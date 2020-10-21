四季度央企改革加力 重组整合三路突进

三季度中央企业当季收入和效益同步实现正增长，9月份收入利润率创十年来最好水平，月度营业收入、利润增速屡创新高。与此同时，前三季度中央企业固定投资增速也创下年内新高，“两新一重”投资加码，新型基础设施投资超过2500亿元……这是10月20日国新办新闻发布会上公布的中央企业前三季度经济运行成绩单。

国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，今年要力争绝大多数中央企业效益持续较快增长、力争中央企业整体效益实现正增长。据透露，下一步将从多方面发力确保完成任务，其中包括继续加大投资力度，三路突进加码重组整合。业内预计，四季度改革加力，红利将进一步释放，央企经济运行态势更加向好。

多个指标增速创新高

“从中央企业前三季度经济运行情况看，绝大多数企业延续了生产经营持续改善、经济效益快速回升的向好态势，基本扭转了上半年的不利局面，加速回到经营发展的正常轨道，为实现全年目标奠定了基础、增强了信心。”彭华岗在当日的国新办新闻发布会上表示。

数据显示，前三季度中央企业累计实现营业收入21.1万亿元，同比降幅由上半年的7.8%收窄到4.6%。其中，三季度中央企业实现营业收入7.8万亿元，同比增长1.5%。同时，前三季度累计实现净利润9133.5亿元，效益降幅由上半年的37.7%收窄到13.6%。三季度当季中央企业实现净利润4748亿元，同比增长34.5%。

值得注意的是，前三季度中央企业收入利润率保持在7%以上，9月份达到9.5%，创十年来最好水平。其中，9月当月，中央企业实现营业收入2.8万亿元，同比增长4.3%，月度增速创今年最好水平，已连续两个月月度营业收入同比正增长；9月份中央企业实现净利润2046.3亿元，月度净利润已连续3个月保持两位数增长，屡创新高。

“中央企业经济效益从一季度的深度下滑到二季度的企稳筑底，到三季度的迅速反弹，应该说一个季度比一个季度好，一个月比一个月好，展望四季度形势乐观。”国企改革“双百行动”专家组成员、上海智康管理咨询有限公司首席顾问佟虎在接受《经济参考报》记者采访时表示，成绩的取得有赖于国家“六稳”“六保”等一系列相关宏观政策支持，也是国企多年持续深化改革累积出来的效应。

“建筑、汽车这类行业企业发展势头良好，意味着国内市场开拓力度加大，内部循环已经开始见效。同时，中央企业内生动力加强，转型升级也在加快。”中国企业研究院首席研究员李锦也认为，第三季度尤其是9月份以来中央企业经济运行向好的趋势更加明朗，预计第四季度会延续这一态势。

继续加大投资力度稳增长

彭华岗表示，按照年中确定的目标，今年要力争绝大多数中央企业效益持续较快增长、力争中央企业整体效益实现正增长。下一步将从扎实推动中央企业经营发展稳增长、全面实施国企改革三年行动、全力推动中央企业科技创新等多个方面来确保任务完成。

据透露，下一步国资委将继续指导企业做好“六稳”、“六保”工作任务，稳妥有序落实好全年投资计划安排，继续加大投资力度。对在建项目强化管理，争取早建成、早见效，已建成项目加快投产达产，更好发挥投资对经济增长的重要支撑作用。

实际上，今年随着疫情的好转，中央企业投资力度已在不断加大，尤其是石油石化、发电、机械制造、通信、冶金等涉及国民经济命脉的重要基础领域，这些重点行业的投资增速超过15%。

数据显示，今年前三季度中央企业完成固定资产投资（不含房地产）1.8万亿元，同比增长了11.3%，增速创年内新高。9月当月3392亿元，环比增长66.7%。

在有效投资规模持续加大的同时，投资结构不断优化，新产业、新动能投资明显加速。前三季度中央企业制造业投资（含股权类投资）同比增长9%，其中装备制造业、高技术制造业都比去年同期大幅度增长，战略性新兴产业投资规模同比增长37%，投资占比超过20%，处于历史最好水平。新能源汽车、远程医疗等新兴产业协同平台也在积极推进。

彭华岗表示，“两新一重”领域投资加大，为产业升级和调整结构增强了后劲。前三季度，中央企业完成新型基础设施投资超过2500亿元，主要分布在5G、智慧能源、工业互联网等领域，3家电信企业提前完成全年5G基站建设。目前，全国已经累计建成5G基站60万个，到8月底，中央企业在建重点工程项目进展顺利，本年度新开工的项目开工率超过了六成。

“中央企业扩大有效投资，短期来看有利于稳增长，长期来看，对下一步高质量发展是很关键的步骤。目前来看，投资增量都集中在重大民生、绿色发展、高科技等领域，所以投资的整体质量和方向性更强，为今后的中央企业产业布局打下非常好的基础。”佟虎称。

改革加力重组整合三路突进

增长更大的动力来自于改革。彭华岗表示，近年来央企的战略重组在提升发展质量、优化资本结构、增强企业竞争力方面，都发挥了重要作用。“目前，正在推进国企改革三年行动，未来一个时期，我们将继续在这方面进一步加大力度。”

根据安排，将进一步加快中央企业集团层面战略性重组，聚焦国家战略落实，推进企业强强联合，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业。

“这一过程中，我们会根据企业经营发展的情况，帮助一些企业，比如前段时间公布的中钢托管，就是我们推进企业业务重组的重要措施。”彭华岗称。

与此同时，中央企业将加大专业化整合力度，聚焦提升资源配置效率，以业务做强做精为目标，通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，推动企业聚焦主业主责，努力解决重复建设和同质化发展等问题。

此外，彭华岗强调，要进一步加强海外布局，跨国并购要聚焦企业之间的融合发展，推动中央企业与地方国有企业、民营企业、外资企业按照市场化原则有序重组整合，与各类企业实现共同发展、合作共赢。

“央企重组整合是国有经济布局结构调整、实现高质量发展的重要举措之一，下一步还是非常可期的，重点会涉及一些关键领域重要行业的进一步集中问题，以及一些同质化程度比较高、比较散弱企业的专业化整合。”佟虎称。

李锦表示，目前酝酿之中的央企重组案例较多，预计四季度会有落地，同时今年以来中央企业之间的互相参股、中央企业与地方国企的重组整合明显提速，后续将迎来更大热潮。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)