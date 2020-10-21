疫情反弹 欧洲经济“二次探底”或不可避免

欧洲近期迎来新冠肺炎疫情第二波侵袭，并成为全球疫情新风暴眼。经济学家预计，受此影响，欧洲地区经济第四季度将再度萎缩，形成“二次探底”。不过多国政府在加强活动限制措施、检测力度的同时，为保证基本商业活动，尽力不采取“封城”“禁足”等措施。

二次衰退风险急增

据英国《金融时报》报道，新冠肺炎病例数量上升以及各国政府对人员流动的新限制，可能会扼杀欧洲地区近期出现的复苏。

“我不敢相信第二波疫情来袭的速度如此之快。”报道援引安联高级经济学家卡塔琳娜·乌特莫尔的话，“我们现在可以看到，数个国家将在第四季度出现负增长，又一场衰退是有可能的。”

虽然本月底公布的第三季度数据显示预计欧元区国内生产总值将实现创纪录增长，但越来越多的经济学家已经将第四季度预测下调至负数区间。

“疫情复燃以及随之而来的商业停摆，使衰退成为核心预测情景。”G+ Economics的首席经济学家莉娜·科米历娃表示。她认为，英国退出欧盟造成的扰乱将“进一步放大”经济低迷。

此前，欧洲央行还预测第四季度经济增长将超过3%。二次衰退风险将危及其对于欧元区经济最迟将在2022年恢复至疫情前经济水平的判断。

欧洲央行行长拉加德19日接受法国《世界报》采访时表示，第二波疫情以及新限制增加了欧洲经济的不确定性，并给复苏造成压力。

“自今年夏天出现病例反弹以来，欧洲经济复苏一直不平衡、不确定，目前还面临失去动力的风险，接下来我们将密切关注各项指标。预计欧元区2020年GDP平均下降8%，失业是最严重的问题，欧元区各国政府必须格外注意这一点。”

拉加德在访谈中表示，“我们工具箱中的选项还没有用完，如果需要的话，会采取更多措施。”

大多数分析师预计，欧洲央行或对最近陷入通缩的欧元区经济做出反应，将在12月其紧急债券购买计划额外增加5000亿欧元。

与此同时，欧盟计划中的7500亿欧元复苏基金仍在讨论中，百达资产管理有限公司经济学家娜迪亚·加尔比指出，各国政府“需要弥合分歧”。

有限封禁以呼吁为主

近日，多个欧洲国家为防止疫情继续蔓延，纷纷颁布限制活动措施，值得注意的是，为维持基本商业活动，这些国家多以呼吁为主，而不采取封城或禁足等有效隔离措施。

法国首都巴黎和其他8座大城市17日起实行宵禁，餐厅、酒吧、电影院等每晚9时前必须关闭，政府已经增派1.2万名警察监督执行防疫规定。

瑞士19日起禁止公共场所15人以上聚会，民众在所有室内公共场所必须戴口罩；15人以上在私人场所聚会时，每个人都必须戴口罩；建议居家办公。

奥地利总理库尔茨宣布从10月23日起奥地利将进一步收紧防疫措施，至少为期四周，内容涉及进一步限制私人聚会和大型活动的人数上限、进一步严格餐饮业防疫规定和加强养老护理机构防疫措施等。

意大利19日开始实施一系列防疫新举措，包括允许各地自行出台宵禁措施、减少商业店铺营业时间等。意大利总理孔特18日呼吁所有意大利民众遵守戴口罩、勤洗手和保持社交距离这三个重要抗疫原则，以更好地维护健康和经济发展。

意大利高等卫生理事会主席佛朗哥·洛卡泰利19日说，该国应对第二波疫情的重要策略是加强检测，“近日每天核酸检测数量已经超过15万份”。一些专家认为，政府新措施针对的是传染可能性最大的领域，以便用最小程度的限制取得最大程度的效果，在经济发展和疫情防控之间取得最佳平衡。

爱尔兰政府19日晚决定将全国的疫情响应机制调高至5级，这是爱尔兰应对疫情的最高防控级别，该决定将从21日午夜开始实施，为期6周。在5级疫情响应状态下，大多数非必要的零售店将重新关闭，人们的活动范围也将受到极大限制。

比利时自19日起在全国范围内实施宵禁，从午夜至早上5时民众无特殊情况不许外出。同时，全国的酒吧、咖啡馆和餐馆将关闭一个月。

欧美已成疫情重灾区

面对持续攀升的新确诊感染数据，世界卫生组织官员建议欧洲等地政府和民众应加强配合，执行更严格的活动限制措施。

据路透社报道，世卫组织紧急项目执行主任瑞安19日在记者会上说，在过去一周，欧洲地区包括俄罗斯总共录得8500起死亡病例，其中一半国家的确诊病例增长了50%。

瑞安表示，近几个月来，澳大利亚、中国、日本和韩国通过追踪、隔离和居家令降低了疫情的传播速度。他指出，这些国家的政府在一段长时间内实施限制措施，而其人民对政府展现了“高度的信任”。

瑞安说：“这些国家冲过终点站后还在继续奔跑，因为它们知道这场比赛还没有结束，那个终点站只是一个假象。太多国家给自己设了一个幻想中的终点站，它们越过这个终点站后就开始松懈下来。”

瑞安说：“在我看来，对关键活动一直严格把关的一些亚洲、南亚、西太平洋地区国家，才是真正抗疫成功的典范。”

最新公布的数据显示，经人口因素调整过后，从7天平均数据来看，欧洲每百万人新增187例感染病例，已超过美国的每百万人新增162例，部分欧洲城市的重症监护病房将在未来几周达到最大承载能力。

分国别来看，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所19日发布的疫情日报显示，德国目前有108个地区疫情突破“警戒线”（即过去7天每10万人累计确诊超过50例），成为疫情热点区域。

意大利19日报告新增确诊病例9338例，这是该国新增确诊病例在连续三天过万后首次回落到1万以内。另外爱尔兰、保加利亚和阿尔巴尼亚等国单日确诊新冠肺炎病例也屡创新高。

奥地利总理库尔茨19日表示，奥地利目前疫情形势非常严峻，单日新增确诊病例在过去三周已经翻倍，如果不能遏制这种发展势头，到12月单日新增确诊病例将突破6000例。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)