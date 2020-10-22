全面扩大开放 五年坚定不移（经济新方位·新发展理念·开放）

对外开放水平不断提升

本报记者 罗珊珊

“当前，世界经济面临诸多复杂挑战，我们决不能被逆风和回头浪所阻，要站在历史正确的一边，坚定不移全面扩大开放，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。”10月14日，在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上，习近平总书记发出锐意开拓全面扩大开放的号召。

回首“十三五”，我国坚持对外开放基本国策，推动开放型经济新体制逐步健全，开放事业不断取得新发展、新提高、新突破，对外开放成就举世瞩目。展望未来，我们要在更高起点上推进改革开放，乘势而上开启新征程。

——优化开放试点布局、促进外贸高质量发展，开放水平不断提升。

这五年，我国连续三年保持全球货物贸易第一大国地位，2019年货物贸易进出口总值达31.54万亿元，今年在外部形势复杂严峻的背景下，我国自6月份以来就实现了进出口连续双增长，11月将举办第三届中国国际进口博览会，为全球贸易复苏注入新动能。

这五年，我国服务贸易大国地位继续稳固，2019年服务贸易进出口总额5.42万亿元，服务贸易规模连续六年保持世界第二。9月举办的2020年中国国际服务贸易交易会成为推动全球服务贸易发展的重要力量。

这五年，我国加快建设对外开放新平台，四次扩容自贸试验区范围，数量由4个增至21个，落实海南自由贸易港建设总体方案，深圳等经济特区越办越好，“引进来”的吸引力和“走出去”的竞争力不断提高。

从南到北、从沿海到内陆，全方位、多层次、多元化的开放合作格局加速形成。

——放宽市场准入、改善营商环境，开放领域不断扩大。

五年来，我国连续四年修订全国和自贸试验区外商投资准入负面清单，清单条目分别由2017年的93项、122项减至33项、30项，负面清单之外给予外商投资国民待遇。2019年公布的《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》，鼓励目录总条目1108条，其中全国目录415条，与2017年版相比增加67条、修改45条，鼓励外资投资的领域持续增加。2017—2019年，在全球跨国投资连续下滑的背景下，我国吸引外资规模稳居世界第二位。今年8月，我国实际使用外资同比增长18.7%，引资魅力不减。

五年来，我国持续优化营商环境，认真落实外商投资法及配套法规，全面取消各级商务主管部门针对外商投资企业设立及变更事项的审批或备案，进一步提升外商投资自由化、便利化水平。2018年以来，在国务院金融稳定发展委员会的统筹协调下，中国人民银行、中国银保监会等先后宣布并推动实施了50余条具体开放措施，相关法规制度修订基本完成，监管流程不断完善，审批速度大大加快，金融业对外开放步伐明显加快。在世界银行营商环境报告中，我国营商环境排名从2018年的第七十八位跃升至2020年的第三十一位，连续两年跻身全球营商环境改善最快的前10个经济体之列。

五年来，我国不断提升双向投资水平，2016—2019年，我国对外直接投资规模合计达6344亿美元，稳居世界前列。截至2019年末，共在188个国家和地区设立了4.4万家企业。投资结构更加均衡，主要投向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业等领域，2019年制造业投资占比14.8%，全球产业布局进一步优化。

——推进“一带一路”建设、坚持互利共赢战略，开放格局不断完善。

这五年，我国秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，推动共建“一带一路”高质量发展：

务实推进双边经贸合作。2016—2019年，我国对“一带一路”沿线国家货物进出口总额4.6万亿美元、占外贸比重提升至29.4%，直接投资721亿美元、占比提升至13.7%。一批综合效益好、带动作用强的项目落地生根，产业聚集效应和辐射作用明显增强。

完善经贸合作机制平台。成功举办两届“一带一路”国际合作高峰论坛，设立中国—上合组织等经贸合作示范区，境外经贸合作区建设水平不断提高，累计建立90多个贸易投资等双边工作组，与14个国家签署第三方市场合作文件。

推动基础设施互联互通。“六廊六路多国多港”互联互通架构基本形成，雅万高铁、中老铁路、瓜达尔港等重大项目取得积极进展，构建国际物流大通道，加强重要通道、口岸建设，截至2020年8月底中欧班列累计开行近2.9万列。

新通道建设、自贸区揭牌，外贸企业——

我们赶上了好时候

本报记者 张云河

10月5日，在广西钦州市的中马钦州产业园，2020中国马来西亚（广西）线上榴莲节拉开帷幕，导购员小黄卖力吆喝。当天，线上线下合力，订单络绎不绝，卖出34.56万个马来西亚猫山王冷冻榴莲，成交金额高达7000多万元。

“从我们自主申报冷冻榴莲进口到现在，短短三个月卖了400多吨。五年来，乘着开放的东风，公司迎来了翻天覆地的变化。”广西钦保国际贸易有限公司副总监韦强乐得合不拢嘴。

2016年2月，公司敏锐地捕捉到“一带一路”倡议带来的机遇，落地钦州，面向东盟。刚成立时，依托钦州保税港区特殊的关税和外汇管理政策，开始摸索对外贸易。那时，进口产品只有洗面奶、啤酒等几种。

两年后，公司发展踏上快车道，代采进口汽车、红酒等业务纷纷上马。尤其是西部陆海新通道的建设，极大节省了物流成本。有了海铁联运，进口的货物得以辐射全国。

去年5月，海关总署发布《关于允许马来西亚冷冻榴莲进口的公告》，公司又瞄准进口水果业务。紧接着，中国（广西）自由贸易试验区正式揭牌运营，一大波利好政策陆续出台：经冷链运输的40英尺集装箱按路程远近分别给予200、400、600元的额外物流成本补贴；五年内，企业所交增值税地方留存部分可获得70%的税收返还等。

今年1—8月，钦州港口岸进口通关时间为22.76小时，同比压减54.54%。“通关便利化，释放了开放红利，节约了仓储成本，大大减轻了企业负担。以前清关要准备厚厚一沓纸质单证，现在全程电子化，一名报关员就可完成相关工序。”韦强说。

现如今，商品的种类越来越多，马来西亚的冷冻榴莲、印尼的燕窝、泰国的乳胶枕头……谈及未来，韦强充满希望：“我们赶上了好时候，到年底，冷冻榴莲的进口量一定能突破1000吨。”

加大投资规模、克服量产困难，外资企业——

与中国市场共成长

本报记者 李 刚

广东广州，今年7月正式量产的乐金显示光电8.5代OLED（有机发光半导体）面板工厂，一块块特制“玻璃”进入全密闭智能车间，之后化身为高性能OLED显示面板，被次第运送出来。

大尺寸OLED是乐金显示光电未来发展的核心。该公司广州工厂负责人李东殷介绍，从2006年建设模组工厂，到2012年投建LCD显示面板工厂，再到新近量产的8.5代OLED面板生产线，公司在广州的投资达130亿美元，形成从模组到面板的完整布局。世界先进的大屏幕OLED面板工厂，为何选择在中国投资建设？“中国是全球最大的电视机生产基地和消费市场，并且有望成为全球OLED核心战略基地。”李东殷认为。

如今工厂已顺利量产，但过程并不容易。为协助广州工厂尽快量产，乐金显示光电总部计划在以往派遣工程技术人员的基础上，今年上半年再分批向广州工厂派遣900名工程师，支援设备调试和运维，但受疫情等因素影响，量产计划受阻。他们曾一筹莫展。

“产能爬坡的关键时期，我们要助一臂之力。”广州开发区投资促进局局长邵静波介绍，相关部门加强了对外资企业疫情防控和复工复产的指导。不仅全力推动上游原材料厂商及时复工，同时多方联系与协调，组织包机帮外籍技术人员复工，解其燃眉之急。“为加快利用外资，今年上半年，黄埔区、开发区先后出台多项产业扶持政策，为外商投资企业营造良好的发展环境。”

“地方政府为项目量产提供了有力保障。”回想技术人员及时赶到广州工厂的情景，李东殷仍然激动，“我们将不断为中国客户提供新技术、新产品，帮助他们提升国际市场竞争力。外资公司将与中国市场一起成长。”

数据来源：国家统计局、商务部

版式设计：蔡华伟

本期策划：王 军 吕 莉 郭雪岩

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 02 版）

(责编：白宇)