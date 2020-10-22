“十三五”时期税收有力服务经济社会发展大局

“十三五”时期，全国税务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推动各项工作取得明显成效，较好发挥了税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。

税收改革发展取得显著成绩

减税降费政策在落实落细中惠企利民。“十三五”时期，党中央、国务院立足经济社会发展全局，审时度势出台系列减税降费政策，规模不断增大，红利持续释放，为减轻市场主体负担、有效应对经济下行压力提供了有力支持。税务部门努力克服政策类型多、实施时间紧、统筹难度大等困难，确保减税降费落地生根。2016年至2020年新增的减税降费累计将达7.6万亿元左右，特别是2019年实施更大规模减税降费，全年新增减税降费达到2.36万亿元，占GDP的比重超过2%，拉动全年GDP增长约0.8个百分点。今年以来，为支持疫情防控和经济社会发展，党中央、国务院先后出台了7批28项税费优惠政策，2020年1—8月，全国新增减税降费超过1.8万亿元，预计全年超过2.5万亿元。在不折不扣落实减税降费政策的同时，税务部门坚持依法依规组织税费收入，坚决不收“过头税费”，为经济社会发展和民生改善提供了坚实财力保障。2016年至2020年9月，税务部门累计组织税收收入超过62万亿元（已扣减出口退税），组织社保费收入超过12万亿元，组织非税收入超过2.6万亿元。“十三五”时期税收收入结构明显优化，第三产业税收占比从2015年的54.8%提高至2019年的56.9%。

税收制度改革在渐行渐深中持续推进。“十三五”时期，我国税制改革步入新阶段、迈入快车道，一些改革举措在国际税收领域具有开创性，取得重大突破和显著成效。税收法定原则加快落实，18个税种中已有11个完成立法，其他税种立法工作也在有序推进。增值税从全面推开营改增，到简并税率档次、降低税率水平，到实施留抵退税制度，再到启动立法工作，年年深化、步步推进，基本建立顺应发展趋势、具有中国特色的现代增值税制度。个人所得税改革分三步平稳落地，有效地发挥了调节收入分配、促进社会公平正义的重要作用，从正式提出到最终落地历时25年的综合与分类相结合的个人所得税制在我国成功建立，不仅探索出一条具有中国特色的自然人税收管理服务新路子，而且为经济社会领域治理积累了宝贵经验。

税收营商环境在倾心倾力中不断优化。“十三五”时期，税务部门牢固树立以人民为中心的发展思想，认真落实《优化营商环境条例》，先后制定深化税务系统“放管服”改革和优化税收营商环境两个五年方案，共推出120条措施。“放权”更加到位，落实减审批、减事项、减资料、减证明的“四减”要求，审批事项已由2015年的87项减少至目前的6项，取消了61个税务证明事项。“监管”更加精准，依托税收大数据和人工智能技术，深化风险导向下的“双随机、一公开”税务监管。“执法”更加规范，制发税务行政处罚裁量权行使规则、税务总局权力和责任清单等。“服务”更加优化，连续7年开展“便民办税春风行动”，推出39大类147项系列创新服务举措。今年以来，大力推行“非接触式”不见面办税缴费，逐步实现202个税费事项可网上办理，其中183个可全程网上办。

服务国家战略在尽职尽责中加力见效。“十三五”时期，税收工作更加融入经济社会发展大局，积极支持打赢三大攻坚战，主动服务国家重大发展战略。在服务实体经济方面，联合银保监会和金融机构开展“银税互动”活动，助力缓解小微企业融资难融资贵问题，2016年至2020年6月，守信小微企业累计获得“银税互动”贷款2.25万亿元。在助力精准脱贫方面，出台包括110项支持脱贫攻坚税收优惠政策在内的指引并认真落实，仅2018年、2019年减税就超过1700亿元。在助力污染防治方面，建立落实税收优惠与实施税收限制“双向用力”，资源开采、消耗、污染排放和进出口政策“四环相扣”，资源税、环境保护税、企业所得税等“多税共治”的绿色税收体系。在服务“一带一路”建设方面，先后三次联合有关国家税务部门和国际组织举办“一带一路”税收合作会议，建立健全“一带一路”税收征管合作机制。

税收征管体制在提质提效中日趋完善。“十三五”时期，税收征管体制先后经历了两次大的变革，可以概括为“两合”。第一次是“合作”，认真落实2015年中办、国办印发的《深化国税、地税征管体制改革方案》，聚焦服务深度融合、执法适度整合、信息高度聚合的改革要求，全面深化国税、地税合作，圆满实现改革方案确定的“2017年改革任务基本到位”的目标。第二次是“合并”，认真落实2018年中办、国办印发的《国税地税征管体制改革方案》，圆满完成了全国省以下国税地税机构合并，建立起以税务总局为主、与省区市党委和政府双重领导管理体制，优化了机构设置和职能职责，社保费和非税收入征收职责按要求平稳划转，初步构建起优化统一高效的税收征管体系。

智慧税务建设在应时应势中迈上新台阶。“十三五”时期，税务部门坚定不移地走科技兴税之路，推动税收管理服务转型升级。2016年10月，金税三期工程在全国上线、平稳运行，随后大力推进信息系统整合优化和升级。全面实施“互联网+税务”行动计划，大力推进税收管理和纳税服务网络化、信息化、智能化。建设全国规范统一的电子税务局，做到线上线下融合、前台后台贯通，使办税缴费更方便快捷。稳妥推进发票电子化改革，2019年实现增值税普通发票电子化，2020年年底前将基本实现全国所有新办纳税人增值税专用发票电子化，有效降低制度性交易成本，促进提升经济社会电子化、数字化程度。扎实推进税收大数据建设和应用工作，特别是今年以来，运用增值税发票等大数据，积极开展企业复工复产复销和经济运行分析，既有力服务党委政府决策，又助力产业链供应链稳定。

经验和启示弥足珍贵

“十三五”时期，我国税收改革发展取得的显著成绩，最根本是得益于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，得益于党中央、国务院的坚强领导，得益于各地区各部门的关心指导，得益于广大纳税人缴费人和社会各界的理解支持。

必须坚持党的领导。以习近平同志为核心的党中央高度重视税收工作，党中央、国务院就税收改革发展作出重要部署，中央领导同志多次作出重要指示批示，为税务部门坚定不移推改革、迎难而上谋发展指明了方向、增添了信心。实践证明，只有坚持党对税收工作的全面领导，税收改革发展才能沿着正确的政治方向破浪前行。

必须坚持理论武装。理论创新每前进一步，理论武装就要跟进一步。税务部门持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面系统学，及时跟进学，深入思考学，联系实际学，在学懂弄通做实上下功夫，不断从中汲取科学智慧和真理力量。

必须坚持党建引领。“十三五”时期，税务部门始终坚持改革推进到哪，任务进行到哪，党建就跟进到哪，涌现出一大批用行动书写忠诚、践行使命、展现风采的先进典型，党的旗帜始终飘扬在改革最前沿、攻坚第一线。

必须坚持人民立场。“十三五”时期，税务部门认真贯彻落实以人民为中心的发展思想，从纳税人缴费人最急最忧最盼的问题入手，及时响应纳税人缴费人关切诉求，持续改进办税缴费服务，依法保障合法权益。实践证明，只有坚持人民立场，才能不断增强广大纳税人缴费人的获得感、满意度，使税收改革发展赢得大力支持和广泛认可。

必须坚持改革创新。“十三五”时期，税务部门以改革创新的精神，积极适应新形势新变化，抓住关键性、牵引性的工作，集中攻坚、联动集成，推动税收工作实现跨越式发展。实践证明，只有坚持改革创新，税收事业才能有不断前行的动力，税务队伍才能有向上向善的活力，才能促进各项工作全面提质增效。

“十四五”时期，全国税务系统将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，不忘初心、牢记使命，开拓进取、扎实工作，在新的起点上继续深入推进新时代税收现代化，努力在践行新发展理念、服务构建新发展格局、推动高质量发展、向第二个百年奋斗目标进军的新征程中，更加积极主动地贡献更多更大的税务力量。

（作者为国家税务总局党委书记、局长）

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 10 版）

(责编：白宇)