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各地新一轮促消费政策再发力 重点领域力度加大

2020年10月21日07:59  来源：经济参考报
 

　　国家发改委20日表示，三季度消费持续向好，尤其是汽车、文旅等消费增长迅速。与此同时，各地近期也再次启动新一轮促消费政策活动，加大对汽车、旅游等重点领域消费的支持力度。

　　国家统计局公布最新数据显示，9月份，社会消费品零售总额超过3.5万亿元，同比增长3.3%，增速比8月份加快2.8个百分点，连续2个月增长。三季度社会消费品零售总额增长0.9%，也是季度增速年内首次转正。其中，汽车、旅游等板块增长强劲。

　　国家发改委新闻发言人孟玮表示，今年以来，面对新冠肺炎疫情对消费带来的冲击，各地区各有关部门积极行动，推出了一系列提振消费的“组合拳”，促进了消费市场加快复苏。特别是今年国庆中秋长假，居民消费需求集中释放，市场人气稳步回暖，进一步巩固了消费回升的好势头。当前，必需消费品稳定增长，升级类商品增速较快，线下消费继续回升，线上消费保持快速发展，而随着复商复市加快推进，服务消费也在有序恢复。

　　针对这种情况，众多地方政府近期陆续推出新一轮的促消费政策，特别是加大了对汽车等重点领域的支持力度。

　　湖南省发改委等18个部门近日联合制定了进一步提振消费的若干措施，从稳定和扩大汽车消费、提振和提质文旅消费等方面提出8条提振消费扩大内需政策措施。包括稳定和扩大汽车消费，出台省级新能源汽车推广应用调整升级政策、鼓励对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持等。

　　湖北省近期也连续出台措施，促进汽车、家电等领域消费。例如，规定在明年3月前购买鄂产并在省内上牌的乘用车按销售价3%给予补贴、新能源车补贴政策延续至2022年底等。以及建立“互联网+家电回收”的线上线下相融合的回收网络，方便广大群众废旧家电更新等。

　　在各地促消费政策的不断加力下，社会整体消费也保持了快速恢复的趋势。孟玮表示，下一步，发改委将坚定实施扩大内需战略，针对消费提振过程中遇到的堵点和难点问题，不断加强统筹协调和政策联动，加快补齐消费软硬短板，稳定重点领域消费，挖掘消费新增长点。

　　未来，发改委将进一步促进大宗商品和服务消费持续增长。推动汽车和家电消费转型升级，促进汽车限购向引导使用转变，鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策，推进主要公共建筑配建停车场、路侧停车位设施升级改造等建设。完善废旧家电回收处理体系，支持开展家电以旧换新活动，推动家电更新消费。积极发展住房租赁消费，满足居民住房需求。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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