效，市场主体信心稳步恢复，9月份，中国制造业采购经理指数为51.5%，比8月份上升0.5个百分点，连续7个月位于临界点之上。服务业业务活动预期指数为62.2%，比8月份上升0.9个百分点。

“可以说，第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”孟玮表示，但我们也看到，当前国内外环境依然错综复杂，推动经济可持续恢复、高质量发展仍面临不少挑战。

记者了解到，为进一步夯实经济向好基础，冲刺实现全年目标，相关部门和地方已经开始就四季度稳经济进行密集研究部署，其中，实施扩大内需战略，加快重大投资项目进度以及提振挖潜消费成为重点。

例如，在提振消费方面，国家发展改革委正在积极推进出台有关新型消费加快发展的具体实施方案和配套措施，支持各类消费新业态新模式发展，培育形成一批新型消费示范城市和领先企业。此外，还将在推动汽车和家电消费转型升级、积极拓展农村消费等方面推出系列举措。业内预计，相关政策的提振下，将为四季度经济向好注入更多确定性。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)