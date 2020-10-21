政策效应显现 9月房价涨幅明显放缓

20日，国家统计局发布9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况显示，70城一二手房价涨幅全面收窄。易居研究院根据数据进行算术平均计算得知，9月，新建商品住宅、二手住宅价格环比涨幅分别为0.34%和0.27%，相比8月分别收窄0.22和0.08个百分点。

具体来看，4个一线城市、31个二线城市环比涨幅均回落，35个三线城市中新建商品住宅价格有所回落，二手住宅价格涨幅持平。

初步测算，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.3%、0.5%、0.6%和0.4%。二手住宅销售价格环比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、1.0%、0.7%和1.1%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.3%和0.2%，涨幅比上月分别回落0.3和0.2个百分点。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.5个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅与上月相同。

同比方面，9月份，初步测算，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.9%，涨幅与上月相同；二手住宅销售价格同比上涨7.4%，涨幅比上月扩大0.5个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手住宅销售价格同比上涨2.0%，涨幅与上月相同。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均连续17个月相同或回落。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.4%和1.7%，涨幅比上月均回落0.1个百分点，均连续18个月相同或回落。

“需求释放步入平台期叠加预期回落导致价格涨幅收窄。”贝壳研究院首席市场分析师许小乐表示，9月70城中新房及二手房价格环比涨幅在1%以上的城市数量由8月的10个及以上降至3个及以下。同时成交方面，近三月全国新建商品住宅销售面积环比增速明显下降。

中原地产首席分析师张大伟表示，调控政策升级，尤其自7月份以来，已累计27城市出台收紧政策，这也是对于新建住宅影响较大的原因，9月份数据，新建住宅价格涨幅放缓速度超过了二手房。

许小乐指出，前期房价上涨较快的城市涨幅收窄。银川、唐山等城市在经历房地产调控加码后房价涨幅收窄至1%及以下。广州房价随着需求的回落逐步趋向平稳，9月广州二手房实际成交量环比下滑28%，降幅排在重点18城首位。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)