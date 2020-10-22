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前三季度财政收入增长逐月好转

疫情防控等重点领域支出得到有力保障

2020年10月22日05:51  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京10月21日电  （记者曲哲涵）财政部21日公布前三季度财政收支情况。随着减税降费等助企纾困政策加快落实，经济逐月持续稳定恢复，带动全国一般公共预算收入连续4个月正增长；9月份扣除特殊因素后，同比增长约8%，好于预期。

　　1—9月累计，全国一般公共预算收入141002亿元，同比下降6.4%。财政部有关负责人表示，1—9月份，财政收入总体呈现出一季度收入大幅下降后二季度触底回升、三季度由负转正的持续向好态势。

　　1—9月累计，全国一般公共预算支出175185亿元，同比下降1.9%，但疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障，与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长66.1%，扶贫、住房保障、社会保障和就业支出分别增长14.3%、9.4%、8.2%。另外，1—9月累计，列入政府性基金预算的地方政府新增专项债券收入安排的支出超2.8万亿元，同比增长1.4倍，主要用于补短板重大建设，扩大有效投资，对有效对冲疫情影响、稳住经济基本盘发挥了积极作用。

　　1—9月累计，全国税收收入118876亿元，同比下降6.4%。随着主要经济指标稳步恢复，9月当月主体税种增幅全面转正。财政部相关负责人表示，今年以来减税降费措施落实有力，政策受益面广，1—8月全国实现减税降费18772.86亿元，预计全年新增减税降费规模将超过2.5万亿元。

　　按照党中央、国务院决策部署，财政部会同有关部门指导督促各地加快直达资金分配和使用。根据财政部直达资金监控系统数据统计，截至9月30日，在实行直达管理的1.7万亿元资金中，各地已将1.566万亿元直达资金下达到资金使用单位，形成实际支出10214亿元，占中央财政已下达地方资金的61.2%。已支出资金中，市县基层支出共计9961亿元，占比97.5%，体现了资金直达基层的政策效用。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月22日 04 版）
(责编：白宇)
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