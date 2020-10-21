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商务部：2020年全国消费促进月活动取得积极成效

2020年10月21日21:24  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月21日电 （栗翘楚）据商务部网站消息，为深入贯彻落实党中央、国务院关于坚定实施扩大内需战略、加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局等重大决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，商务部、中央广播电视总台于9月9日—10月8日组织开展2020年全国消费促进月活动。在各方共同努力下，活动顺利开展，圆满结束，取得了积极成效，主要表现在以下方面：

一是消费促进活动丰富多彩。活动强化央地、政企、部门横向协作、纵向联动，通过“政府搭台，企业唱戏”，充分调动各部门、各地方、各类市场主体积极性。商务部、中央广播电视总台与北京市共同举办启动仪式，各地同步举办启动仪式百余场。全国200多个重点城市聚焦重点商品和大众服务，组织开展老字号嘉年华、出口转内销、扶贫产品推广、美食荟、康养旅游文体等大型活动3000多场。各类企业组织开展活动5万余场，淘宝、京东、苏宁、美团、拼多多等13家电商平台，中国移动、中国联通、中国银联、中石化、中石油等10多家央企，以及12家全国性行业协会会员单位等20余万家企业积极参与，涉及实体门店和线上商户200多万家，中小微企业占95%。

二是推动消费市场加速回暖。活动抓住国内疫情得到控制后，居民消费潜力集中释放的有利时机，选取“金九银十”和中秋国庆消费旺季，掀起全国消费热潮。第三方支付平台监测显示，活动期间全国消费总额4.24万亿元，环比增长8.7%。其中，商品消费额约2.63万亿元，环比增长11.4%，吃穿用等基本消费稳步增长，汽车、家电、建材、金银珠宝等升级类商品增幅明显，全国乘用车销售133.8万辆，同比增长9%。服务消费额约1.61万亿元，环比增长4.5%。聚餐宴会、休闲旅游、文化体育等服务消费集中释放，美团平台餐饮交易额同比增长超15%。

三是引领新型消费加快增长。各地引入新平台、新场景、新技术，整合特色步行街、重点商圈、各大景区、文体场馆等平台，结合传统节庆、周末大集、赛事展会等时段，推动商旅文、游购娱、吃住行、线上下消费深度融合。线上零售、直播带货等新型消费快速增长，活动期间，重点电商平台实现网络零售额1.06万亿元，环比增长16.1%。各地方和企业累计举办直播活动超过10万场次，实现销售额400多亿元。

四是配套支持政策惠及民生。各地方、企业、有关金融机构量身定制优惠促销措施，增强了老百姓的消费获得感。各地组织发放各类消费券和各种消费补贴，有关金融机构推出减免手续费、发放惠民红包等一系列优惠政策，各大电商平台、企业广泛采取直降、立减、折扣、秒杀、满赠、拼团等多种方式让利消费者850多亿元，直接拉动消费近万亿元。

五是有力推广科学消费理念。活动坚持新发展理念，积极倡导绿色文明健康消费，践行“厉行节约、反对浪费”。中国商业联合会等12家行业协会共同发起防控疫情、安全生产、厉行节俭、诚信经营、惠民利民倡议。各餐饮企业和商家大力推广公勺公筷、无接触配送，双节期间外卖“小份菜”“半份菜”订单量增长超8成，无需餐具订单量增长一倍多。

六是促进形成良好消费氛围。中央广播电视总台发挥宣传主渠道作用，各地调动传统媒体和直播平台、短视频、互动视频等新媒体进行全方位宣传推广，吸引更多消费者放心、安心、热心参与，形成全民乐享消费的浓厚氛围。央视财经频道全程跟踪报道，新闻联播、新闻直播间、经济信息联播等栏目多次播报活动成效。新华网、人民网、环球网、新浪、搜狐、网易、腾讯、抖音等30多家全国性媒体和地方主要媒体进行跟踪报道。

2020年消费促进月活动期间，按照中央疫情防控“外防输入、内防反弹”的总体要求，各方从严从细落实疫情防控措施，加强安全生产管理，未发生疫情、安全事故等突发情况，确保了消费市场繁荣活跃、平稳运行。活动得到了中央宣传部、中央国家机关工委、发展改革委、人民银行、市场监管总局、统计局、邮政局、国务院扶贫办等部门和广大媒体的大力支持，汇聚了促进消费惠企惠民的工作合力。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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