麻辣财经：前三季度正增长！中国经济“成绩单”亮眼

10月19日，中国经济最新成绩单出炉：前三季度GDP同比增长0.7%，累计增速年内首次由负转正！

中国经济从一季度下降6.8%，到三季度增长4.9%，前三季度实现正增长，放眼全球这个成绩单都是相当亮眼的，也是非常不容易的。

就在上周，国际货币基金组织（IMF）发布报告预测称，预计2020年中国经济增长率将达到1.9%，将是全球唯一实现正增长的主要经济体。

话音未落，中国经济“成绩单”就揭晓了，前三季度果然实现了经济正增长，完美印证了IMF预测。

现在距离2020年年底，还有两个多月的时间。那么，中国经济是否能实现全年正增长？

从中国经济恢复的轨迹来看，是一条上升曲线：一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。中国经济不但已经是连续两个季度正增长，而且增速还在加快。“从需求、生产、市场信心和活力等方面看，中国经济在第四季度有基础、有条件、有信心保持目前态势。” 国家统计局新闻发言人刘爱华表示。

三次产业全面回升，就业增加、居民收入增长支撑有力

“前三季度，面对新冠肺炎疫情冲击和严峻复杂的国内外环境，各地区各部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，科学统筹疫情防控和经济社会发展，有力有效推动生产生活秩序恢复。”刘爱华认为，“0.7%”等一系列数据证明我国的疫情防控和经济复苏走在了全球前列。

细看成绩单，“0.7%”这一数据背后，是一系列指标年内首次由负转正：前三季度，固定资产投资（不含农户）436530亿元，同比增长0.8%；货物进出口总额231151亿元，同比增长0.7%；全国居民人均可支配收入23781元，扣除价格因素实际增长0.6%。

“农业生产形势较好、工业生产加快、服务业稳步复苏，三次产业实现全面回升。”刘爱华介绍了前三季度三次产业的具体表现。

——农业（种植业）增加值同比增长3.8%，增速与上半年持平。

——全国规上工业增加值连续6个月增长，前三季度同比增长1.2%。从产品产量看，前三季度，载货汽车、挖掘铲土运输机械、工业机器人、集成电路的产量同比分别增长23.4%、20.2%、18.2%、14.7%。

——服务业增加值增长4.3%，增速比二季度加快2.4个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业等现代服务业行业增加值分别增长15.9%、7.0%，分别比上半年提高1.4、0.4个百分点。

经济运行持续稳定恢复，有力支撑了就业增加、居民收入增长。

就业形势总体稳定。前三季度，全国城镇新增就业人员898万人，完成全年目标任务的99.8%，城镇调查失业率稳中有降；三季度末，外出务工劳动力17952万人，比二季度末增加200万人。

居民收入方面，前三季度，全国居民人均可支配收入23781元，同比名义增长3.9%，扣除价格因素实际增长0.6%，年内首次转正。前三季度，CPI（居民消费价格）同比上涨3.3%，涨幅比上半年回落0.5个百分点。

特别重要的一点是，市场主体信心逐渐增强。今年1—8月，新增减税降费1.88万亿元，有效减轻了市场主体负担。前三季度，落实助企纾困政策、持续深化“放管服”改革等使企业获得感明显增强。企业利润也在持续增长：8月份，规上工业企业利润同比增长19.1%，连续4个月正增长；规上服务业企业利润同比增长15.5%。

内需特别是消费的恢复势头明显，对经济增长的贡献持续上升

“一季度，新冠肺炎疫情冲击对需求端尤其消费端的影响比较大；二季度，最终消费支出对GDP下拉了2.3个百分点；三季度，变为正拉动1.7个百分点，贡献逐渐上升。同时，资本形成总额的贡献有所回落。”刘爱华分析，从整体来看，当前内需特别是消费需求的恢复势头比较明显。

第三季度，社会消费品零售总额增长0.9%，季度增速年内首次转正；前三季度，同比下降7.2%，降幅比上半年收窄4.2个百分点。从趋势来看，零售已经逐步克服疫情影响，处于恢复过程中。

消费逐步回暖，大家都有切身体会。商超人头攒动、景点摩肩接踵、餐馆宾客盈门，消费需求加速释放，助力旅游、餐饮、住宿等服务行业复苏。实物消费也在快速增长。10月18日，今年我国第600亿件快件诞生，距离第500亿件仅过去38天。9月份，社会消费品零售总额同比增长3.3%。

线上消费快速增长，线下消费、服务消费也在加快恢复。前三季度，全国网上零售额80065亿元，同比增长9.7%，增速比上半年加快2.4个百分点。一些传统商超的前三季度销售额增长了2.9%，说明消费者到实体商店消费的意愿增加。此外，餐饮、住宿等前期受疫情冲击比较大的行业近几个月也呈现恢复态势，逐步接近正常水平。

消费升级态势显著。前三季度，通信器材类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长7.2%、6.8%、4.5%。

从投资来看，一些重大项目持续落地，经济增长后劲足。今年以来，深中通道、中老铁路、白鹤滩水电站等重大工程有序推进，带动投资加快落地，以5G等为代表的新基建蹄疾步稳，到9月底，中国移动已开通5G基站逾35万座，提前完成全年目标。

前三季度，固定资产投资同比增长0.8%，年内首次由负转正。从先行指标看，前三季度新开工项目计划总投资同比增长14.6%，增速比上半年加快1.1个百分点。

“内需贡献在持续上升，对构建新发展格局非常有利。下一步要从增加居民收入、改善消费环境等方面发力，推动消费需求回升。” 刘爱华表示，中国经济回升既有利于自身增长，也对全球经济复苏起到正向拉动作用。目前，中国经济持续稳定恢复的态势比较明确，但国际环境仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较多，国内疫情外防输入、内防反弹的压力不小，中国经济持续复苏向好的基础仍需进一步巩固。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)