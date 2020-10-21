推动人资产业数字化发展 金柚网助力企业降本增效

来自杭州某知名餐饮企业正为人资问题犯了难。虽然餐厅用餐人数已恢复正常水平，但有了疫情期间员工成本压力剧增的前车之鉴，一时还不敢启动大规模招聘，用餐高峰期，明显人手不足，影响到客户用餐体验。
金柚网与该企业一直是战略合作关系，面对该企业的人资困扰，金柚网依托自身高匹配度的数字化平台，为该餐饮企业提供针对其用工特点的产品，帮助招聘工作时间段在晚6点至晚9点的兼职服务员。在晚用餐高峰期，为每家门店补充10人左右的用工缺口，解决了该企业的用工困扰。
成立于2014年的金柚网是中国数字化灵活用工人才解决方案服务商，致力于推动人力资源产业的发展与变革，公司搭建起“B+C”开放共享的数字化灵活用工平台，为企业提供富有竞争力的灵活用工产品与解决方案，激发创新力量，提升管理效能，促进商业变革。
针对企业人力资源痛点，金柚网组建起以人力资源、互联网技术、法务、财务为核心的专家团队，保证了服务专业性、及时性与安全性，提供高效、安全、可信赖的商务流程外包、灵活用工等人力资源服务，广泛服务于互联网、餐饮、金融、零售、医药、房地产、教育、外贸等领域，持续服务于70000多家客户。
金柚网始终坚持以客户为中心，基于“数字化+人力资源”打造“B+C”的人力资源服务平台，共同构建出人力资源全产业链，实现B端到C端的协同交互的人力资源服务完整闭环，实现横向联合、纵向撮合、多维度融合人力资源创新服务。
为了提升企业的服务效率，金柚网构建起1000人以上的服务团队，具有丰富的BPO、灵活用工与人资综合解决方案经验；针对企业的用工风险，金柚网组建资深法律专家团，以劳动法律知名及资深专家组建法务团队，为多家跨国集团、上市公司、互联网企业、创业公司提供雇佣风控方案、争议解决方案、人员安置方案等服务，专注雇主法律事务支持，助力企业健康发展。
面对数字时代的需求，金柚网始终坚持以数字化驱动人力资源发展，以人的数字化构建起人力资源服务平台，实现高内聚低耦合、自动路由、智能算法，服务于多元化人力灵活用工服务场景。
针对企业的个性化需求，金柚网不断提升产品创新实力，始终与客户为中心输出价值，推出一系列创新解决方案，深受用户好评，金柚网与纳彦咨询、金柚康康、豆豆兼职、闲不住等品牌构成人力资源服务闭环。
目前，金柚网以杭州为中心，构建“线上+线下”的服务模式，在全国设立自营网点。在全国拥有155家自营分公司，并搭建起了覆盖国内31个省市自治区的自营服务网络。（牛广文）
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