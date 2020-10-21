学而思回应被约谈：为4个月前同一次事件，问题内容已删

中新经纬客户端10月20日电 针对“被北京网信办约谈”一事，学而思网校20日在官方微博回应称，文中所指事件为4个月以前的同一次事件，并非学而思网校再次出现未经审核上传的内容。
截图来源：学而思网校官方微博
学而思网校称，针对当时的问题内容，已于第一时间进行了删除处理。为避免类似事件的再次发生，学而思网校对旗下24个APP进行了全面的严格自查，并为用户上传视频全面接入了机器和人工审核的双重有效机制。整改举措及成果得到了相关主管部门的认可。
此前，10月19日，中国网信网发文称，三季度全国网信行政执法工作持续推进。 文中提到，“学而思网校”移动应用程序因存在低俗视频、教唆早恋等突出问题，被北京网信办及属地教育主管部门约谈并责令其限期整改，要求其完善信息安全制度，加强内容审核，切实履行主体责任。(中新经纬APP)
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