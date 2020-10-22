保市场主体 稳住经济基本盘（大督查在行动）

保市场主体，就能稳住经济基本盘。全国超过1亿户的市场主体，是经济发展的主力军，更是吸纳就业的“容纳器”。今年以来，从中央到地方出台了一系列政策举措，助企纾困。政策落地情况如何？市场主体还有哪些新期待？围绕重点难点问题，国务院14个督查组奔赴各地开展实地督查，察实情、出实招，积极推动各项纾困惠企政策落地见效。

落实落细减税降费，让企业轻装简行

减税降费政策成效如何？第六督查组来到浙江春风动力股份有限公司了解具体情况。

“截至9月底，我们享受出口退税8000多万元。”公司财务副总监冯骏告诉督查组，除了出口退税，2月至6月企业社保费用还减免489万元，“现在公司对未来发展信心十足。”

在浙江，督查组了解到，从重大项目税务服务专员制度，到网格化管理覆盖宣传，从重点外资企业“一企一策”工作机制，到运用税收“大数据”助力复工复产……浙江出台了“八条硬措施”，护航减税降费落实落细。

今年以来，国家出台了一系列减税降费政策，为企业减轻负担。第五督查组督查发现，江苏加强财税部门协调配合，在落实好国家政策基础上，出台房产税、城镇土地使用税等地方优惠政策。今年前8个月，全省累计新增减税降费1818.5亿元。

在督查中，一些企业也反映，对于减税降费政策细则还不了解，未能及时享受政策红利，还需加强宣传和服务力度。

第十一督查组发现，为了提高税收政策宣传力度，让税务服务更加贴心，广州珠海推出了“税小度”智能咨税管家，“税小度”应用通过人工智能和大数据技术，实现政策推送“精准滴灌”、业务查询“刷脸即查”、办税进度“及时跟踪”，确保每一个市场主体实实在在享受到政策实惠。

多措并举降租减负，增强企业获得感

在湖南省长沙市国金街，第十督查组看到，商场里人头攒动。“黑白电视小吃”创始人邓付红边招呼客人边说：“我们从2月开始复工，商场减免了7.1万元的租金。”

今年，湖南国金街商业管理有限公司对159家商铺免收了一个半月的租金。“我们共免收了480万元的租金，现在商场内恢复经营的商铺数量达到了去年的九成。”公司负责人告诉督查组，为了促进商场尽快恢复，公司还给商铺补贴了100万元用于举办促销活动。

不只是长沙国金街，走访中，督查组发现，为了降低企业经营负担，湖南出台了促进企业健康发展的30条政策措施，累计减免车辆通行费58.98亿元，减免中小微企业和个体工商户房租超13亿元。

房租在降，用能成本也在降。第三督查组发现，黑龙江积极开展大用户直供电交易，2020年已完成电力直接交易160亿千瓦时，平均让利3.87分/千瓦时。贯彻落实国家阶段性降低非居民天然气终端销售价格政策，指导4个管道天然气城市提前执行淡季价格政策，下调企业生产用天然气销售价格，每立方米用气成本降低0.1—0.35元。

在实地督查中，督查组发现，仍然有一些转供电主体未落实国家降低一般工商业电价政策、加价收费等问题，导致部分工商业终端用户未享受电价红利，用电成本没有明显减轻。对此，督查组要求立即整改，明确转供电主体落实国家电价优惠政策的义务及处罚措施，强化监督检查，确保将降电价红利及时足额传导到终端用户。

加强金融支持力度，滋润实体经济

受疫情影响，不少中小微企业面临资金周转难题，如何增强金融服务实体经济能力，让金融“活水”滋润实体经济？

第七督查组在福建了解到，“银税互动”正助力企业“贷”来新动能。

“短短几分钟，80多万元的贷款就到账了。”疫情防控期间，厦门飞宿连锁投资管理有限公司在曾厝垵的一家分店业务受到较大影响。正在一筹莫展之际，“银税互动”政策解了燃眉之急。通过税务部门、财政部门、金融机构通力合作，打通纳税信用和信贷信用，厦门市“银税互动”平台以“信”授“信”，让更多信用良好的企业快速获得免抵押贷款，平稳渡过难关。

第五督查组发现，在江苏南通，税务部门持续推动“银税互动”成果转化。南通将“社保费缴费”纳入贷款授信范围，与农商行共同推广“无抵押无担保纯信用”的“企业社保贷”产品，为诚信缴纳社保费的缴费企业信贷融资开辟绿色通道。

在上海，一揽子金融惠企政策有力提振了企业信心。在第四督查组与上海民营企业座谈会上，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司总裁杨世滨说：“融资没有困难，政府在融资方面出台了不少支持政策。现在都是银行主动找上门，询问是否需要提供融资服务。”

实施小微信用贷款支持计划等货币信贷政策工具、发挥财政金融协同效应、优化监管考核机制……今年，上海多措并举，引导金融机构持续加大信贷投放力度，降低企业融资成本，目前，上海企业贷款利率为4.28%，同比下降66个基点。

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 06 版）

(责编：白宇)