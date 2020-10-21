原标题：小康路上的审计坚守之一：为脱贫攻坚贡献审计力量——党的十八大以来全国扶贫审计工作综述（上）

人民群众对美好生活的向往，是我们党的奋斗目标。打赢脱贫攻坚战，消除绝对贫困，是我们党对人民的庄严承诺。2020年，是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的收官之年,也是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年。一个有着百年历史的大党，正带领亿万人民向着消除绝对贫困的目标发起最后的总攻。

党的十八大以来，全国各级审计机关和广大审计人员深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，按照党中央、国务院决策部署，扎实开展扶贫审计工作，助力全面打赢脱贫攻坚战。

精准决策，全面助力脱贫攻坚

潮起于“精准”。

2013年11月3日，在湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县排碧乡十八洞村，习近平总书记首次提出“精准扶贫”的重要理念，作出了“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的重要指示。

党的十八大以来，全国审计机关深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，严格落实“精准”要求，全力投入到这场对中华民族乃至对全人类都具有重大意义的脱贫攻坚战役中。

——制度保障，强化扶贫审计顶层设计

脱贫攻坚战打响以来，全国各级党委、政府凝心聚力抓落实，各行各业攻坚克难打硬仗。作为党和国家监督体系的重要组成部分，助力打赢脱贫攻坚战，审计机关守土有责，责无旁贷！

审计署党组认真贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚的各项决策部署，把助力打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务，统筹全国审计力量，出台一系列文件，作出周密部署，力促扶贫审计取得实效。

2016年，审计署向全国各级审计机关印发《关于进一步加强扶贫审计促进精准扶贫精准脱贫政策落实的意见》（简称《意见》）。作为第一份单独印发的扶贫审计工作指导性文件，《意见》明确了扶贫审计工作原则、审计重点以及确保审计成效发挥作用，为全国各级审计机关做好新时期扶贫审计工作提供了基本遵循，指明了发展方向。

2017年，《审计署关于在打赢脱贫攻坚战中进一步加强扶贫审计的意见》《审计署办公厅关于印发贯彻落实“十三五”脱贫攻坚规划具体措施的通知》《审计署办公厅关于“十三五”期间定期报送扶贫审计工作有关情况的通知》等多个文件相继出台，进一步明确了“十三五”期间扶贫审计的重点任务，建立了全国扶贫审计情况定期报送制度。

2018年，为深入贯彻《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，审计署及时印发《关于贯彻落实脱贫攻坚战三年行动指导意见 进一步深化扶贫审计的通知》，认真组织开展以扶贫领域腐败和作风问题为重点内容的专项审计，持续开展“三区三州”等深度贫困地区、“一卡通”惠农补贴资金等审计，指导全国扶贫审计工作向纵深推进。

2019年，审计署举办全国审计机关聚焦推动解决“两不愁三保障”突出问题视频培训，深刻把握脱贫攻坚新形势新任务新要求。同时，组织编写了35万字的《扶贫审计方法指引》，印发7000多册，供各级审计机关参照执行，进一步规范了扶贫审计工作。

2020年3月，审计署召开扶贫审计工作领导小组会议，讨论通过《审计署关于扎实做好脱贫攻坚决战决胜阶段扶贫审计工作的意见》，助力决战决胜脱贫攻坚。

按照“中央统筹、省负总责、市县抓落实”要求，在审计署的高位推动下，全国各级地方审计机关先后制定颁行相关配套性文件，扶贫审计力度持续加大，成为各项审计任务的重中之重，审计助力脱贫攻坚的职能作用得到进一步彰显。

（审计署驻深圳特派员办事处审计人员在西藏自治区桑日县查看产业扶贫项目落地情况）

——聚焦重点，确保扶贫审计蹄疾步稳

扶贫资金是贫困群众的“救命钱”“保命钱”和脱贫攻坚的“助推剂”，一分一厘都不能乱花。党中央、国务院高度重视扶贫审计工作。习近平总书记强调，要加强扶贫资金阳光化管理，加强审计监督，集中整治和查处扶贫领域的职务犯罪，对挤占挪用、层层截留、虚报冒领、挥霍浪费扶贫资金的，要从严惩处！李克强总理强调，要严格资金监管，严惩违法违规行为，抓紧健全制度安排，确保扶贫资金在阳光下运行、真正用在扶贫开发上。

为切实贯彻落实党中央、国务院要求，审计署领导全国审计机关突出重点、持续发力，蹄疾步稳做好扶贫审计工作，确保扶贫政策精准落地、扶贫资金安全高效，切实维护贫困地区贫困群众的利益。

在一次次的统筹推进中，扶贫审计的监督保障作用不断得到发挥；在一年年的持续发力中，审计的步伐与脱贫攻坚始终同频共振。

2013年，审计署组织审计力量，对6个省（区）19个国家扶贫开发工作重点县的财政扶贫资金进行审计。审计反映的问题和提出的建议，得到了国务院领导同志的肯定，也引起了有关部门和地方政府的高度重视。国务院常务会议两次听取情况汇报，部署加强财政扶贫等保民生资金管理和公共资金审计监督工作。

2014年8月以来，审计署在国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计中，持续关注实施精准扶贫精准脱贫重点项目推进情况、资金安排使用情况、相关政策落实情况，揭示和反映不作为慢作为问题，总结和鼓励积极主动有效作为的典型。

2016年，审计署将精准扶贫、精准脱贫政策措施落实情况和扶贫资金安全绩效情况列为年度审计重点，涉及169个贫困县的5082个项目、626个乡镇、2343个村。

2017年，审计署统一组织13个特派办和20个省审计厅（局）对20个省的158个贫困县扶贫政策措施落实和扶贫资金管理使用情况进行了审计。针对扶贫资金投入渠道分散、“碎片化”问题比较突出的情况，审计署坚持推动扶贫及涉农财政资金统筹整合使用，着力推动解决“打酱油的钱不能打醋”等导致资金长期闲置的问题，支持鼓励有利于推进财政资金统筹使用和提高资金绩效的创新举措，增加扶贫资金有效供给。根据审计发现的问题，审计署向党中央、国务院提出了盘活财政存量资金、加强财政资金统筹整合的具体意见和建议，推动财政资金管理改革不断深化，取得了较好成效。

为促进打通脱贫攻坚政策措施落实的“最先一公里”和“最后一公里”，2018年，审计署举全国审计之力，统一组织全国各级审计机关投入审计力量2200多人次，对382个贫困县开展审计，涉及2200多个乡镇、7400多个行政村，实地走访2.6万多户贫困家庭。在深化扶贫审计的基础上，横向在财政、企业、金融、经济责任等审计中均将脱贫攻坚相关政策措施贯彻落实情况作为重点审计内容，纵向推动中央部门、省、市和县各级审计组优势互补、密切配合、上下联动，织密织牢审计监督网。

2019年，审计署党组牢牢把握脱贫攻坚新形势新任务新要求，把做好决战决胜阶段扶贫审计作为审计工作重中之重持续推进，加大对脱贫攻坚工作中形式主义、官僚主义问题揭示力度，统一组织各级审计机关投入审计力量1900多人次，对26个省区市的186个贫困县开展审计，涉及3700多个单位、1800多个乡镇、4700多个行政村，入户走访1.6万多户贫困家庭。

2020年是全面建成小康社会收官之年，围绕确保脱贫攻坚任务如期全面完成的目标任务，审计署统筹推进疫情防控、扶贫和乡村振兴审计工作，统一组织各级审计机关对157个贫困县开展扶贫审计，对22个省（自治区、直辖市）乡村振兴相关政策落实、资金管理使用情况开展审计，聚焦完成剩余脱贫攻坚任务，聚焦补上“三农”领域突出短板，推进全面脱贫与乡村振兴战略有效衔接，坚定不移推动党中央相关决策部署落地生根，为全面打赢脱贫攻坚战贡献审计力量。

（审计署驻哈尔滨特派员办事处审计人员在贫困户家中查看泥草房危房改造和牲畜养殖情况）

——稳扎稳打，高质量落实中央决策部署

打赢脱贫攻坚战，关键在于精准。扶贫审计过程中，全国审计机关持续加大对精准扶贫精准脱贫政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，聚焦难点重点，确保审计监督职能作用得到有效发挥。

自2016年开始，江西省审计厅先后组织开展了全省财政专项扶贫资金审计调查、涉农资金整合政策落实和使用情况审计调查、产业扶贫资金使用情况审计调查等专项审计调查，连续4年组织对全省国家扶贫开发工作重点县和省级贫困县开展扶贫政策落实和资金使用情况审计，连续3年组织对全省107个脱贫攻坚考核县（区、开发区）开展扶贫政策跟踪审计，共组织全省审计机关开展各类扶贫审计项目400余项。

湖北省审计厅紧密结合湖北扶贫工作实际，先后制定了《湖北省审计厅关于充分发挥审计作用 积极服务精准扶贫精准脱贫的意见》《湖北省2018至2020年扶贫审计工作计划》《湖北省审计厅关于打赢脱贫攻坚战三年行动的工作方案》等一系列制度措施，为指导全省审计机关开展扶贫审计工作提供遵循，不断探索创新审计方式方法，助力湖北如期完成脱贫攻坚任务。

从2014年开始，四川省审计厅启动“片区轮审”，扶贫审计监督逐年覆盖了秦巴山区、乌蒙山区、大小凉山彝区、高原藏区四大连片贫困地区。2017年，出台《关于加强扶贫审计促进精准扶贫精准脱贫的意见》，提出“扶贫资金运用到哪里，审计监督就跟进到哪里”，对以权谋私、失职渎职、贪污受贿等行为“零容忍”。2017年以来，四川省审计厅每年都实现了全省161个有扶贫任务县扶贫审计的全覆盖。（《中国审计》杂志 石晶 李兆勤 王树凯 《中国扶贫》杂志 王健任）

(责编：杨曦、毕磊)