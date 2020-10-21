人民网>>财经

多指标增速创新高，“两新一重”投资加码

四季度央企改革加力 重组整合三路突进

2020年10月21日07:58  来源：经济参考报
 

　　三季度中央企业当季收入和效益同步实现正增长，9月份收入利润率创十年来最好水平，月度营业收入、利润增速屡创新高。与此同时，前三季度中央企业固定投资增速也创下年内新高，“两新一重”投资加码，新型基础设施投资超过2500亿元……这是10月20日国新办新闻发布会上公布的中央企业前三季度经济运行成绩单。

　　国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，今年要力争绝大多数中央企业效益持续较快增长、力争中央企业整体效益实现正增长。据透露，下一步将从多方面发力确保完成任务，其中包括继续加大投资力度，三路突进加码重组整合。业内预计，四季度改革加力，红利将进一步释放，央企经济运行态势更加向好。

　　多个指标增速创新高

　　“从中央企业前三季度经济运行情况看，绝大多数企业延续了生产经营持续改善、经济效益快速回升的向好态势，基本扭转了上半年的不利局面，加速回到经营发展的正常轨道，为实现全年目标奠定了基础、增强了信心。”彭华岗在当日的国新办新闻发布会上表示。

　　数据显示，前三季度中央企业累计实现营业收入21.1万亿元，同比降幅由上半年的7.8%收窄到4.6%。其中，三季度中央企业实现营业收入7.8万亿元，同比增长1.5%。同时，前三季度累计实现净利润9133.5亿元，效益降幅由上半年的37.7%收窄到13.6%。三季度当季中央企业实现净利润4748亿元，同比增长34.5%。

　　值得注意的是，前三季度中央企业收入利润率保持在7%以上，9月份达到9.5%，创十年来最好水平。其中，9月当月，中央企业实现营业收入2.8万亿元，同比增长4.3%，月度增速创今年最好水平，已连续两个月月度营业收入同比正增长；9月份中央企业实现净利润2046.3亿元，月度净利润已连续3个月保持两位数增长，屡创新高。

　　“中央企业经济效益从一季度的深度下滑到二季度的企稳筑底，到三季度的迅速反弹，应该说一个季度比一个季度好，一个月比一个月好，展望四季度形势乐观。”国企改革“双百行动”专家组成员、上海智康管理咨询有限公司首席顾问佟虎在接受《经济参考报》记者采访时表示，成绩的取得有赖于国家“六稳”“六保”等一系列相关宏观政策支持，也是国企多年持续深化改革累积出来的效应。

　　“建筑、汽车这类行业企业发展势头良好，意味着国内市场开拓力度加大，内部循环已经开始见效。同时，中央企业内生动力加强，转型升级也在加快。”中国企业研究院首席研究员李锦也认为，第三季度尤其是9月份以来中央企业经济运行向好的趋势更加明朗，预计第四季度会延续这一态势。

　　继续加大投资力度稳增长

　　彭华岗表示，按照年中确定的目标，今年要力争绝大多数中央企业效益持续较快增长、力争中央企业整体效益实现正增长。下一步将从扎实推动中央企业经营发展稳增长、全面实施国企改革三年行动、全力推动中央企业科技创新等多个方面来确保任务完成。

　　据透露，下一步国资委将继续指导企业做好“六稳”、“六保”工作任务，稳妥有序落实好全年投资计划安排，继续加大投资力度。对在建项目强化管理，争取早建成、早见效，已建成项目加快投产达产，更好发挥投资对经济增长的重要支撑作用。

　　实际上，今年随着疫情的好转，中央企业投资力度已在不断加大，尤其是石油石化、发电、机械制造、通信、冶金等涉及国民经济命脉的重要基础领域，这些重点行业的投资增速超过15%。

　　数据显示，今年前三季度中央企业完成固定资产投资（不含房地产）1.8万亿元，同比增长了11.3%，增速创年内新高。9月当月3392亿元，环比增长66.7%。

　　在有效投资规模持续加大的同时，投资结构不断优化，新产业、新动能投资明显加速。前三季度中央企业制造业投资（含股权类投资）同比增长9%，其中装备制造业、高技术制造业都比去年同期大幅度增长，战略性新兴产业投资规模同比增长37%，投资占比超过20%，处于历史最好水平。新能源汽车、远程医疗等新兴产业协同平台也在积极推进。

　　彭华岗表示，“两新一重”领域投资加大，为产业升级和调整结构增强了后劲。前三季度，中央企业完成新型基础设施投资超过2500亿元，主要分布在5G、智慧能源、工业互联网等领域，3家电信企业提前完成全年5G基站建设。目前，全国已经累计建成5G基站60万个，到8月底，中央企业在建重点工程项目进展顺利，本年度新开工的项目开工率超过了六成。

　　“中央企业扩大有效投资，短期来看有利于稳增长，长期来看，对下一步高质量发展是很关键的步骤。目前来看，投资增量都集中在重大民生、绿色发展、高科技等领域，所以投资的整体质量和方向性更强，为今后的中央企业产业布局打下非常好的基础。”佟虎称。

　　改革加力重组整合三路突进

　　增长更大的动力来自于改革。彭华岗表示，近年来央企的战略重组在提升发展质量、优化资本结构、增强企业竞争力方面，都发挥了重要作用。“目前，正在推进国企改革三年行动，未来一个时期，我们将继续在这方面进一步加大力度。”

　　根据安排，将进一步加快中央企业集团层面战略性重组，聚焦国家战略落实，推进企业强强联合，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业。

　　“这一过程中，我们会根据企业经营发展的情况，帮助一些企业，比如前段时间公布的中钢托管，就是我们推进企业业务重组的重要措施。”彭华岗称。

　　与此同时，中央企业将加大专业化整合力度，聚焦提升资源配置效率，以业务做强做精为目标，通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，推动企业聚焦主业主责，努力解决重复建设和同质化发展等问题。

　　此外，彭华岗强调，要进一步加强海外布局，跨国并购要聚焦企业之间的融合发展，推动中央企业与地方国有企业、民营企业、外资企业按照市场化原则有序重组整合，与各类企业实现共同发展、合作共赢。

　　“央企重组整合是国有经济布局结构调整、实现高质量发展的重要举措之一，下一步还是非常可期的，重点会涉及一些关键领域重要行业的进一步集中问题，以及一些同质化程度比较高、比较散弱企业的专业化整合。”佟虎称。

　　李锦表示，目前酝酿之中的央企重组案例较多，预计四季度会有落地，同时今年以来中央企业之间的互相参股、中央企业与地方国企的重组整合明显提速，后续将迎来更大热潮。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved