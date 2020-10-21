美三大股指集体收涨 道指涨超110点

中新经纬客户端10月21日电 美东时间周二，美三大股指集体上涨，道指收涨逾110点，纳指涨0.33%，标普500指数涨0.47%。

美股分时走势图。来源Wind

截至收盘，道指收涨113.37点，涨幅0.40%，报28308.79点；纳指收涨37.61点，涨幅0.33%，报11516.49点；标普500指数收涨16.20点，涨幅0.47%，报3443.12点。

欧洲股市方面，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数20日报收于5889.22点，涨幅为0.08%；法国巴黎股市CAC40指数报收于4929.28点，跌幅为0.27%；德国法兰克福股市DAX指数报收于12736.95点，跌幅为0.92%。

纽约油价20日上涨，11月交货的纽约轻质原油期货价格上涨63美分，收于每桶41.46美元。

国际金价方面，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价20日比前一交易日上涨3.7美元，收于每盎司1915.4美元，涨幅为0.19%。(中新经纬APP)

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