三季度数据面面观 补基础设施短板仍须久久为功

10月19日，国家统计局发布前三季度主要经济数据，其中多个指标“首次由负转正”，投资数据包含其中。数据显示，前三季度，全国固定资产投资（不含农户）436530亿元，同比增长0.8%，增速年内首次由负转正，上半年为下降3.1%。分领域看，基础设施投资增长0.2%，增速年内首次由负转正。

接受中国经济时报记者采访的专家认为，前三季度的投资数据符合国民经济发展趋势，并呈现出积极变化。“基础设施投资增长已经由负转正，房地产投资的增速还在继续提高。总的来看，目前的投资增长态势表明扩大内需的一些政策效果在持续显现中，但还须进一步加强投资增长的动能。”

尽快补基础设施短板将有效提振投资

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群对本报记者表示，从先行指标来看，前三季度新开工项目计划总投资的增速在继续提高亦体现出投资向好态势。

“1-8月份同比增长12.1%，1-9月份同比增长14.6%。这表明在新冠肺炎疫情得到有效控制之后我国投资项目全面恢复，包括围绕扩大内需等方面的新投资项目开工进度在加快。综合分析，投资呈现持续恢复态势。”他说。

中财—中证鹏元地方财政投融资研究所执行所长温来成对本报记者分析，前三季度新开工项目计划总投资呈现两位数增长，这意味着我国经济增长的潜力在进一步释放，同时新开工地项目会对整个国民经济增长起到非常重要的拉动作用，预计四季度经济增长情况将好于三季度。

温来成补充道，目前国内投资形势还是比较乐观的，但未来形势仍然严峻，因为我们要在谨防国内疫情反弹并严防境外疫情输入的背景下实现增长。

不过，张立群认为，目前投资恢复不及预期。从全年就业指标来看，新增就业将达到900万人以上，而一个百分点的GDP增长率大概贡献220万个就业岗位，实现就业目标就需要全年经济增长率在4%以上，如今看来存在差距，与此同时到了三季度，投资增长才由负转正，这个速度是偏慢的。现在应该看到企业的投资是顺周期特点，若市场不好，企业就不会积极投资，而房地产投资也存在下行风险。所以，提振投资最重要的还是要把政府宏观调控政策逆周期调节的作用发挥好。

“而这其中的关键在于着力强化政府主导的基础设施投资。”张立群解释道，第二个百年，要为实现现代化打下坚实基础，这就需要包括地下管网、综合交通运输体系、水利、污水垃圾处理、公共教育和卫生等在内的基础设施体系有一个高标准高起点的全面建设，要绘制好长远发展蓝图，大力做好补短板工作，各级政府要久久为功，应把补基础设施短板作为政绩考核的重要内容。

支持稳定市场销售可巩固房地产投资

在投资中房地产投资一直是重头，在今年疫情影响之下其表现如何？

国家统计局10月19日公布的数据显示，前三季度，全国房地产开发投资103484亿元，同比增长5.6%，增速比1-8月份提高1.0个百分点。其中，住宅投资76562亿元，增长6.1%，增速提高0.8个百分点。

张立群分析，今年房地产投资应该说是在各项投资当中恢复最快的，对整个投资增长有很大的推动作用。从目前来看，房地产投资增速仍然在进一步提高。

“房地产销售形势也表明房地产投资正在恢复中，但要注意到房地产自身的周期特点，即开发商拿到地之后到可以销售房子需要两年左右的时间，在这样一个周期当中，不管有什么因素影响，开发商都会努力推进楼盘建设，因此，今年房地产投资恢复态势，和其自身周期特点是有关系的。”张立群提醒。

温来成表示，综合各方判断，国内房地产市场将保持相对平稳的发展趋势，不可能出现房价大幅度上升，毕竟国家政策很明确，没有放松对房地产市场的调控，也就是继续坚持“房住不炒”这一方针，但同时又要满足市场的正常刚性需求，如此一来，房地产投资还是能够保持相对稳定的发展。

但张立群也提出，总体来说，房地产市场销售形势不理想，维持房地产投资较好的增长态势，要在巩固房地产市场销售形势这一方面采取措施给予支持。比如，因城施策的原则要落到实处，真正把房地产市场的调节权限交给地方政府，以促进房地产市场稳健发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)