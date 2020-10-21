人民网>>财经

美三大股指集体收涨 道指涨超110点

2020年10月21日08:37  来源：中新经纬
 

　　中新经纬客户端10月21日电 美东时间周二，美三大股指集体上涨，道指收涨逾110点，纳指涨0.33%，标普500指数涨0.47%。

　　美股分时走势图。来源Wind

　　截至收盘，道指收涨113.37点，涨幅0.40%，报28308.79点；纳指收涨37.61点，涨幅0.33%，报11516.49点；标普500指数收涨16.20点，涨幅0.47%，报3443.12点。

　　欧洲股市方面，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数20日报收于5889.22点，涨幅为0.08%；法国巴黎股市CAC40指数报收于4929.28点，跌幅为0.27%；德国法兰克福股市DAX指数报收于12736.95点，跌幅为0.92%。

　　纽约油价20日上涨，11月交货的纽约轻质原油期货价格上涨63美分，收于每桶41.46美元。

　　国际金价方面，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价20日比前一交易日上涨3.7美元，收于每盎司1915.4美元，涨幅为0.19%。(中新经纬APP)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved