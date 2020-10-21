回眸“十三五”：减税降费激发市场主体活力 促进经济高质量发展

记者从国家税务总局了解到，“十三五”时期，新增减税降费累计将达7.6万亿元左右。一项项为市场主体减负的税费优惠政策接连出台，为千千万万企业减轻负担，增添了创新创业的底气和信心，在促进经济高质量发展中发挥了重要作用，减税降费激发市场主体活力的政策效应正在逐步显现。

税惠利企 减税降费持续加力升级

“留得青山，赢得未来。把减税降费政策落到企业，在经济下行压力下有力鼓舞了市场主体发展信心。”全国政协常委、中国税务学会副会长张连起认为，“十三五”时期，我国企业税费“包袱”轻了下去，企业“钱袋子”鼓了起来，减税降费激发市场主体活力的政策效应正在逐步显现。

据统计，2016年至2020年新增的减税降费累计将达7.6万亿元左右，特别是2019年实施更大规模减税降费，全年新增减税降费达到2.36万亿元，占GDP的比重超过2%，拉动全年GDP增长约0.8个百分点。

税务部门调查数据显示，随着国内疫情得到有效控制，叠加减税降费政策落地见效，企业发展预期逐步增强。税务总局监测的10万户重点税源企业景气调查问卷显示，89.4%的重点税源企业预计今年四季度生产经营形势为“平稳”或“好转”，较三季度预测提高4.7个百分点。增值税发票数据显示，今年8月份，全国企业购进货物服务总金额同比增长9.6%，快于销售收入增速0.2个百分点，反映企业对经营前景充满信心。

“减税降费是一项应对经济下行压力的重大财税政策抉择；是一项推动高质量发展的重大经济战略决策，是一项事关国家治理全局的重大政治决断。”国家税务总局党委书记、局长王军多次强调落实减税降费政策的重要意义。全国税务系统不折不扣落实党中央、国务院决策部署，从税务总局到各省、市、县税务局，均成立“一把手”负总责的减税降费办公室，对各项减税降费任务逐一分解细化，一茬接着一茬干，对标对表盯着抓。

为方便纳税人缴费人享受减税降费政策红利，税务部门不断优化服务。目前，我国企业纳税人有90%以上的业务量可以通过网上办理，其中纳税申报业务网上办理率达99%以上；全国8000多个办税大厅设置近4万台办税缴费自助设备；疫情期间，全国税务部门共为21.6万户纳税人办理延期申报，为6.6万户纳税人办理延期缴纳税款。

税务部门还持续简化办税缴费程序，全面精简办税资料，推广发票“网上领、免费邮”服务，让企业足不出户就可领用、开具发票；深化不动产交易登记和缴税业务协同，推动“一窗受理、并行办理”全覆盖及网上受理，努力实现纳税人“最多跑一次”甚至“一次不用跑”。持续推进“备案改备查”，将国家层面新出台的优惠政策全部实行“自行判断、申报享受、相关资料留存备查”的方法，进一步便利减税降费落地落实。

利当下也惠长远，谋一域更促全局。在改革步入深水区之时，减税降费为我国经济高质量发展注入动能，在经济社会发展的历史长河中标注了新的刻度。

鼓励创新 为实体经济增添动能

实体经济是建设现代化经济体系的基础。“十三五”时期，党中央、国务院针对实体经济部署实施了包含深化增值税改革等一系列力度大、内容实、范围广的减税降费政策措施，使所有行业税负均有下降，有效推动了供给侧结构性改革，助力夯实经济发展基本盘。

为推动实体经济特别是制造业发展，2018年国家推出了深化增值税改革三项措施。2019年实施更大规模减税降费，2020年巩固和拓展减税降费成效，深化增值税改革再次成为减轻企业负担“重头戏”。

赋能添力，推进转型升级。“十三五”时期，国家多次优化调整研发费用加计扣除等鼓励创新政策，2017年提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例，并于2018年将研发费用加计扣除比例提高到75%的政策享受主体扩大至所有企业。

税收成本的降低，成为点燃科技创新的“新引擎”。国家税务总局统计数据显示，2016年至2019年，享受研发费用加计扣除政策的企业累计达84.3万户次，累计申报研发投入5.2万亿元，共计减免企业所得税8730余亿元，有效支持了科技创新发展。

激发潜力，培育企业成长。对于初创型科技企业，资金需求尽管数额相对不大但却十分迫切。为吸引投资资金向初创科技型企业倾斜，助力科创企业成长发展，2017年国家出台了创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策。

减税降费紧扣经济高质量发展的要求，聚焦实体经济，对制造业加大支持力度，支持技术创新升级，紧固经济基础之“本”，不断催生强大发展新动能。

以民为本 促创业稳就业保民生

“十三五”以来，税务系统坚持把落实减税降费作为践行以人民为中心发展理念的政治任务，切实让减税降费政策直达市场主体和惠及百姓生活。

坚决打赢脱贫攻坚战，是我们党向人民、向历史作出的庄严承诺。税务部门快速响应，国家税务总局及时发布《支持脱贫攻坚税收优惠政策指引》，从6个方面汇总110项支持脱贫攻坚的税收优惠政策，为如期打赢脱贫攻坚战贡献税务力量。

绿水青山就是金山银山。“十三五”时期，在税收优惠政策的引导鼓励下，一大批企业致力于清洁生产的转型，实现了环境保护和经济效益共赢的局面。

“‘十三五’时期，通过减税降费政策对企业行为进行引导，传统的高能耗企业在减税降费中迎来绿色转型，实现了技术升级发展和产品质量跨越提升。”上海财经大学教授胡怡建表示。

“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，党的十九大作出了乡村振兴的战略部署，而一系列减税降费政策措施为乡村产业兴旺注入了新动能。

“十三五”时期我国减税降费政策红利的释放，让更多的纳税人缴费人税费负担明显减轻，让数千万市场主体活力得到进一步激发，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了关键支撑。

用好“看得见的手” 提升国家治理能力

税收作为国家治理体系的基石，减税降费不仅在激发市场主体活力、减轻市场主体负担、稳定市场预期方面发挥着积极作用，在稳定发展大局、服务发展战略中也起着至关重要的作用。

“十三五”收官之年，一场新冠肺炎疫情突如其来。面对疫情对经济社会发展带来的严重影响，国家再次推出支持疫情防控和助力复工复产税费优惠政策。7批28项税费优惠政策连续有力、精准施策，帮助企业渡难关、稳住外贸基本盘，全力推动企业复工复产。

为了将各项税费优惠政策第一时间落实到位，各地税务机关结合实际，创新方法，打出了一套“出指引、强解读、问需求、广宣传”的政策落实“组合拳”，最大力度助力企业渡过难关。

保驾护航，全力支持外贸企业“走出去”。实施大规模减税降费，不仅为“走出去”企业提供了真金白银的政策红利，也帮助企业不断创新发展、提升核心竞争力，助力企业在激烈的竞争中逐鹿海外、勇立潮头。

为稳定外贸，助力外贸企业复工复产，从今年3月20日起，提高了1464种产品出口退税率；国家税务总局同时印发公告，大力推行“非接触式”退税，实行退税容缺办理等措施，全面提升出口退税质效。

与时俱进，助力中国经济行稳致远。支持自贸试验区改革探索、助力粤港澳大湾区建设……在服务“十三五”时期国家发展战略中，都有减税降费的身影。

国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，“十三五”时期，减税降费展现了国家积极主动提振经济高质量发展的决心和信心，税费优惠政策红利的持续释放，为我国经济稳步发展提供了坚实的支撑。下一步，全国税务系统将按照党中央、国务院决策部署，持续落实落细税费优惠政策，不断优化办税缴费服务，为促进“六稳”“六保”、构建新发展格局贡献税务力量。

(责编：车柯蒙、孙阳)