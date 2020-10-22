9月债券市场发债5.7万亿元

本报北京10月21日电 （记者吴秋余）中国人民银行21日发布的9月份金融市场运行情况显示，9月份，我国债券市场共发行各类债券5.7万亿元。其中，国债发行7503.7亿元，地方政府债券发行7205.4亿元，金融债券发行1万亿元，公司信用类债券发行1.1万亿元，资产支持证券发行1724.7亿元，同业存单发行1.8万亿元。

截至9月末，债券市场托管余额为113.8万亿元。其中，国债托管余额为18.6万亿元，地方政府债券托管余额为25.4万亿元，金融债券托管余额为26.7万亿元，公司信用类债券托管余额为25.6万亿元，资产支持证券托管余额为4万亿元，同业存单托管余额为11.2万亿元。

货币市场方面，9月份，银行间货币市场成交共计104.6万亿元，同比增长35.4%，环比增长9.9%。同业拆借月加权平均利率为1.8%，较上月下行24个基点；质押式回购月加权平均利率为1.9%，较上月下行14个基点。

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 10 版）

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