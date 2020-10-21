平台升级体验升级 采购商点赞广交会二次“上云”

□本报记者 晏澜菲

北京时间23:00，金斯顿时间9:00，一句元气满满的“Good Morning”开启了来自牙买加的采购商查尔斯·西姆斯（Charles Simms J.P）新一天的“云逛展”生活。

二次“上云”的广交会再次打破时间与空间的距离，让已与广交会结缘15年的查尔斯·西姆斯可以好好选购自己需要的东西。“在广交会上，我可以接触新技术、了解新动向，这对我的经商好处多多。”

为了让采购商“进得去、找得到、谈得起来”，本届广交会在总结上届经验、吸收参展各方反馈的基础上进行升级完善，特别是在产品的展示效果和大数据精准匹配上下足功夫，让采购商有了全新的观展体验。

这个改变让查尔斯·西姆斯感触颇深：“在这次‘云逛展’过程中，我可以很清晰地根据网站导航查询我想了解的商品。升级后的平台很友好，使用起来很便捷。”

“平台将设置展商展品供采对接、虚拟展馆、展上直播、新闻与活动、大会服务、跨境电商专区等栏目，把全天候网上展示、营销推介、供采对接、在线洽谈等功能融为一体。”广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵在展会开幕前介绍说，参展企业可通过图文、视频、3D、VR等多种形式，展示企业实力、形象和最新产品。采购商可在线上参观、浏览和进行线上洽谈。

平台展示的完善弥补了查尔斯·西姆斯的遗憾。“说实话，我还是很期待能够参加线下广交会。因为它能让我与商品近距离接触，感受商品，与通过广交会结识的展商朋友面对面交谈。”查尔斯·西姆斯告诉记者，平台的创新，虽然无法实际触摸商品，但使近距离接触的问题解决了。VR技术让他仿佛置身会场，可以随时精准捕捉他想要的信息。

这样的升级还得到了一位墨西哥采购商的点赞。“上届广交会是首次从线下转至线上，我们有点不习惯。和参展商的线上沟通不是很顺畅，双方回复都有点慢。”该采购商说，这次平台的改进，无论是沟通还是看产品都很便捷，效率也大大提高了。

她的点赞还不止于此。“相比国外展会办的线上展，广交会的平台是做得最棒的。”她告诉记者，广交会的参展商质量好、素质高，从产品的摆放和3D效果图的展示上，都可以看出参展商在准备本届展会时所下的功夫和花的心思。

没有了空间的限制，“云参会”让这位墨西哥采购商轻松不少。她表示，如果对某件商品比较感兴趣，要是线下参会，就需要多跑几趟，去展位了解该商品；如今线上逛展就方便多了，可以在网上多浏览几次该商品，直接与展商“云”交流。

升级平台让广交会获得好评连连，足不出户就能感受广交会魅力，更是让坦桑尼亚私营企业基金会代理执行董事扎奇·穆本那直呼：“广交会值得推荐。”

“坦桑尼亚有近6千万人口，对中国农业机械、纺织服装等行业制造品的需求旺盛。同时，坦桑尼亚是东共体、南共体成员，市场容量大，区位优势明显。广交会对坦桑尼亚采购商的重要意义不言而喻，每届广交会他们都积极到会采购。”扎奇·穆本那表示，广交会的独特魅力无疑将吸引更多坦桑尼亚采购商参加“云端”广交会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)