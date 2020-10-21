“南上海”展新颜：书写新时代“奉贤美、奉贤强”新篇章

奉贤新城全貌。

2017年全国两会上，习近平总书记参加上海代表团审议时曾问起“奉贤区”名字的含义，“敬奉贤人，见贤思齐”这条古训成为奉贤区广为人知一张名片，在新时代不断融入新的内涵。

曾几何时，提到奉贤，人们想到的是农业重地，是上海的“菜篮子”；奉贤人杰地灵，孕育了一代代仁人志士；作为上海的南郊，奉贤更因其田园风光和淳朴民风给人留下深刻印象。

时代变迁，再看奉贤，这个朝气蓬勃的少年，在“东方美谷”“未来空间”等产业带动下焕发新风姿；再看奉贤，千年古镇沧桑巨变，美丽乡村魅力无限；再看奉贤，地标建筑“上海之鱼”跃然金海湖之上，“人民对美好生活的向往”成为城市发展的遵循。

今天的奉贤，正在区域经济发展和探索现代化国际大都市治理的道路上，面向未来，鱼跃龙门。

新方位——

上海南边有只“金凤凰”

清晨，太阳从东方的海平面探出一线，阳光洒落在杭州湾，位于上海最南端的奉贤区沐浴在金黄色海洋里，流光溢彩。

从空中看，长江经济带如一条巨龙，以上海为核心的长三角地区在杭州湾张开巨嘴，奉贤就处于画龙点睛之处。

站在沙盘旁俯瞰，奉贤的地理位置优势十分清晰：东与浦东新区接壤，西与金山区和松江区毗邻，南临杭州湾，北与闵行区相隔黄浦江。奉贤与上海主城区将形成半小时交通圈，与无锡、杭州、宁波等周边城市形成了1.5小时经济圈。这里四通八达的交通网，如同“毛细血管”紧密关联上海版图与长三角各大城市。

看得见的是地理优势，更大的发展新方位来自政策空间。

“奉贤区从来没有像今年一样，零距离的贴近国家政策。”奉贤区发改委主任谭士军说，在2019年设立的上海自贸区新片区中，奉贤覆盖全域近2/3面积。按新片区的发展目标，到2035年新片区区域生产总值超过1万亿元人民币，相当于再造一个浦东新区，奉贤的发展空间不可多得。

站在新时代的历史节点，长三角一体化国家战略的号角，也让奉贤的发展潜力进一步释放。

“从南京出发，一路向南，最后落户上海奉贤，我们看中的是奉贤的区位优势。”中智行（上海）交通科技有限公司董事长兼首席执行官王劲说，“奉贤因区位而兴，靠天助更靠自助，挈领杭州湾、长三角两大国家战略规划热土，国家级战略则让奉贤如虎添翼。”

王劲认为，在自贸区新片区政策的加持下，奉贤区依托创新驱动的强大动力，从政策支持、到平台搭建,营造良好创业生态，为广大创业者实现梦想保驾护航。

除了国家层面的政策支撑外，上海的规划发展也为奉贤带来了新机遇。

奉贤新城是上海2035城市总体规划中的五大新城之一，立足新片区西部门户、南上海城市中心、长三角活力新城的发展定位，践行着城市建设要坚持以人民为中心的发展理念。

在奉贤新城，交通设施的完善缩短了与中心城区的时空距离，让新城融入30分钟都市生活圈；作为城市客厅的“上海之鱼”实现覆绿共计1300多亩，已成为了城市的一张靓丽名片；九棵树未来艺术中心，着力打造亚洲演艺中心，通过文化让城市高大；产业集聚健康发展，东方美谷园区集聚了国内外知名龙头企业……

国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部研究员刘云中对人民网记者说，长三角的发展有两个关键词，第一是一体化、第二是高质量，上海周边区县发展必然是围绕这两个关键词来展开。刘云中认为，上海周边的县区发展的机遇还有不小的提升空间。奉贤应抓住一体化的机遇，围绕上海的定位，按照高质量发展的要求，做出做好特色。

共绘一幅图、共下一盘棋。商务部国际贸易经济合作研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰认为，上海周边区县的差异化和特色发展，需做好顶层设计，细化各个区域定位和特色，明确县在全产链的产业发展地位，争取中心和周边区县形成协同发展新格局。

新动能——

“双引擎”培育经济新增长极

在上海奉贤区的东方美谷展区，记者看到了一款口红，那一抹红色让人眼前一亮。

图为东方美谷核心区。

奉贤区投资促进服务中心副主任陆晓冬告诉记者，这是一款“国庆口红”，是2019年国庆阅兵时女兵方阵所使用过的，它就产自上海奉贤，是国货品牌。

“以前提起东方美谷，大家都不知道是什么。”陆晓冬说，如今很少有人再这样发问了，从最初总是要回答“是什么”，变成了今天的“怎么才能入驻东方美谷。”

自2015年正式提出以来，奉贤就敏锐地把握住美丽健康产业的发展契机，“东方美谷”这一区域产业品牌也由此横空出世。

在“美丽经济”推动下，美丽健康产业正在奉贤展现出巨大发展潜力。奉贤整合聚集美丽健康企业，引导企业间合作共赢，走创名牌的道路。对实力较弱的中小企业来说，东方美谷帮助它们打开市场，被消费者认可，积累资本并发展壮大。

陆晓冬告诉记者，在上海全市化妆品企业中，超过四分之一的企业在奉贤，全市化妆品生产销售总量中奉贤的占比接近40%。

除了东方美谷，奉贤正在打造的第二个千亿级产业集群是“未来空间”园区。在未来空间园区，国产的无人驾驶智能车辆会自动避让往来车辆和行人，自动停车、倒车、泊车，且每个动作都非常精准，基本实现了园区接驳功能。

2019年8月24日，“未来空间”推进办公室揭牌成立。奉贤区经委书记徐建龙告诉记者，“未来空间”以智能网联新能源汽车及核心零部件产业为核心，同时面向支撑汽车智能化、新能源、共享化的新技术、新业态。“到2021年，未来空间智能网联新能源汽车产业力争达到300亿元规模。”

上海社科院副院长张兆安认为，奉贤在建设“东方美谷”和“未来空间”两个平台的基础上，在“特”“优”“长”三大体系的打造上仍然还有挖掘的空间，让特色更特、优势更优、长板更长。

擦亮“东方美谷”品牌、打造南上海“未来空间”，在上海自贸区新片区建设的机遇下，在长三角一体化的发展下，奉贤了实现“东方美谷+未来空间”的双引擎驱动，以新动能创造新产出，为未来转型升级、可持续发展提供强有力的支撑。

新气象——

奋力创造新时代“奉贤美 奉贤强”的新高峰

“施工许可证办理下来了吗？”

“报告！手续赶出来了,今天施工方已经打下了第一根桩。”

这几天，在奉贤区区长郭芳心里，一直挂念着中国生物抗体产业基地的项目进展。“不能让项目动工了，手续还没办下来，一定要把服务保障做好。”

6天！从得知项目计划动工，到走完审批手续，这是奉贤速度。这个项目是中国生物抗体药物最重要的生产基地，也是奉贤区2020年的重大项目。

9月3日奉贤区负责人在走访时，项目承担方中生集团上海生物制品研究所提出，项目拟准备于9月10日日开工，但目前的手续尚在办理过程。

“当时项目处于设计方案申报阶段，还不满足施工许可证的审批。”奉贤区相关负责人介绍说，“我们召开了协调会，规划部门提出在满足规范要求时，允许容缺办理；建交委提出规划方案审批通过后争取一天内办理施工许可证。在各方努力下，9月9日项目方在区行政服务中心领取了施工许可证。”

近年来，奉贤区持续深化“放管服”改革，放出了活力和创造力，也激发了干部群众敢闯敢干、勇于担当、不甘落后的精气神儿。

“改革开放以来，奉贤的发展积淀了‘四千精神’，说千言万语、想千方百计、走千山万水、吃千辛万苦。走进新时代，这依然是支撑我们不断前行的内生动力。”在接受采访时，徐建龙目光中满是激情。

新风貌还展现在产业的新业态上。5月27日，在奉贤爱企谷园区，一场“网红直播节”拉开了大幕。书记卖奶糖、区长售腐乳，相关区领导也走进直播间，通过头部电商平台和视频平台试水直播卖货，在线宣介奉贤中华老字号，为促进奉贤消费热情助阵。

据悉，爱企谷正在试点推出针对新电商产业链的园区政策，让园区成为上海乃至长三角的“网红经济”新高地。

值得期待的是，由人民网和奉贤区联合主办“人民优选”直播大赛总决赛，将于2020年在奉贤举办。在这里将推选出2020年度“人民优选明星推荐官”“人民优选直播大赛优胜单位””人民优选扶贫助农优秀单位”“人民优选·国民好产品”等项目。

“希望通过直播大赛深度挖掘奉贤区医疗健康、文化旅游等各类资源，促进营造一流的营商环境，拉动奉贤经济发展，助力双循环新发展格局。”郭芳说。

图为骑行爱好者慕名来到“网红村”奉贤吴房村游玩。（人民网记者李彤 摄）

奉贤的新风貌不仅展现在城区，也呈现在美丽乡村的建设中。金秋时节，三五“驴友”骑着单车停在了吴房村的青石小道上，拍着照片、发着朋友圈。不少人是慕名找来的，但他们不知道的是，现在看到“网红村”粉墙黛瓦、小桥流水、桃花满园，但几年前这里还是灰暗低矮的农房，破损不便的村道，人们路经这里都绕着村走。

在奉贤区青村镇吴房村，既有原生态的风貌，又融入了现代审美，“三分白七分黑”的村貌风格，吸引了不少艺术创作和技术研发单位来办公；还有高品质的生活，生态饮食，不变的乡愁。

在奉贤区城郊接合部的杨王村，每家门前都能见到一块白色的“家训牌”，家家户户都以写家训、守规矩为荣。村里还通过文明积分的形式，将社会公德、爱岗敬业、邻里和睦、个人品德等量化成一个个“看得见”的栏目积分。

如今的奉贤，依然在不断探索乡村治理、新时代文明实践等发展新路径，在创新特大型城市周边乡村发展的道路上迎来新机遇。

“幸福奔小康，奋进新时代。”奉贤区委书记庄木弟表示，奉贤将重整行装再出发，抢抓长三角一体化和自贸区新片区发展机遇，全面建设“无边界的奉贤、有品质的奉贤、英雄的奉贤、创造的奉贤”，奋力打造“奉贤美、奉贤强”的新篇章。

(责编：杨曦、孙阳)